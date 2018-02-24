Президент РФ Владимир Путин в субботу внес в Госдуму законопроект «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В законопроекте сказано, что целью деятельности РАН должно стать «прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования». Среди задач академии будут исследования в том числе в сфере ОПК за счет бюджета, а еще — научно-просветительская деятельность. И каждый год президент РФ будет заслушивать доклад РАН.

Напомним, что реформа академии началась еще в 2013 году. Но многие ученые уверены, что ничего хорошего РАН и науке она не принесла. Особенно передача ряда полномочий ФАНО. Это подтверждается данными опросов. Так, профсоюз академии совместно с Общественно-научным форумом «Россия: ключевые проблемы и решения» предложил ученым пройти анкетирование. Согласились 240 человек, причем это не рядовые ученые, а директора институтов, заведующие лабораториями, доктора и кандидаты наук. Они должны были ответить на такие вопросы как: «Что реформа дала вашему институту, вашей лаборатории?», «Улучшилась ли финансовая, материальная и социальная база, социальная защищенность научных работников, кадровая ситуация?».

Опрос выявил множество проблем, первая из которых — недофинансирование. Из-за того, что не хватает средств, у ученых нет современного оборудования, сократились возможности проведения экспериментальных работ и экспедиций, некоторые фундаментальные исследования оказались свернуты вовсе, у ученых нет доступа к базам данных научной литературы, а бюрократическая работа и без того делает невозможной научную деятельность.

«Экспедиции и научные командировки стали почти недоступной роскошью. Серьезной проблемой являются нормативы финансирования полевых исследований внутри России, которые не менялись десятилетиями, в результате чего многим полевикам приходиться покрывать эти расходы из своего собственного бюджета», — цитирует «МК» ученых, принявших участие в опросе.

Одним из основных положений предвыборной программы Александра Сергеева, избранного в итоге президентом РАН октябре 2017 года, было как раз то, что наукой должны управлять ученые, а не чиновники.

«РАН нужен законодательный "инструмент", который позволит академии принимать непосредственное участие в формировании научно-технической политики. Например, проводить экспертизу научных проектов и вырабатывать рекомендации по финансированию перспективных направлений.

Пока что советов ученых не ждут ни в Минфине, ни в министерстве экономического развития. Получается, что приоритеты уже расставлены, а мнение академиков чиновникам не интересно. Этот сценарий управления необходимо изменить: наукой должны управлять ученые», — цитирует «Эксперт» предвыборную программу Сергеева.

Впрочем, некоторые ученые считают, что нельзя винить во всех бедах только ФАНО, однако нынешняя система создает порой больше трудностей, чем было в СССР.

«Мы с большим трудом выезжали за границу. Проходили кучу всяких парткомов и райкомов, но зато в нашу работу никто не вмешивался. Мы работали спокойно. Мы определяли сами, что делать, выбирали главные темы... Ученых не надо заставлять работать, им просто не надо мешать», — сказал BFM директор института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый.

Напомним, что созданный в 2013 году научный «Клуб 1 июля», в который вошли члены академии, несогласные с реформой РАН, за последнее время отправил два обращения в адрес президента России. Ученые писали о том, что реформа привела к появлению «громоздкой и неработающей системы управления наукой», при которой институтам навязывают «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений». Также они жаловались на то, что «стиль и методы работы ФАНО мешают научной деятельности». И просили президента «проявить политическую волю», сменить юридический статус РАН и вернуть научные институты, которые сейчас подчиняются агентству.

На это письмо, правда, ответили не в администрации главы государства, а в подведомственном учреждении министерства образования и науки РФ, то есть собственно в Федеральном агентстве научных организаций, сообщив, что требования выполнить невозможно.

«Мы отправили два обращения: в первом из них мы просим Владимира Путина ответить на наше обращение. Во втором — дублируем то письмо, которое отправляли два месяца назад, только теперь под ним стоят не 397, а 415 подписей», — рассказывал ТАСС один из авторов обращения, директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин.

Позднее на это обращение все же отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин знает об открытом письме ученых.

«Процесс совершенствования работы академии наук находится в динамике. Вы знаете, что и президент академии наук постоянно говорит о совершенствовании и законодательной базы, и в целом того, как работает академия. Президент, собственно, можно сказать, что постоянно занимается этой темой и держит ее под контролем», — сказал Дмитрий Песков РИА Новости.

Ученые надеются, что тот факт, что именно президент внес законопроект в Госдуму, это хороший знак и надежда на поддержку Путина.

«В 2024 году РАН будет отмечать 300-летие. И она должна встретить юбилей во всем блеске. РАН — гордость нашей страны, и просто так ее разбазарить, превратить в навоз — это преступление, которое нам не простят будущие поколения», — сказал РБК вице-президент РАН Юрий Балега.