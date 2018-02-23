Россиянка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Ее главная соперница Евгения Медведева, также представительница России, взяла серебро.

В произвольной программе Загитова и Медведева набрали по 156,65 балла, но по сумме двух программ у Загитовой оказалось 238,56, а у Медведевой — 237,25. Соревнование вышло крайне эмоциональным: Медведева сначала расплакалась у бортика сразу после окончания программы, а затем не смогла сдержать слезы, когда объявили ее оценку, и стало понятно, что она завоевала серебро, а не золото.

О том, что в женской одиночной программе в Пхёнчхане основная борьба развернется между 18-летней Медведевой и 15-летней Загитовой, было ясно заранее. До Олимпиады Медведева выиграла два чемпионата мира, два чемпионата Европы, дважды победила в финале серии Гран-при и стала двукратной чемпионкой России. Загитова выиграла чемпионат Европы в январе 2018 года, победила в финале Гран-при и стала чемпионкой России. За свою непродолжительную карьеру во «взрослом» спорте она не проиграла пока ни одного поединка. До Олимпиады спортсменки вместе выступили только на одном соревновании, чемпионате Европы, который выиграла Загитова — но Медведева на тот момент только начала восстанавливаться после серьезной травмы, перелома ноги.

Обе спортсменки тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Она же работала с Юлией Липницкой при подготовке к играм в Сочи, когда спортсменка стала чемпионкой в командных соревнованиях. Сейчас тренер уже начала обучать новых фигуристок.

Отметим, что Евгения Медведева представляла Россию, когда Международный олимпийский комитет решал вопрос о будущем российских спортсменов. В итоге до Игр были допущены даже команды, хотя изначально никто не мог исключить варианта, при котором россиянам вообще запретили бы участвовать в соревнованиях. Не исключено, что на МОК повлияла в том числе и Медведева, которая в спортивной среде обладает безупречной репутацией.

Также не стоит забывать о том, что фигурное катание сейчас — один из самых популярных видов зимнего спорта в Восточной Азии, и лишнее тому подтверждение — почти полные трибуны во время тренировки фигуристок, которая началась в 7 утра по местному времени. Сложно сказать, кого из российских фигуристок болельщики любят больше. Сами они, кстати, в «реальной» жизни являются подругами и проводят вместе много времени.

Загитова завоевала для России первую золотую медаль, серебро Медведевой стало пятым. Причем Медведева и Загитова стали медалистами Олимпиады в Пхёнчхане уже во второй раз — обе спортсменки завоевали вместе со сборной России серебро в командных соревнованиях. Медведева в этом виде откатала короткую программу, Загитова — произвольную.

Сейчас в неофициальном командном зачете сборная России (которой, формально, на этой Олимпиаде не существует) занимает 15-е место. Лидируют норвежцы, которые завоевали 35 медалей (13 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых). До конца Олимпиады осталось три дня. Медаль россиянам может принести и мужская хоккейная команда под руководством тренера Олега Знарка. В пятницу, 23 февраля, хоккеисты вышли в финал, обыграв команду Чехии. Интересно, что сборная России впервые может уступить сборной другой постсоветской страны, так как сейчас у Белоруссии две золотых медали.