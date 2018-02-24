Англоязычные СМИ продолжают обсуждать последствия стрельбы в школе в американском штате Флорида. Одним из наиболее заметных последствий стало оживление в США полемики о законах, регулирующих владение огнестрельным оружием.

The Economist пишет, что стрельба во Флориде породила в США новую волну призывов к отмене конституционной поправки (Второй поправки), направленной на защиту права хранения и ношения оружия. Критики считают, что это она превратила США в мирового лидера по частоте массовых расстрелов. Эта поправка появилась в конституции 227 лет назад. За это время оружие сильно изменилось и стало намного мощнее, а поправка этого не учитывает.

На протяжении большей части американской истории, комментирует автор, Вторая поправка практически не рефлексировалась. Она воспринималась как наследие эпохи основателей. Только в 2008 г. в американском верховном суде попытались проанализировать, какого рода права собственно защищает эта поправка. Это было связано с процессом «Округ Колумбия против Хеллера». Тогда четверо судей настаивали на том, что право на ношение огнестрельного оружия оправдано только при наличии «хорошо организованной милиции», которая была в XVIII в., а сейчас такого института нет.

Кадр из фильма "Злой, плохой, хороший"

Но большинство судей все же сошлись на том, что Вторая поправка защищает «право индивидуума на владение огнестрельным оружием» в целях самозащиты, а полный запрет на ношение легкого огнестрельного оружия нарушает это право.

На самом деле, комментирует автор, трудно судить о том, насколько отмена Второй поправки способствовала бы снижению в США числа преступлений с использованием огнестрельного оружия. Такая перспектива настолько малореалистична, что рассуждать об этом бессмысленно. Для внесения изменений в конституцию требуется поддержка конгресса с преобладанием двух третей голосов (и в палате представителей, и в сенате), а также трех четвертей штатов. Более осмысленным автору представляется вопрос о том, можно ли улучшить ситуацию каким-нибудь другим путем.

На этот вопрос автор отвечает утвердительно. Итог процесса с участием Хеллера не подразумевает, что права на покупку и ношение оружия должны быть безграничны. Вторая поправка, в свою очередь, тоже никогда не интерпретировалась как защита права, например, на владение незарегистрированным оружием или автоматами. Кроме того, ее действие не распространяется на преступников и людей с психическими отклонениями. Также есть вполне конституционные законы, запрещающие ношение оружия в некоторых местах — например, в школах или в правительственных зданиях.

Вывеска "Свободная от оружия зона"

Иными словами, заключает автор, дело не в абстрактном праве на приобретение и ношение оружия, а в том, в каких случаях и с какими ограничениями это право применяется. Поэтому новые ограничения тоже вполне могут получиться конституционными.

Wall Street Journal предлагает способы сокращения преступлений с использованием огнестрельного оружия. Шум, поднявшийся после стрельбы во Флориде, вылился в обострение хорошо известной полемики между сторонниками и противниками ограничений на ношение оружия. Этот шум — лучший признак того, что ничего не изменится. Противники Второй поправки винят ее во всех бедах. Консерваторы встречно обвиняют своих оппонентов в неуважении к конституции и общем невежестве.

Между тем, возможны компромиссные подходы, которые бы позволили резко снизить число преступлений. Автор призывает обратить внимание на статистику. Число владельцев огнестрельного оружия в США возросло за период с 1993 по 2013 гг. почти на 50%. При этом за тот же период число убийств с использованием огнестрельного оружия сократилось тоже почти на 50%. Это значит, что тезис, утверждающий прямую связь между количеством пистолетов и количеством убийств, неверен.

Тем не менее, нельзя отрицать, что эпизоды со стрельбой и большим числом жертв возникают очень часто. Но в большинстве этих случаев стрелком оказывается человек с психическими отклонениями. Преступления с использованием огнестрельного оружия на улицах (также весьма многочисленные) зачастую совершаются людьми, незаконно получившими это оружие. Таким образом, проблема оказывается не столько в огнестрельном оружии как таковом, сколько в том, что оно оказывается у людей, у которых его быть не должно.

Стрельба в тире

Чтобы исправить ситуацию, считает автор, нужно, во-первых, резко ужесточить наказания за кражу огнестрельного оружия, а также нелегальное владение оружием. Последнее должно распространяться и на случаи, когда оружие так или иначе приобретает человек, имеющий судимость. Это должно привести к сокращению уличного насилия. Во-вторых, нужно ужесточить наказания за участие в покупке оружия в качестве подставного лица. Это охватит случаи, когда человек, не имеющий право на приобретение оружия, покупает его через посредничество человека, у которого такое право есть. В-третьих, нужно найти легальные и при этом работающие методы, которые бы препятствовали продаже оружия людям с серьезными психическими отклонениями.