Тюменский бойкот

24 февраля к бойкоту тюменского этапа Кубка мира по биатлону, о котором ранее заявляла Канада, присоединились спортивные федерации США и Чехии. Речь идет о заключительном этапе Кубка, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

Кубок мира — это серия международных соревнований, состоящая из девяти этапов. Состязания сезона 2017/2018 начались 26 ноября в шведском Эстерсунде и завершатся 25 марта в Тюмени.

В заявлении Союза биатлонистов США говорится, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) провести финал Кубка мира в России «совершенно неприемлемо».

«Выступая в поддержку чистого спорта и ради физической безопасности, мы не сможем принять участие в соревнованиях», — отмечают спортивные чиновники.

Дело в том, что в декабре 2017-го на фоне недопуска на Олимпиаду в Пхенчхане семи российских биатлонистов (Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина) IBU понизил статус Союза биатлонистов России в составе организации до временного членства.

Для восстановления в правах требуется возобновить членство Олимпийского комитета России в МОК, показать отсутствие нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами, начиная с 1 января 2017 года, а также сотрудничать в расследовании нарушений антидопинговых правил.

В заявлении главы чешского Союза биатлонистов Иржи Хамза говорится, что Чехия выражает протест против систематического употребления допинга россиянами в последние годы.

«Вот почему мы не будем участвовать в финальном этапе [в Тюмени]… Мы хотим сохранить свое собственное лицо», — сообщил Хамза.

Власти Тюменской области заявили, что нейтрально относятся к бойкоту.

«Каждая национальная федерация самостоятельно определяет, где будут вступать спортсмены. Позиция Тюмени на решение США не ехать к нам нейтральна», — цитирует ТАСС заместителя главы департамента по спорту и молодежной политике региона Сергея Вотинова.

Губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что в регионе «ожидали, что будут такие заявления, и знаем, что ряд стран поддержит это обращение» (цитата РИА Новости).

При этом лучший из американских биатлонистов Тим Бёрк, отмечает ТАСС, занимает 29-е место в общем зачете Кубка мира. В женской команде США лучшие показатели у Сьюзен Данкли, которая идет на 39-м месте.

Американские биатлонисты в текущем сезоне еще ни разу не поднимались на подиум на этапах Кубка мира, а также на Играх в Пхенчхане. Российские биатлонисты, к слову, также впервые уехали с Игр без единой медали — сказалось отстранение от игр костяка сборной.

В чешском биатлоне лучший результат у Вероники Витковой, которая завоевала бронзу в Пхенчхане и занимает шестое 6-е место в женском общем зачете.

Лидер среди мужчин, пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад выступил против бойкота тюменских соревнований. Норвежский союз биатлонистов, который представляет одна из сильнейших команд, также заявил о планах участвовать в Кубке.

«Моя позиция по допингу и русским, которые обманывают, ясна. Но они — не вся страна. Россия является фанатом биатлона, и я думаю, что не нужно вечно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых их лидеров и спортсменов», — заявил Фуркад.

Впрочем, глава чешского Союза биатлонистов сегодня сказал, что «спрашивал Фуркада, и он ответил, что должен поехать в Россию, потому что борется за победу в общем зачете, и этот этап важен для него».

По тем же соображениям, судя по всему, в Тюмень поедут и норвежцы.

«Ранее мы заявляли, что не поддерживаем страны, не соответствующие кодексу WADA. Но мы считаем, что неправильно использовать наших спортсменов, которые лишатся возможности выступить на соревнованиях, для того, чтобы сделать политическое заявление», — сообщила генсек Норвежского союза биатлонистов Ракель Раунтун.

Между тем, для отстраненных от Игр российских спортсменов должны также пройти альтернативные соревнования, сообщили на днях в Минспорта РФ. Согласно табличке на сайте министерства, соревнования по биатлону в рамках открытых Всероссийских соревнований пройдут с 27 марта по 5 апреля в Ханты-Мансийске.

Всего на состязания заявлены 120 участников, включая Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Максима Цветкова, Алексея Волкова, Екатерину Юрлову-Перхт, Ирину Услугину, Ирину Старых и Дарью Виролайнен.

А сегодня начались соревнования у лыжников. В Архангельскую область собирались прибыть 400 спортсменов, в том числе и самые медийные Сергей Устюгов, Александр Легков, Максим Вылегжанин и другие.

«Получил большое удовольствие от гонки [на 15 км]. Будем считать, что эти соревнования — подготовительный этап к будущим стартам, но это в любом случае очень серьезный турнир! Нужно начинать, нужно снова подниматься», — заявил после гонки Легков.