В Вашингтоне не считают, что появление российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 является угрозой для военных операций США в Сирии. Об этом, как передает Military.com, заявил представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон.

«Мы не рассматриваем эти самолеты как угрозу для наших операций в Сирии и будем их продолжать по мере необходимости», — сказал он. Также он отметил, что размещение истребителей Су-57 в Сирии противоречит заявлениям России об уменьшении своего контингента.

Напомним, 21 февраля один из плзователей Twitter в Сирии разместил видео, на котором ​можно было увидеть полет российских военных самолетов, в том числе Су-57, в небе над Сирией.

Су-57 (известный также как Т-50 и перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) — новейший российский военный самолет, он пока даже не передан на вооружение российской армии. Первый полет совершен в 2010 году, ввод в эксплуатацию намечен на 2018 год.

Отличие Су-57 от самолетов четвертого поколения, таких как Су-27 или МиГ-29, в облегченном управлении, а также в вооружении. Если сейчас на самолетах может быть размещено до десятка различных боеприпасов, то на Су-57 может быть до полусотни абсолютно разных типов снарядов.

Главный вопрос: зачем командованию понадобилось перебрасывать новейшие самолеты в Сирию? С одной стороны, Минобороны старается «прогонять» через Сирию все возможные опытные образцы вооружений — и для получения настоящего боевого опыта, и для своеобразной рекламы боевых систем, ведь большинство из них в итоге будет поставляться не только российской армии, но и на экспорт.

Рекламный ход рассчитан, в первую очередь, на Индию, объяснил в разговоре с РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «На индийском рынке активничает Lockheed Martin. Кроме того, с Индией есть сложности по проекту FGFA [российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения]. Публичный запуск в прошлом году Cу-57 и его отправка в Cирию — это шаг, направленный на то, чтобы убедить индийцев, что FGFA — это проект реальный и прототип его активно летает и даже работает в зоне боевых действий», — рассказал он.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Путин посетил российскую военную базу в Хмеймиме и, выступая перед военными, приказал приступить «к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации». По словам президента, задача, которая стояла перед российскими военными, была «в целом решена, решена блестяще». Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин заявил тогда, что Сирию покинут 23 российских самолета — вывод группировки займет около месяца.

Однако после приказа президента российская группировка несколько раз подвергалась нападениям. В новогоднюю ночь террористы напали на саму авиабазу Хмеймим с помощью восьми дронов. В результате погибли два человека, повреждены четыре самолета и два вертолета, взорвался склад с боеприпасами. В Минобороны, впрочем, опровергли сообщение о том, что использовались именно беспилотники.

В ночь на 6 января при помощи дронов было совершено нападение не только на базу Хмеймим, но и на пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. При атаке использовались 13 беспилотников. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль.

Вечером 3 февраля в провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25, летчик смог катапультироваться, но погиб во время боя на земле.