Топ новостей 22 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о смене места выступления Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, у российских керлингистов отобрали бронзовую медаль Олимпиады-2018, оппозиционера Алексея Навального задержали полицейские.

Здание Манежа / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что впервые оглашение послания Владимира Путина Федеральному Собранию состоится не в Георгиевском зале Кремля, а в выставочном зале Манежа. Он связал смену локации с увеличением числа приглашенных и использованием новых технологий.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали, которую он завоевал с супругой Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде -2018 в Пхёнчхане. CAS отметил: «Индивидуальные результаты, достигнутые атлетом в дабл-миксте (керлинг) на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года аннулируются с соответствующими последствиями в виде лишения медали, грамоты, очков и призов». Соответственно, аннулируются и результаты Анастасии Брызгаловой.



Политика Алексея Навального отпустили из отделения полиции, где ему вручили протокол о совершении административного правонарушения. Оппозиционер был задержан сегодня на выходе от стоматолога, его доставили в отдел полиции «Якиманка».

Подозревается в имплантации дополнительных зубов мудрости? pic.twitter.com/J3FDqM8lYF — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 22 февраля 2018 г.

Рассмотрение дела в Московском окружном военном суде / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Шестеро граждан Таджикистана получили от 12 до 18 лет колонии за попытку взорвать маршрутку в подмосковных Люберцах в 2016 году. Такое решение принял Московский окружной военный суд.

В Москве на доме, где жил политик Борис Немцов, установят памятную доску. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По словам Собянина, с просьбой увековечить память Немцова и установить доску в столичное правительство обратилась кандидат в президенты Ксения Собчак.

27 февраля исполняется три года со дня гибели Бориса Немцова. В Правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Ее обращение поддержали многие общественные деятели. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 февраля 2018 г.

Владимир Якунин / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Рейтинг «королей госзаказа» журнала Forbes возглавила группа компаний «1520», создатели которой близки к экс-президенту РЖД Владимиру Якунину. Среди ее учредителей Алексей Крапивин, сын покойного экс-советника главы РЖД. В 2017 году группа компаний получила государственных подрядов более чем на 218 млрд рублей.

Командирам подразделений российских Вооруженных Сил, допущенным к документам «особой важности» (ОВ, высшая категория секретности в России), начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Устройства стоимостью 115 тысяч рублей позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ.

Если на 7-тысячный телефон шлепнуть надпись "Made in Russia", его уже можно продавать за 25000 рублей.

Ну а если ещё и дописать "для нужд Минобороны. СЕКРЕТНО" - то и за все 115000! pic.twitter.com/CeycmrSidh — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 22 февраля 2018 г.

Прием в пионеры на Красной площади / mskagency.ru

За последние 20 лет опрошенные россияне стали более позитивно относиться к деятельности советских спецслужб. Как следует из результатов опроса, Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) и Комитет государственной безопасности (КГБ) все меньше ассоциируются у россиян с политическим террором и все больше — с защитой интересов государства.

Зима в Москве / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

МЧС предупредило о понижении температуры до -25 градусов в Москве. Как сообщает ведомство, утром 22 февраля местами по Московской области и городу Москва ожидается морозная погода с температурой воздуха -20 ... -15°С, местами до -25°С.

На международной конференции «Образ будущего и компетенции выпускника-2030» Сергей Кравцов, заместитель министра образования и науки РФ и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), сообщил, что к 2030 году выпускникам школ придется выполнять задания по моделированию виртуальной реальности. Оцениваться результаты экзамена будут с помощью «компьютерных интеллектуальных систем».