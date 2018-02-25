Утро воскресенья 25 февраля у миллионов российских граждан началось у телевизора — в 7 часов утра по московскому времени начался финальный матч олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. На лед вышли сборная Германии, не пустившая в финал канадцев, и олимпийские атлеты из России. Надо оговориться, что россияне не завоевывали золото Олимпийских Игр с 1992 года, а у немцев ситуация была еще хуже — они вообще не попадали в плей-офф главного хоккейного турнира планеты с 1976 года, в финале и вовсе не были никогда в истории. Словом, гипермотивация была у обеих команд, и встреча получилась, как говорят болельщики, «валидольной» с самого начала.

Уже в начале первого периода россияне заработали штраф, к счастью, Германия большинством не воспользовалась, а потом и дружина Олега Знарка упустила возможность забить. Игра шла жестко, так что распечатать счет удалось только в конце первой «двадцатиминутки» —Вячеслав Войнов с передачи Никиты Гусева отправил шайбу в верхний угол ворот соперника. Второй отрезок матча начался еще жестче — стало больше силовых, а немцы стали внимательнее в контратаках, за что «красная машина» и поплатилась. Счет стал 1:1. С таким счетом команды отправились в раздевалки перед третьим периодом, который, впрочем, не стал решающим. Никита Гусев, который забросил красивую шайбу с очень острого угла, казалось, мог принести победу России. Но буквально тут же подопечные Знарка провалились в защите на своем же пятаке, и Германия сравняла счет стараниями Доминика Кагуна, 2:2. В момент, когда хоккеистам надо собраться и взять себя в руки, когда оставалось меньше четверти периода до конца игры, Йонас Мюллер увеличил преимущество немцев. Счет стал 2:3 в пользу Германии, казалось, что нам останется довольствоваться серебром. Но тренерский штаб пошел ва-банк — вратаря Василия Кошечкина отправили на скамейку, а на поле выпустили пятого полевого (травмированный Калинин отбывал удаление), и Никита Гусев вместе с Кириллом Капризовым сравняли счет, уведя игру в спасительный овертайм.

В дополнительное время россияне совершили несколько ошибок, не воспользовавшись отличными возможностями забить, но главную все же допустили немцы. Удаление в команде Марко Штурма, позиционная атака, и гол Кирилла Капризова. Россия — чемпион, а наши хоккеисты исполнили мечту миллионов россиян об олимпийском золоте.

По этому поводу пошутил капитан нашей команды Павел Дацюк.

«Мечта сбылась, мы стали олимпийскими чемпионами. И теперь у меня нет мечты», — приводит его слова, сказанные после финального матча, RT.

Кстати, 13-й номер питерского СКА стал членом «Тройного золотого клуба». У него есть Кубок Стэнли (2002 и 2008 годы за «Детройт Ред Уингз»), золото Чемпионата мира по хоккею за сборную России в 2012-м, а теперь и главная награда Олимпиады. Он стал седьмым россиянином в клубе, до него статуса добились Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Владимир Малахов.

Кроме того, Павел Дацюк, который закончил хоккейный турнир ОИ-2018 с показателем полезности «+8», поставил новый рекорд по общему показателю за время выступления на Олимпиадах, побив достижение защитника сборной Чехии Бедржиха Щербана. За пять Олимпиад капитан набрал 25 очков при показателе полезности «+22», а у чеха в трех ОИ было только 5 очков при показателе полезности «+16».

Без титулов не остались и другие хоккеисты нашей команды. Еще один «армеец» с берегов Невы Никита Гусев стал лучшим бомбардиром олимпийского хоккейного турнира. В шести матчах он заработал 12 очков (4+8 по системе гол+пас). Илья Ковальчук, который также выступает в чемпионате КХЛ за питерский СКА и для которого эта Олимпиада стала уже пятой в карьере, был признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира. В шести матчах Ковальчук набрал 7 очков при показателе полезности «+5».

Четверо членов российской сборной вошли в символическую сборную ОИ-2018 по итогам финала — Василий Кошечкин, Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк.

Несмотря на то, что сборная России выступала без флага и была лишена возможности прослушать свой гимн на пьедестале, болельщики с трибун «Каннын-центра» пытались перекричать гимн Олимпийского комитета. Помогали им и сами хоккеисты.

«Вместе со всем стадионом пели гимн как сами хоккеисты на льду, так и их жены», — пишет «Спорт-Экспресс» и публикует видео со стадиона.

Наших спортсменов поздравляют сегодня все — от обычных болельщиков, которые выражают свой восторг в соцсетях, до чиновников высшего уровня.

«Наши хоккеисты – олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас!», — написал в своем твиттере премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Его поддержал и министр спорта РФ Павел Колобков. Он назвал матч «самым ярким событием за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу».

«Это был мощный финал. Настоящий, напряженный, валидольный. Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю. Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего», – цитирует его «Р-спорт».

Главный тренер российской сборной Олег Знарок, которого критиковали многие болельщики и эксперты, также прокомментировал победу своих подопечных.

«Я думаю, что этим золотом я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты», — приводит его слова портал Allhockey.ru.