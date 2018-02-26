Англоязычные СМИ массово обсуждают сообщения о том, что Коммунистическая партия Китая внесла предложения отменить лимит, ограничивающий срок пребывания одного человека на посту президента. В связи с этим комментаторы спекулируют на тему авторитарных тенденций в нынешнем Китае.

Китай, пишет Wall Street Journal сделал шаг в сторону системы управления с единоличной властью. Партия предложила отменить ограничение, введенное после смерти Мао Цзэдуна, которое ограничивало время пребывания одного человека в роли главы государства. В последние месяцы Си Цзиньпин обрел такое влияние, что у него фактически нет конкурентов. Поэтому есть все основания к тому, чтобы он мог остаться и президентом, и генеральным секретарем партии после окончания второго срока примерно через пять лет.

Съезд Коммунистической партии Китая Bert van Dijk/flickr.com

На самом деле, комментирует автор, президент в Китае формально не обладает большой властью. Но перспектива отмены ограничений говорит о том, что человек сможет находиться в этой должности, сколько ему заблагорассудится, а соответственно, у него будет больше возможностей изменить ситуацию по своему усмотрению.

Признаки того, что Си Цзиньпин намерен остаться президентом надолго, пишет WSJ, стали весьма заметными еще в октябре, когда партия объявила его величайшим мыслителем из ныне живущих и назначила ему второй срок без указания наиболее вероятного преемника. Одновременно с этим официальные лица и государственные СМИ всё чаще стали использовать по отношению к Си Цзиньпину термины, которые ассоциируются с Мао Цзэдуном.

Китайские ковры Carsten ten Brink/flickr.com

Между тем, со времен Мао Цзэдуна, отмечает автор, Китай сильно изменился. Теперь страна гораздо богаче, чем была десятки лет назад, она значительно глубже интегрирована в мировую экономику, а ее граждане уже привыкли к некоторой доле индивидуальной свободы. В этом контексте партийное предложение по отмене ограничений может выглядеть как предвестник политического переворота в Китае.

Financial Times пишет, что, по некоторым сведениям, перспектива отмены лимита пугает китайцев, как и другие авторитарные тенденции. Это, согласно неназванным источникам, выглядит для них как откат на тридцать лет назад. Установление ограничений на президентский срок произошло при президенте Дэн Сяопине, правление которого происходило под лозунгом «реформаторства и открытости». Этот период был большим облегчением после хаоса культурной революции при Мао Цзэдуне.

Reuters пишет, что сообщения о том, что Си Цзиньпин якобы собрался править вечно, всполошили оппозицию в соцсетях, которая, среди прочего, начали сравнивать Китай с Северной Кореей. Но на самом деле Си Цзиньпин в Китае пользуется большой популярностью: особенно этому способствовала успешная борьба со взяточничеством. Кроме того, партия еще старается успокаивать граждан, утверждая, что отмена ограничений не приведет к неконтролируемому расширению полномочий Си Цзиньпина.

Новости об отмене ограничений, пишет BBC, не были полной неожиданностью: чего-то подобного можно было ожидать уже некоторое время. Десятилетиями в жизни Китая господствовала Коммунистическая партия, но теперь Си Цзиньпин лично оказался в центре внимания. Раньше партия неуклонно сохраняла за собой главенствующее положение, в то время как генсекретарь был преходящей фигурой по причине регулярной и довольно частой сменяемости. До поры до времени эта модель ни у кого возражений не вызывала, и лидеры один за другим послушно сдавали своим преемникам полномочия.

Си Цзиньпин с самого начала повел себя иначе. Первым делом он устроил большую антикоррупционную кампанию, которая по совместительству была также и кампанией против его политических оппонентов. Кроме того, он отметился как инициатор грандиозных глобальных проектов, таких, как «Один пояс и один путь». Он также пообещал к 2020 г. искоренить в Китае бедность.