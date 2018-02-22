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22 февраля 2018, 13:41
ЖКХ
Симон Жаворонков

Реформа ЖКХ, или Бесплатные счетчики в каждый дом

Счетчик учета
Счетчик учета
АГН "Москва"

Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из самых отсталых отраслей экономики России. Репортажи о замерзающих поселках и городах остались в прошлом, но чудовищная неэффективность, коррупция, непрозрачность - с этим так или иначе сталкиваются миллионы россиян каждый день.

При этом реформировать ЖКХ крайне сложно из-за того, что федерация имеет относительно мало рычагов влияния в этой отрасли, структура собственности в ней крайне запутанная, а сами пользователи коммунальных услуг ведут себя достаточно пассивно, то ли в силу традиции, то ли в из-за существующей модели.

В ближайшие месяцы могут быть приняты новые правила оплаты коммунальных услуг. В Минстрое, который отвечают за эту сферу, считают, что перемены пойдут на пользу потребителям, поскольку они избавятся от посредников в лице управляющих компаний, сами начнут заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями и будут платить им за услуги напрямую. Сейчас такая схема работает с электроэнергией, а будет еще и с водой, теплом и газом.

 
Проверка и установка электросчетчиков в жилых домах 
Любимов Андрей/АГН "Москва"

Поставщикам же услуг будет вменена в обязанность установка счетчиков, причем не только общедомовых, но и индивидуальных, то есть внутриквартирных. Впрочем, от посреднических услуг добросовестных управляющих компаний можно будет и не отказываться — право выбора остается за собственниками жилья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Михаил Мень в интервью «Российской газете» рассказал, что, как он надеется, Госдума примет пакет поправок уже в весеннюю сессию, при этом в первом чтении он уже одобрен. По его словам, переход на новую схему оплаты за газ, тепло и воду планируется на 1 апреля этого года. «В обязательном порядке эта мера будет применяться к тем домам, где управляющие организации просрочили платежи на очень серьезный срок и накопили задолженность. Кроме того, была дискуссия по поводу Единых расчетных центров. Конечно, они сохранятся. Потому что во многих регионах они нормально работают», — рассказал министр.

По данным Росстата, за второе полугодие прошлого года общий объем дебиторской задолженности в сфере ЖКХ ­составил 1,24 трлн рублей. При этом управляющие компании задолжали почти 250 млрд. «То есть 250 миллиардов рублей управляющие компании с потребителей собрали, но ресурсоснабжающим компаниям эти деньги так перечислены и не были. Принятие закона, конечно, должно привести к тому, что недобросовестные управляющие компании уйдут с рынка, а платежная дисциплина в целом повысится», — уверен Мень.

Статистика Верховного суда, который подсчитывает, сколько взыскано долгов за ЖКУ, тоже неутешительна. В 2014 году таких дел рассмотрено 2,1 млн, в 2017 — 5,4 млн, сумма взыскания увеличилась вдвое, с 60 млрд до 120 млрд рублей, с учетом, правда, долгов юридических лиц, которые нерегулярно оплачивали отопление.

«Фишка» реформы в том, что для потребителей, которые решат рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями напрямую, по сути, ничего не изменится. «Также будет приходить платежный документ. Единственной разницей будет то, что средства будут перечислять напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата за жилищные услуги — уборку, содержание дома, текущий ремонт и так далее», — объяснил Мень.

 
Михаил Мень
kremlin.ru

Так что самое, пожалуй, интересное — установка квартирных счетчиков за счет поставщиков ресурсов. Сейчас их ставят сами собственники, так что, например, счетчиков тепла и газа в большинстве квартир просто нет. Минстрой хочет добиться, чтобы в домах устанавливались системы автоматизированного учета. В первую очередь это общедомовые приборы учета и приборы учета на переделах между насосными станциями и сетями, но постепенно система будет «дорастать» и до потребителей, с которых будет снято бремя установки счетчиков, их проверки и передачи данных.

Счетчики электричества также будут устанавливаться за счет сетевых компаний. Сначала их обяжут устанавливать приборы учета в новых домах, а потом, постепенно, и во всех остальных.

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