22 февраля состоялся очередной запуск ракеты Falcon 9. Наибольшее внимание он привлек в связи с тем, что среди выведенных на орбиту спутников есть два, которые должны стать первыми элементами системы Starlink – проекта глобального доступа в интернет.

Что произошло в этот четверг

Ракета-носитель стартовала в 17:17 по московскому времени с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Ее первая ступень уже однажды использовалась при запуске. В августе прошлого года она участвовала в выводе на орбиту Formosat-5 и успешно вернулась на плавающую платформу Just Read The Instructions в Тихом океане. На этот раз возвращение первой ступени программой полета не предусматривалась, так как она относится к старой версии Falcon 9, так называемой Block 3, тогда как сейчас SpaceX переходит на использование более совершенной модификации своих ракет – Block 5.

Помимо спутников из системы Starlink, к рассказу о которых мы еще вернемся, ракета несла на околоземную орбиту еще один груз. Он составлял в этот раз основную часть ее полезной нагрузки. Это испанский радиолокационный спутник PAZ массой около 1450 килограммов. Он выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 514 километров с наклонением 97,44°. Спутник предназначен для получения фотоснимков земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров. Создан он по заказу министерства обороны Испании и испанской коммуникационной компании Hisdesat. Также на нем установлена аппаратура ROHPP (Radio Occultation and extreme precipitation), предназначенная для климатических исследований, и приборы системы автоматической идентификации судов канадской компании exactEarth для глобального мониторинга морского транспорта. Спутник должен проработать на орбите не менее пяти с половиной лет.

Спутник PAZ выводится на орбиту

Как ловили головной обтекатель

Хотя возвращать первую ступень в ходе нынешнего запуска не планировали, в нем был один особый момент. Впервые в истории SpaceX попыталась вернуть на Землю для последующего вторичного использования головные обтекатели ракеты-носителя. При запуске ракеты они защищают космический корабль или спутник во время полета через атмосферу. Ранее головные обтекатели после каждого старта безвозвратно утрачивались. Их возвращение позволит экономить каждый раз шесть миллионов долларов.

Чтобы реализовать такой план, две половинки, на которые распадается головной обтекатель, были снабжены собственными двигателями и небольшими парашютами. Также было подготовлено специальное судно Mr. Steven с установленным на нем большим сачком, в который нужно было поймать падающие обтекатели.

Судно Mr. Steven

Но с первого раза ловля обтекателей не была успешной. Они упали на воду в нескольких сотнях метров от сачка. Правда, они оказались неповрежденными и, возможно, будут использованы снова. Как сообщил Илон Маск в сети Twitter, в следующий раз, что замедлить падения, разработчики используют парашюты большего размера.

Головной обтекатель в воде

Спутники Microsat и дальнейшие перспективы

Наконец, мы подошли к самому главному. Помимо испанского спутника, на орбиту были выведены Microsat-2a и Microsat-2b, которые должны стать пробным камнем в создании крупнейшей в истории группировки спутников, принадлежащей одному оператору, – глобальной сети Starlink. Она, по плану SpaceX, будет состоять из 4425 спутников на высоте 1,1-1,3 тысячи километров и еще 7518 спутников на высоте от 335 до 346 километров. Всего, таким образом, в Starlink войдет 11943 спутника. Все они образуют сеть, которая должна будет обеспечить доступ к интернету по всему миру.

Планируемая группировка спутников Starlink

Спутники Microsat-2a и Microsat-2b предназначаются для тестирования технологии связи с наземными станциями в штатах Вашингтон и Калифорния, а также между спутниками. Весят они по 400 килограммов. Ракета вывела их на орбиту высотой 512 километров, откуда они самостоятельно должны подняться до 1125 километров. Проработают эти спутники всего полгода.

Что же должно получиться в итоге, если первые шаги этого проекта окажутся удачными? Starlink действительно при полной реализации должен сделать интернет потенциально доступным в любой точке Земли. Но здесь нужно понимать несколько важных характеристик такого доступа. Передачу сигналов спутники будут вести на частотах Ku- и Ka-диапазонов частот (от 12 до 18 гигагерц и от 26,5 до 40 гигагерц соответственно), которые используются в спутниковом телевидении и спутниковой радиосвязи. Следовательно, чтобы воспользоваться сетью Starlink, необходимо будет устройство, аналогичное спутниковому телефону. Вряд ли оно будет очень дешевым, так что сообщения, что Starlink станет глобальным источником бесплатного доступа к интернету, сильно преувеличены. Современные аналоги других систем для использования спутникового интернета стоят несколько сот долларов, к тому же существует и абонентская плата. Так что нынешний спутниковый интернет востребован в первую очередь там, где нет других средств связи.

Бесплатным интернет от SpaceX не станет, но он будет доступнее (особенно это касается тех мест, которые далеки от центров технической цивилизации) и довольно быстрым. Возможно, появление в сегменте спутникового интернета такого провайдера, как SpaceX, приведет к изменениям в этой сфере. В частности, может снизиться абонентская плата, если Starlink действительно даст широкополосный доступ. К тому же такой оператор может предпочесть в качестве основного источника прибыли не абонентскую плату, а продажу средств связи и аренду своих спутников.

Другой фактор, который следует учесть, - юридический. В каждой стране оператор должен будет получать разрешение на использование частот. Если оно выдано не будет, то Starlink в этой стране окажется нелегальным. А это означает и серьезные затруднения с импортом устройств связи. Так что пользователи из условной КНДР должны будут преодолеть значительные препятствия, чтобы воспользоваться новой услугой. Но для жителей многих других мест, где проблемы с доступом к интернету вызваны не действиями местных властей, а удаленностью от средств связи, новый провайдер, возможно, будет весьма кстати.

Из хорошего можно упомянуть, что планы по созданию подобной сети вынашивает не только SpaceX. О разработке системы доступного широкополосного спутникового интернета сообщили такие компании как Boeing и Samsung. Сразу несколько крупных корпораций стали инвесторами британского проекта OneWeb, в рамках которого планируется запустить на низкую околоземную орбиту 648 спутников. Есть и еще несколько проектов. Однако их более или менее полной реализации даже у SpaceX / Starlink, которые сейчас продвинулись дальше других, следует ожидать не ранее, чем через семь – десять лет.