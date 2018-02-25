В Москве установлен температурный рекорд: в ночь на воскресенье 25 февраля столбики термометров опустились до -18,8 градуса. С начала зимы этот день стал самым холодным. Предыдущий минимум этого год был установлен в ночь на 23 февраля — тогда метеорологи фиксировали температуру воздуха в -18,7 градуса.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на информацию Гидрометцентра России, нынешние морозы в Москве — не самые лютые за историю метеонаблюдений.

«Температурный рекорд для 25 февраля был установлен в 1893 году, -35,6 градуса», — сообщает агентство.

Из-за похолодания, которое началось в середине этой недели, в столице объявлен «оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности. Об этом также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро. Введение мер потребовалось в связи с тем, что среднесуточная температура оказалась на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

«Каждый третий праздник происходят оттепели. А вот ниже минус 20 градусов столбики термометров опускаются лишь раз в 17-18 лет. Так что нынешнее 23 февраля может оказаться самым морозным за последние полвека», — цитирует «Газета.ру» директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

О том же говорят другие эксперты-метеорологи.

«Можно сказать, что это температурная аномалия. Не каждый год в столице в феврале бывают такие морозы. Так что к похолоданию нужно готовиться», – цитирует «Вечерняя Москва» главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Причем и в начале следующей недели ждать перемен погоды не стоит. В центре «Фобос» уточняют, что в столичном регионе в ближайшее время сохранится «антициклональный характер погоды».

«На фоне высокого атмосферного давления местами пройдет слабый снег, а продолжающийся заток холодного воздуха с севера обеспечит фон температуры на 8-10 градусов ниже средних многолетних значений», — говорится на сайте центра.

В понедельник 26 февраля морозы усилятся — станет на 2-3 градуса холоднее, а во вторник 27 февраля произойдет пик снижения температуры. По данным «Фобоса», в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до -28 градусов, а днем подняться лишь до -20 градусов.

«Арктический антициклон расположился над Баренцевым морем и, взаимодействуя с областью пониженного давления над Западной Сибирью, по ультраполярной траектории закачивает в Центральную Россию очень холодный воздух с Карского моря. В средней тропосфере над средними широтами Европейской России расположился высокий циклон, в глубокую воронку которого затекает холод из тропосферы. Сочетание этих факторов определяет аномально холодную для этого времени погоду в Москве», — сообщает портал Gismeteo.

Никакой информации о ЧП, связанных с холодами в Москве, к счастью, нет. Метеорологи предполагают, что коммунальные службы успели подготовиться к морозам.

«При такой низкой температуре требуется повышенная передача тепла в жилые дома и социальные объекты», — отметил Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом «Газеты.ру».

Он также подчеркнул, что серьезных последствий для здоровья москвичей, если те одеваются по погоде, морозы не принесут.

«Бывает, что при не слишком низкой температуре порывы ветра и высокая влажность создают впечатление, что она гораздо ниже. Что касается этой недели, то ветер будет, если не штилевой, то слабый, а влажность не высокая. Москвичи легко перенесут такую погоду. Зимой в Сибири, несмотря на морозы, малооблачно и безветренно. В этом смысле погода в Москве во второй половине недели будет напоминать сибирский мороз», — сказал он изданию.

К концу февраля морозы, скорее всего, отступят, но после начнутся новые погодные неприятности.

«К началу календарной весны холода немного отступят, но балканец обрушит на столицу обильные снегопады – до 1/3 месячной нормы, сопровождаемые усилением ветра, метелью, ухудшением видимости и заносами на дорогах», — прогнозирует «Фобос».

Напомним, что только с начала февраля в Москве выпало около 65 мм осадков — это больше 175% месячной нормы.