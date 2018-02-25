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25 февраля 2018, 09:00
Аргентина МИД России наркотики
Катерина Норсеева

Совбез, МИД и 12 чемоданов кокаина

Чемоданы с кокаином
Чемоданы с кокаином
фото: twitter.com/PatoBullrich

Полиция Аргентины на прошлой неделе сообщила о задержании крупной партии кокаина в посольстве России в Буэнос-Айресе. Наркотики уместились в 12 чемоданов. В пересчете на вес — 389 килограммов. Об этом писало аргентинское издание Clarin. Чемоданы должны были отправиться в Россию — причем, как сообщалось, дипломатической почтой. Правоохранители Буэнос-Айреса, вероятно, и не узнали бы о крупной партии наркотика, если бы с заявлением о подозрительных сумках не обратился в полицию посол РФ Виктор Коронелли. 

О подробностях нарко-скандала рассказала на пресс-конференции министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. По ее словам, примерная стоимость партии, которая была найдена в диппредставительстве в 2016 году, составляет 50 миллионов евро, пишет The New York Times

В результате спецоперации чемоданы не были изъяты, на них поставили GPS-трекеры, а кокаин заменили мукой. Ждать отправки пришлось целый год — лишь в конце 2017 года «товар» отправили в Россию. Уже на месте были задержаны трое, а по другим данным, четверо «адресатов» — называются имена Али Абьянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. Первый из них оказался бывшим хозяйственным администратором посольства РФ в Аргентине, работавшим там до 2016 года. 

«Выходило так, что из-за увольнения сотрудника у злоумышленников возникли проблемы с транспортировкой, и груз стоимостью около 50 млн долларов пролежал нетронутым около года», — уточняет издание «Новый известия». 

Аргентинский журналист Дарио Хорхе Лопес пишет, что параллельно был задержан 35-летний полицейский из Буэнос-Айреса Иван Близнюк.

«Близнюк был арестован за то, что помогал отправлять кокаин в Европу. Он взаимодействовал с МВД РФ, бывал в России», — пишет он в своем фейсбуке

Кроме того, местные СМИ сообщили о задержании аргентинского механика Александра Чикало, которого сейчас обвиняют в том, что он был курьером — отвозил чемоданы в аэропорт. Как пишет «Медиазона», Близнюк и Чикало руководили фондом Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin (Русские православные меценаты в Латинской Америке). 

Еще одного гражданина РФ, который мог быть задействован в схеме с перевозкой наркотиков и даже мог быть ее идеологом, объявили в международный розыск. Официальные источники его имя не называют, а СМИ именуют его как «господин К.». Аргентинские журналисты предполагают, что им может быть 50-летний Андрей Ковальчук. La Nacion уточняет, что господин К. родился в 1968 году, живет в Берлине и работает представителем сигарной компании Habanos. 

«С 2013 года подозреваемый приезжал в Аргентину 11 раз, он всегда прибывал с сигарами и крепким алкоголем в подарок, и люди оставались ему обязаны. В Германии, где он живет, он участвовал в нескольких благотворительных мероприятиях», — пишет La Nacion со ссылкой на свои источники. 

В российском МИДе категорически опровергли информацию о том, что в схеме с отправкой наркотика были задействованы дипломаты, поскольку чемоданы принадлежали техническому сотруднику. 

«Груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе — школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения. Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства», — приводит ТАСС слова представителя МИДа Марии Захаровой.  

Однако есть и другая версия о том, какие ведомства были задействованы в перевозке 12 чемоданов «кокаина». В декабре 2017-го, как раз, когда партия муки в чемоданах была отправлена в Россию, в Аргентину приезжал бывший глава ФСБ, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. Он представлял Россию на церемонии инаугурации нового президента Маурисио Макри. По версии The Telegraphу Патрушева была и секретная миссия. Якобы он руководил операцией по сопровождению сумок с мукой в Россию. Доставить чемоданы должны были именно самолетом Патрушева.

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