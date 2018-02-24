Суверенный кредитный рейтинг России, который еще недавно находился на так называемой мусорной отметке у двух из трех ключевых агентств — S&P и Moody's — меняется. Накануне Standard & Poor's объявило об изменении рейтинга на инвестиционный. Так же оценивает Россию и Fitch. По мнению аналитиков S&P, кредитоспособность РФ улучшилась вследствие роста цен нефть, доходы от которых не тратятся, а вкладываются в валюту, а также из-за выхода из рецессии.

«Повышение рейтингов отражает достаточно длительный период проведения взвешенной экономической политики, что позволило российской экономике приспособиться к снижению цен на сырьевые товары и международным санкциям. Продемонстрированная приверженность консервативной бюджетной политике, а также усовершенствование системы бюджетных правил снизили среднесрочные риски ухудшения бюджетных показателей», — говорится в решении S&P.

Повышение рейтинга ожидалось давно и было воспринято позитивно.

«Для большинства инвесторов, и в первую очередь институциональных, вложения в бумаги невозможны, когда два или три из трех агентств — S&P, Moody's и Fitch — оценивают долг эмитента как неинвестиционный. В случае с Россией это произошло в 2014 году после системной дестабилизации финансовой системы из-за снижения нефтяных цен и рецессии — только Fitch до последнего времени сохранял для РФ инвестрейтинг», — напоминает «Коммерсант».

Российские власти отреагировали на новости из S&P, заявив, что теперь ожидается приток иностранного капитала.

«Присвоение инвестиционного рейтинга безусловно повысит интерес инвесторов к нашей стране, и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес. Потому что пересмотр суверенного рейтинга позитивно скажется и на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков и, как следствие, снижении стоимости их заимствований», — цитирует министра финансов РФ Антона Силуанова РИА Новости.

Некоторые даже посчитали, что повышение рейтинга — несколько запоздавшее действие со стороны S&P.

«Мне кажется, что они [рейтинговые агентства] опаздывают, они всегда отстают от факта. В российском случае больший вес придается политическому риску, а политический риск в России повышенный, поэтому если объективно смотреть, отложив в сторону политические риски, Россия недооценена», — сказал агентству глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Впрочем, многие аналитики призывают быть более сдержанными и трезво оценивать последствия повышения кредитного рейтинга страны.

«Повышение рейтинга, как правило, обеспечивает спрос на активы страны. Однако практика показывает, что у государств, недавно получивших инвестиционный рейтинг, такое рейтинговое действие не всегда приводит к большому притоку портфельных инвестиций. Тем более что российские облигации уже торгуются как актив с инвестиционным рейтингом и потенциал их роста ограничен», — цитирует РБК главного экономиста «Нордеа Банка» по России Татьяну Евдокимову.

Более того, российские фондовые рынки — хотя большинство аналитиков уже были уверены в повышении рейтинга до инвестиционного — демонстрировали отток инвестиций. Всего за неделю с 12 по 18 февраля инвесторы вывели 100 млн долларов, такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на информацию Emerging Portfolio Fund Research. Издание также также ссылается на «Ренессанс Капитал» и уточняет, что за предыдущую неделю из российских фондов также выводились крупные суммы, в итоге отток превысил 170 млн долларов.

С другой стороны, повышение кредитного рейтинга должно все же позитивно повлиять на ситуацию с иностранными инвестициями, в том числе за счет того, что недооцененные активы получат больше внимания, и в будущем процесс усилится.

Также надо отменить, что за последнее время активно вкладывали в российские проекты, в основном, азиатские бизнесмены. Например, за четыре года общий объем китайских инвестиций в российскую недвижимость за период с сентября 2013 года по октябрь 2017 года составил 170 млн долларов, говорится в исследовании New Frontiers международной консалтинговой компании Knight Frank.

«В прошлом году мы увидели достаточно сбалансированный капитал из разных регионов. С одной стороны, мы много лет говорили, что у нас на рынке будет превалировать сугубо азиатский или ближневосточный капитал. Скорее всего, он продолжит все же разбавляться глобальным или европейским капиталом, потому что интерес сохраняется. Вероятно, произойдет дополнительный рост по объемам сделок и, соответственно, пропорции участия иностранного капитала в общем объеме», — сказала BFM старший директор отдела рынков капитала и инвестиций компании CBRE Ирина Ушакова.

Большинство экспертов склонны к оптимизму: прогнозы, которые предсказывают более высокие цены на нефть и укрепление рубля, могут подтолкнуть дальнейший процесс по улучшению кредитного рейтинга РФ. Особенно в случае отсутствия эскалации американских санкций.