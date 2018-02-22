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22 февраля 2018, 18:00

Топ новостей 22 февраля

Александр Крушельницкий
Александр Крушельницкий
http://www.curling.ru/gallery/76/

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о смене места выступления Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, у российских керлингистов отобрали бронзовую медаль Олимпиады-2018, оппозиционера Алексея Навального задержали полицейские.

В Кремле подтвердили перенос места оглашения послания Путина

 
Здание Манежа / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что впервые оглашение послания Владимира Путина Федеральному Собранию состоится не в Георгиевском зале Кремля, а в выставочном зале Манежа. Он связал смену локации с увеличением числа приглашенных и использованием новых технологий.

CAS лишил Крушельницкого олимпийской медали

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали, которую он завоевал с супругой Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде -2018 в Пхёнчхане. CAS отметил: «Индивидуальные результаты, достигнутые атлетом в дабл-миксте (керлинг) на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года аннулируются с соответствующими последствиями в виде лишения медали, грамоты, очков и призов». Соответственно, аннулируются и результаты Анастасии Брызгаловой.

Навальному вручили административный протокол и отпустили из полиции

Политика Алексея Навального отпустили из отделения полиции, где ему вручили протокол о совершении административного правонарушения. Оппозиционер был задержан сегодня на выходе от стоматолога, его доставили в отдел полиции «Якиманка».

Шестеро таджиков осуждены за попытку взорвать маршрутку в Люберцах

 
Рассмотрение дела в Московском окружном военном суде / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Шестеро граждан Таджикистана получили от 12 до 18 лет колонии за попытку взорвать маршрутку в подмосковных Люберцах в 2016 году. Такое решение принял Московский окружной военный суд.

Власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову

В Москве на доме, где жил политик Борис Немцов, установят памятную доску. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По словам Собянина, с просьбой увековечить память Немцова и установить доску в столичное правительство обратилась кандидат в президенты Ксения Собчак.

Forbes перечислил российских «королей госзаказа»

 
Владимир Якунин / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Рейтинг «королей госзаказа» журнала Forbes возглавила группа компаний «1520», создатели которой близки к экс-президенту РЖД Владимиру Якунину. Среди ее учредителей Алексей Крапивин, сын покойного экс-советника главы РЖД. В 2017 году группа компаний получила государственных подрядов более чем на 218 млрд рублей.

Российским офицерам выдали отечественные защищенные мобильники

Командирам подразделений российских Вооруженных Сил, допущенным к документам «особой важности» (ОВ, высшая категория секретности в России), начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Устройства стоимостью 115 тысяч рублей позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ.

 

Опрошенные россияне стали благосклоннее относиться к КГБ и ВЧК

 
Прием в пионеры на Красной площади / mskagency.ru

За последние 20 лет опрошенные россияне стали более позитивно относиться к деятельности советских спецслужб. Как следует из результатов опроса, Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) и Комитет государственной безопасности (КГБ) все меньше ассоциируются у россиян с политическим террором и все больше с защитой интересов государства.

МЧС предупредило о похолодании в Москве до -25‍

 
Зима в Москве / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

МЧС предупредило о понижении температуры до -25 градусов в Москве. Как сообщает ведомство, утром 22 февраля местами по Московской области и городу Москва ожидается морозная погода с температурой воздуха -20 ... -15°С, местами до -25°С.

Рособрнадзор решил ввести в ЕГЭ моделирование виртуальной реальности

На международной конференции «Образ будущего и компетенции выпускника-2030» Сергей Кравцов, заместитель министра образования и науки РФ и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), сообщил, что к 2030 году выпускникам школ придется выполнять задания по моделированию виртуальной реальности. Оцениваться результаты экзамена будут с помощью «компьютерных интеллектуальных систем».

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