Снова допинг

Сегодня стало известно об обнаружении запрещенного вещества в допинг-пробе еще одной олимпийской спортсменки из России - бобслеистки Надежды Сергеевой. Ранее она заняла 12-е место на ОИ. Сообщения СМИ вскоре подтвердили компетентные лица и организации.

Первым по этому вопросу выступил президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков, которого, к слову, самого ранее отстранили от Игр. «13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено», — заявил он.

При этом Зубков не смог назвать обнаруженное вещество. СМИ уточнили со ссылкой на источники, что оно могло попасть в организм бобслеистки Сергеевой через капли для носа.

Вскоре озвучили и название препарата - триметазидин. «Сегодня делегация ОСР получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», — говорится в заявлении делегации Олимпийской сборной России.

Обнаруженный в допинг-пробе триметазидин был запрещен с 1 января 2015 года.

«"РУСАДА" обращает внимание спортсменов, тренеров и врачей на тот факт, что триметазидин, включенный ранее в класс стимуляторов S6b (стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям), был перемещен во вновь созданный подкласс S4.5c, так как по своим фармакологическим эффектам может быть квалифицирован как модулятор кардиометаболизма. С 1 января 2015 года применение триметазидина запрещено в любой период!» —заявили в РУСАДА.

Пресс-аташе Федерации бобслея России Анна Макарова назвала данную ситуацию неожиданной: «И федерация, и спортсменка понимают всю серьезность ситуации, в которой мы оказались. Конечно, это шок для федерации, честно говоря».

Между тем руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков считает саму Сергееву виновной в данной ситуации. «Случай с положительной допинг-пробой Сергеевой говорит об определенной степени халатности спортсменки, она нас подвела. Спортсменка не могла принимать препарат в виду того, что он запрещен. Не знаю, что решат члены исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), но это не добавило нам плюсов. Два случая обнаружения запрещенных препаратов говорят о вопиющих случаях халатности спортсменов», — считает он.

Вице-премьер Виталий Мутко пока не смог дать никаких пояснений: «Да, я слышал. Но сейчас что-то комментировать сложно. Есть определенные процедуры. Поэтому пусть сама спортсменка, штаб сделают заявление. И федерация будет понимать, что происходит».

Как позднее уточнила Федерация бобслея России, Сергеевой не назначали сердечных препаратов. «Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

Антидопинговый эксперт из Финляндии Сергей Илюков описал свойства запрещенного препарата: «Триметазидин — препарат, аналогичный мельдонию, то есть применяется по аналогичным показаниям. Доказательная база касательно эффекта, повышающего работоспособность, столь же противоречива. Ареал применения тот же, что и у мельдония. Запрещён на год раньше и также не вызвал возражений со стороны заинтересованных сторон, в том числе и у России».

Экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов подчеркнул, что найденное в пробе биатлонистки вещество непредставляет пользы в плане спортивных результатов. «На вопрос, почему этот препарат запретили, точного ответа нет, как нет ясного ответа, почему запретили мельдоний. Оба этих препарата достаточно проблематичны с точки зрения роста каких-то спортивных результатов, влияния на спортивную форму. Они, скорее, профилактические и уберегают спортсменов от проблем. Но факт есть факт – запретили. Триметазидин запретили года три назад, но на нем периодически кого-то ловят, потому что к нему привыкли спортсмены в разных странах», — пояснил он.