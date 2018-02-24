Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
24 февраля 2018, суббота, 19:53
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Именной самолет Ан-12 имени Светогорова прилетит в Хабаровск 21 апреля
Как мы поздравляем друг друга 23 февраля (18+)
Неизвестные прострелили голову собаке в Тюмени
Тюменец перепутал педали переднего и заднего хода на выезде из двора (ВИДЕО)
Водитель перепутал педали и дважды наехал на ограждение в тюменском дворе (ВИДЕО)
Водитель перепутал передачу и дважды наехал на ограждение в тюменском дворе (ВИДЕО)
В ЦИК объяснили появление на сайте Тульского избиркома «данных о явке»
В Госдуме напомнили о позоре США в Ливии, Ираке и Югославии
#Спорт
Дальнобойщик подобрал ящик с радиоактивным веществом на Ямальской автодороге
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
24 февраля 2018, 17:56
биатлон Канада США Тюменская область Чехия

Тюменский бойкот

Биатлон в Тюмени
Биатлон в Тюмени
фото: 72.ru

24 февраля к бойкоту тюменского этапа Кубка мира по биатлону, о котором ранее заявляла Канада, присоединились спортивные федерации США и Чехии. Речь идет о заключительном этапе Кубка, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

Кубок мира — это серия международных соревнований, состоящая из девяти этапов. Состязания сезона 2017/2018 начались 26 ноября в шведском Эстерсунде и завершатся 25 марта в Тюмени.

В заявлении Союза биатлонистов США говорится, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) провести финал Кубка мира в России «совершенно неприемлемо».

«Выступая в поддержку чистого спорта и ради физической безопасности, мы не сможем принять участие в соревнованиях», — отмечают спортивные чиновники.

Дело в том, что в декабре 2017-го на фоне недопуска на Олимпиаду в Пхенчхане семи российских биатлонистов (Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина) IBU понизил статус Союза биатлонистов России в составе организации до временного членства.

Для восстановления в правах требуется возобновить членство Олимпийского комитета России в МОК, показать отсутствие нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами, начиная с 1 января 2017 года, а также сотрудничать в расследовании нарушений антидопинговых правил.

В заявлении главы чешского Союза биатлонистов Иржи Хамза говорится, что Чехия выражает протест против систематического употребления допинга россиянами в последние годы.

«Вот почему мы не будем участвовать в финальном этапе [в Тюмени]… Мы хотим сохранить свое собственное лицо», — сообщил Хамза.

Власти Тюменской области заявили, что нейтрально относятся к бойкоту.

«Каждая национальная федерация самостоятельно определяет, где будут вступать спортсмены. Позиция Тюмени на решение США не ехать к нам нейтральна», — цитирует ТАСС заместителя главы департамента по спорту и молодежной политике региона Сергея Вотинова.

Губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что в регионе «ожидали, что будут такие заявления, и знаем, что ряд стран поддержит это обращение» (цитата РИА Новости).

При этом лучший из американских биатлонистов Тим Бёрк, отмечает ТАСС, занимает 29-е место в общем зачете Кубка мира. В женской команде США лучшие показатели у Сьюзен Данкли, которая идет на 39-м месте.

Американские биатлонисты в текущем сезоне еще ни разу не поднимались на подиум на этапах Кубка мира, а также на Играх в Пхенчхане. Российские биатлонисты, к слову, также впервые уехали с Игр без единой медали — сказалось отстранение от игр костяка сборной.

В чешском биатлоне лучший результат у Вероники Витковой, которая завоевала бронзу в Пхенчхане и занимает шестое 6-е место в женском общем зачете.

Лидер среди мужчин, пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад выступил против бойкота тюменских соревнований. Норвежский союз биатлонистов, который представляет одна из сильнейших команд, также заявил о планах участвовать в Кубке.

«Моя позиция по допингу и русским, которые обманывают, ясна. Но они — не вся страна. Россия является фанатом биатлона, и я думаю, что не нужно вечно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых их лидеров и спортсменов», — заявил Фуркад.

Впрочем, глава чешского Союза биатлонистов сегодня сказал, что «спрашивал Фуркада, и он ответил, что должен поехать в Россию, потому что борется за победу в общем зачете, и этот этап важен для него».

По тем же соображениям, судя по всему, в Тюмень поедут и норвежцы.

«Ранее мы заявляли, что не поддерживаем страны, не соответствующие кодексу WADA. Но мы считаем, что неправильно использовать наших спортсменов, которые лишатся возможности выступить на соревнованиях, для того, чтобы сделать политическое заявление», — сообщила генсек Норвежского союза биатлонистов Ракель Раунтун.

Между тем, для отстраненных от Игр российских спортсменов должны также пройти альтернативные соревнования, сообщили на днях в Минспорта РФ. Согласно табличке на сайте министерства, соревнования по биатлону в рамках открытых Всероссийских соревнований пройдут с 27 марта по 5 апреля в Ханты-Мансийске.

Всего на состязания заявлены 120 участников, включая Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Максима Цветкова, Алексея Волкова, Екатерину Юрлову-Перхт, Ирину Услугину, Ирину Старых и Дарью Виролайнен.

А сегодня начались соревнования у лыжников. В Архангельскую область собирались прибыть 400 спортсменов, в том числе и самые медийные Сергей Устюгов, Александр Легков, Максим Вылегжанин и другие.

«Получил большое удовольствие от гонки [на 15 км]. Будем считать, что эти соревнования — подготовительный этап к будущим стартам, но это в любом случае очень серьезный турнир! Нужно начинать, нужно снова подниматься», — заявил после гонки Легков.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Чемоданы с кокаином
Россиянин объявлен в розыск по делу о контрабанде 400 кг кокаина
Встреча Владимира Путина с академиками РАН
РАН получит больше полномочий по законопроекту Путина
Флаг Канады
Канада завоевала бронзу Олимпиады по хоккею
депутат Леонид Слуцкий
Женщины-депутаты вступились за Слуцкого
Сулейман Керимов и Магомед Гаджиев.
В деле Керимова появился новый фигурант
19:44 В деле Керимова появился новый фигурант
19:26 Женщины-депутаты вступились за Слуцкого
18:59 Канада завоевала бронзу Олимпиады по хоккею
18:44 Мугабе отпраздновал день рождения в узком кругу
18:26 Живущий в Берлине россиянин объявлен в розыск по делу о контрабанде 400 кг кокаина

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Эмилий Ленц
Эмилий Ленц
24 февраля 1804 года родился Эмилий Ленц, физик и электротехник.
16:39 Заходившее в Крым судно Sky Moon передадут ВМС Украины
16:21 Биатлонист Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени
16:02 Женщина с пистолетом врезалась в заграждение у Белого дома
15:41 МОК лишил аккредитации государственное телевидение Эстонии
15:26 Фильм Германа-младшего получил награду на Берлинале
14:59 Девять человек погибли при въезде машины в толпу индийских школьников
14:42 Жертвами теракта в столице Сомали стали около 40 человек
14:09 На сайте тульского избиркома по ошибке опубликовали явку на президентских выборах
13:52 Чехия вслед за США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону
13:30 В РАН рассказали о расширении полномочий академии законопроектом Путина
13:10 На Украине предложили заменить название Верховной Рады на не советское
12:51 Суд в Испании освободил участвовавших в беспорядках болельщиков-россиян
12:39 Мужская сборная США по керлингу победила Швецию в финале Игр
12:24 Навальный удалил с сайта расследование про Дерипаску и Приходько
12:09 В Сирии нашли еще два российских Су-57
11:36 Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу
11:26 Норвегия установила рекорд по числу медалей зимних Игр
11:16 Жертвами теракта в центре Кабула стали три человека
10:51 В Думу внесен президентский законопроект о РАН
10:45 CAS аннулировал результаты российский бобслеистки Сергеевой
10:26 Российские лыжники Большунов и Ларьков завоевали серебро и бронзу Олимпийских игр
10:19 Первый бизнесмен из списка Титова «приехал сдаваться» в Россию
10:05 S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня
09:51 Американцы бойкотируют этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
09:32 Глава Минфина США пообещал новые санкции против России
09:12 Российская бобслеистка Сергеева признала наличие допинга в организме
23.02 19:23 Меркель и Макрон написали Путину письмо из-за Сирии
23.02 18:54 В Новосибирске автомобиль въехал в толпу
23.02 18:21 Россияне сыграют с немцами в финале по хоккею на ОИ
23.02 17:54 Стивену Фраю удалили раковую опухоль
23.02 17:06 МИД РФ подтвердил обнаружение 400 кг кокаина в посольстве в Аргентине
23.02 16:26 Кадыров проклял Сталина
23.02 15:54 Зам шерифа во Флориде уволился из-за бездействия во время массового убийства в школе
23.02 15:23 Вице-спикер ГД потребовал лишить аккредитации журналистов «Дождя» из-за материала о Слуцком
23.02 14:47 Путин наградил звездой Героя России вдову погибшего в Сирии летчика
23.02 14:12 СМИ сообщили о перехвате переговоров Пригожина с чиновниками Сирии перед атакой на базу США
23.02 13:33 Олимпийская делегация РФ назвала найденное у бобслеистки запрещенное вещество
23.02 13:03 Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
23.02 12:46 Бобслеистку из РФ заподозрили в употреблении допинга
23.02 12:17 Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Дзен» из-за «МБХ Медиа»
23.02 11:59 Умер князь Владимир Голицын
23.02 11:34 Украина создаст тестовый участок Hyperloop в Днепре
23.02 11:14 Столичные морозы побили рекорд
23.02 10:36 Вместо Дерипаски президентом «Русала» станет гендиректор
23.02 10:11 Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.