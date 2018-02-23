СМИ обсуждают зарождающуюся ядерную программу Саудовской Аравии. Официально потребность в этой программе мотивируется экономическими причинами. Но комментаторы больше склонны трактовать это как очередной виток конкуренции с Ираном.

Сейчас к теме ядерного развития Саудовской Аравии обратился Bloomberg. Эта история, пишут авторы, представляется, на первый взгляд, экономической. Началось с того, что прошлой осенью во время конференции МАГАТЭ в Вене прошел слух, что Саудовская Аравия подобрала себе несколько стран, которые бы могли построить ей два ядерных реактора. США в числе этих стран не было, пока американский министр энергетики не поймал на конференции же саудовских делегатов и не убедил их, что США тоже не прочь этим заняться.

После этого США тоже включились в конкуренцию за содействие развитию мирного атома в Саудовской Аравии, причем это делалось на министерском уровне. В ближайшие месяцы саудитам предстоит сократить число рассматриваемых конкурентов до двух-трех. Таким образом, по своим формальным признакам эта история представляется типичной для деловой сферы, однако если взглянуть на список конкурентов, она начинает обретать геополитические обертоны. Дело в том, что в списке одновременно присутствуют, с одной стороны, союзники США (Южная Корея и Франция), а с другой стороны, оппоненты США (Россия и Китай), которых Пентагон недавно включил в число главных угроз безопасности США. Таким образом, строительство саудовского реактора может превратиться в полигон для соперничества сверхдержав.

Российская АЭС / rosatom.ru

Со стороны саудитов, комментирует Bloomberg, мотивация понятна: они пытаются получить техническую экспертизу, чтобы выйти за пределы нефтедобычи и быть готовыми к конкуренции со своим главным соперником — Ираном. В этом США, конечно, на их стороне. Кроме того, они заинтересованы в том, чтобы взбодрить свою собственную ядерную отрасль. Но в отличие от США, Саудовская Аравия также поддерживает теплые отношения с двумя другими гигантами — Россией и Китаем, - и у нее есть основания сохранять эти отношения хорошими. Китай — это ее лучший нефтяной клиент. Россия все больше становится ее партнером в вопросах контроля над мировой нефтедобычей.

Далее, у этой истории есть еще и военный разрез, отмечают авторы. Конечно, ядерная энергетика очень далека от ядерного оружия, но есть и точки пересечения. Для производства энергии и создания оружия требуется один и тот же материал. Это создает риск распространения ядерного оружия. Чтобы противостоять этому риску, США ужесточают отраслевые стандарты. В частности, это приводит к жесткому регулированию в том, какие технологии можно продавать за рубеж и что с ними могут делать покупатели. Но, опять же, ввиду соперничества с Ираном, Саудовская Аравия может быть не заинтересована в таком сценарии, и тогда ей будет выгоднее сотрудничать с оппонентами США.

Ранее к этой теме обращался The Economist. Саудовская Аравия, сообщалось в материале, в отличие от других союзников США, не гонится за производительностью реакторов. Для нее гораздо важнее выйти на тот же ядерный уровень, что Иран, который уже значительно продвинулся вперед. Одним из наиболее противоречивых пунктов иранской ядерной сделки, заключенной в 2015 г., было разрешение на обогащение урана. Там были оговорки, что ему можно это делать только до такого уровня, который существенно ниже, чем необходимо для создания оружия. Но тем не менее, технологию ему оставили. Саудовская Аравия тоже хочет такие технологии.

Хасан Рухани, президент Ирана посещает ядерный объект

В Вашингтоне по этому поводу забеспокоились. Если разрешить это Саудовской Аравии, то того же захотят и другие страны в регионе, как, например, ОАЭ. А это может подорвать стратегию нераспространения ядерного оружия. Критики этой идеи в связи с этим, в первую очередь, ругают иранскую ядерную сделку. The Economist также оговаривает, что ядерная энергетика не играет большой роли для саудовской экономики. Реакторы не будут готовы до 2030-х гг. Их мощности не хватит для снабжения страны необходимым количеством энергии. С учетом того, что в Саудовской Аравии большие пустыни, для энергоснабжения рациональнее использовать газ и вкладываться в разработки по добыче солнечной энергии, чем Саудовская Аравия практически не занимается.

Таким образом, саудовский ядерный проект имеет, прежде всего, стратегическое значение, заключает The Economist. Он нужен для того, чтобы у Саудовской Аравии было равное положение с Ираном. Но это же и шаг к распространению ядерных амбиций в самом нестабильном регионе мира.