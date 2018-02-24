Группа исследователей под руководством Дирка Хоффмана (Dirk L. Hoffmann) опубликовала две статьи, в которых приводятся новые доказательства появления первобытного искусства уже у неандертальцев, что в свою очередь служит свидетельством наличия у них достаточно развитого символического мышления.

Журнал Science опубликовал статью, где изложены результаты уран-ториевого датирования наскальных рисунков в пещерах Испании, а публикация в журнале Science Anvances посвящена символическому использованию иберийскими неандертальцами морских раковин и минеральных пигментов 115 тысяч лет назад. В работах принимали участие специалисты из Германии, Италии, Испании, Португалии, Великобритании и Франции.

Наскальные рисунки, возраст которых обсуждается в первой статье, были найдены в пещерах Ла-Пасьега (La Pasiega), Мальтравьесо (Maltravieso) и Ардалес (Ardales) в Испании. Они представляют собой самые простые формы: группы линий, отпечатки ладони или просто раскрашенные красным пигментом сталактиты. В некоторых рисунках исследователи предположительно угадывают фрагменты очертаний животных.

Пещеры на карте Испании. 1 – Ла-Пасьега, 2 – Мальтравьесо, 3 – Ардалес.

Уран-ториевый метод, использованный учеными для определения их возраста, отличается от прочих методов радиоизотопного датирования тем, что основан не на определении соотношения радиоактивного элемента и стабильного продукта его распада, а на степени достижения так называемого «векового равновесия». Следовые количества урана в карбонатах со временем в ходе радиоактивного распада превращаются в торий (234U → 230Th). Торий тоже радиоактивен и со временем распадается. Период полураспада тория-230 составляет 75 тысяч лет, а урана-234 больше – 245 тысяч лет, так что в определенный срок наступает состояние векового равновесия, когда число образующихся атомов тория равно числу распадающихся и соотношение урана и тория в образце больше не меняется. Верхний возрастной предел, который можно установить уран-ториевым методом, составляет немного больше 500 000 лет. Важно, что данный метод применим для определения возраста минералов, содержащих карбонат кальция, то есть с его помощью можно установить, когда возникло натечное образование в пещере, например, сталактит или сталагмит. Если датировать тонкий слой кальцитовой коры, образовавшейся поверх древнего рисунка, мы получим дату, не позднее которой этот рисунок был нанесен на стену пещеры.

Дирк Хоффман и его коллеги разработали технику получения кальцитовых образцов и определения их возраста. Они применили этот метод для датирования наскальной живописи в ряде пещер Италии, Франции, Португалии и Испании. В большинстве случаев возраст рисунков указывал, что они появились уже в эпоху Homo sapiens. Но три испанские пещеры оказались исключением. Авторы работы установили, что рисункам в испанских пещерах не менее 66,7 тысяч лет. А это значит, что они были созданы как минимум за двадцать тысяч лет до появления в Европе первых Homo sapiens. Остается единственный возможный кандидат в их авторы – Homo neanderthalensis. При этом рисунки в пещере Ардалес создавались на протяжении примерно 25 тысяч лет, то есть их появление явно не было случайностью, а представляло собой сложившуюся культурную традицию.

Отпечаток ладони на стене пещеры Мальтравьесо. Слева оригинальная фотография, справа она же обработанная специальным программным обеспечением, которое усиливает контраст цветов. Указано место взятия образца для датирования.

Окрашенные морские раковины родов Acanthocardia и Glycymeris с отверстиями, которые могли служить в качестве украшений, были найдены на юго-востоке Испании в пещере Куэва-де-лос-Авионес (Cueva de los Aviones). Их возраст оказался еще более древним, он составляет от 15 000 до 120 000 лет. Вместе с ними были найдены раковины из рода Spondylus, служившие, судя по найденным в них остаткам, своеобразными палитрами для смешивания минеральных красителей разных оттенков желтого и красного.

Находки из Куэва-де-лос-Авионес. А – раковины со следами гематита и пирита в красном лепидокроците; B– крупный фрагмент натроярозита – минерала, который использовался в древности для раскрашивания тела; C– перфорированные раковины Acanthocardia и Glycymeris со следами красного гематита на внутренней стороне. (Zilhão et al. 2010)

Долгое время считалось, что возникновение пещерной живописи – это одно из важнейших отличий неандертальцев и Homo sapiens. Однако в последние годы накапливается все больше свидетельств наличия у неандертальцев различных ранних форм художественного творчества.

Так, в 2015 году, предприняв новое исследование, найденных более 100 лет назад когтей орла, ученые обнаружили на них отметины и следы полировки, свидетельствующие об обработке человеком. Это позволило сделать вывод, что неандертальцы делали из этих когтей украшения, возможно, браслеты или ожерелья. Восемь когтей, рассмотренных учеными, принадлежат орланам-белохвостам (Haliaeetus albicilla), их возраст около 130 тысяч лет. В одном слое с ними были обнаружены остатки стоянки неандертальцев. Находка была сделана в 1899 году хорватским палеонтологом Драгутином Горьянович-Крамбергером. В пещере горы Хушняково возле города Крапина он обнаружил останки нескольких сотен неандертальцев. С тех пор крапинские неандертальцы стали всемирно известными, некоторые авторы выделяют их в особый подвид, в Крапине создан музей неандертальцев, а в самой пещере им установлен памятник. А вот птичьи когти, обнаруженные при раскопках, в то время не привлекли внимания исследователей и лежали в музее до XXI века.

Подробно их исследовали профессор-эмеритус Канзасского университета Дэвид Фрейер (David Frayer), а также куратор Хорватского музея естественной истории Даворка Радовчич (Davorka Radovčić), сотрудник отдела геологии и палеонтологии этого музея Яков Радовчич (Jakov Radovčić) и сотрудник Института палеонтологии и геологии четвертичного периода Хорватской академии наук и искусств Анкица Орос Сршен (Ankica Oros Sršen). Их выводы изложены в статье, опубликованной в PLOS ONE. Ученые установили, что неандертальцы изготавливали украшения по меньшей мере за 80 тысяч лет до появления современных людей в Европе. «Неандертальцев часто представляют примитивными, бормочущими, неуклюжими, спотыкающимися дураками, – сказал тогда Дэвид Фрейер. – Но, чем больше мы узнаем о них, тем более хитроумными они оказываются»

Когти орлана из хорватской пещеры. Фото: Luka Mjeda

Еще более масштабный пример вероятного творчества неандертальцев был предъявлен в 2016 году в исследовании, опубликованом в журнале Nature.. В пещере Брюникель (Bruniquel), во французском департаменте Тарн и Гаронна, еще в 1990-е годы были обнаружены два кольца, сооруженных из обломков сталактитов. Кольца были построены из сломанных сталактитов на расстоянии более 330 метров от нынешнего входа в пещеру. Большое кольцо неправильной формы имеет примерно 6,7 метра в длину и 4,5 метра в ширину. Внутри него сложено две небольших кучи из таких же обломков. Малое кольцо, диаметром 2,5 метра, находится рядом. Большая часть фрагментов сталактитов, из которых они сложены, длиной с предплечье и цилиндрической формы. Среди них нет кончиков сталактитов или фрагментов их расширенных оснований. Поэтому спелеологи сразу пришли к выводу, что “стройматериал” был создан и отобран преднамеренно. Размер колец и их форма противоречат и гипотезе о том, что они представляли собой логово пещерного медведя.

3D-карта колец, построенных из сломанных сталактитов. Xavier Muth/Get in Situ

Софи Верхейден (Sophie Verheyden), геолог из Королевского бельгийского института естественных наук, и ее коллеги датировали как сами фрагменты сталактитов, так и осадочные слои, образовавшиеся на них после того, как кольца были уже построены. В итоге они установили, что пещерное сооружение возникло 175 – 177 тысяч лет назад. Поскольку до выхода из Африки предков людей современного типа оставалось еще несколько десятков тысяч лет, остается заключить, что кольца построили тогдашние обитатели Европы – неандертальцы. Остается неясным, для чего понадобились неандертальцам такие сооружения. В нескольких местах внутри колец обесцвечивание минералов указывает, что в древности там разводили костры. Также удалось найти небольшой фрагмент кости со следами огня.

Находка стала первым прямым свидетельством строительной деятельности неандертальцев. Софи Верхейден предполагает, что они могли возводить и другие постройки из дерева, шкур животных или костей, но из-за недолговечности материалов следов от них не осталось. Пещерные же сооружения сохранились, так как были возведены из камня в защищенной среде.

Жоан Зильян (João Zilhão) из Барселонского университета и Центра археологии Лиссабонского университета, входящий в число авторов обеих нынешних статей, считает неандертальское авторство рисунков подтверждением того, что неандертальцы когнитивно не уступали сапиенсам. Другие специалисты считают такое мнение слишком максималистским, но признают, что распространенные представления о неандертальцах, как о лишенных способности к символическому мышлению и сложной творческой деятельности людях, необходимо пересмотреть.