Девятая галактика

Южнокорейская корпорация Samsung представила свои новые флагманы — Galaxy S9 и Galaxy S9+. В материале «Полит.ру» снимки, сделанные гаджетом, и обзоры новинки.

Судя по техническому оснащению, смартфоны будут главными конкурентами iPhone X от Apple и топовых моделей остальных производителей.

Главной особенностью новых смартфонов стали 12-пиксельные камеры с диафрагмой f/1,5 (для недостаточной освещенности) и f/2,4 (для остальных случаев).

Вот как, к примеру, камера справляется с ночными снимками.

А вот что получается днем.

Флагман очень эффектно справляется с замедленной съемкой, когда условия идеальны.

Но показывает себя обычной мыльницей, когда съемка происходит в движении.

Сразу же после выходе телефона популярные блогеры выпустили на него свои обзоры. Выяснилось, что внешне новые телефоны практически никак не отличаются от Galaxy S8 и S8+.

Блогер Wylsacom устроил распаковку гаджета с подробным описанием. И испробовал «селфимодзи» — персонифицированные рисованные 3D-аватарки.

Если у вас уже есть Galaxy S8/S8+, то менять его на новинку особого смысла нет, говорят блогеры.

Стоимость Galaxy S9, заявленная на сайте производителя, составляет без малого 60 тысяч рублей (доступен с 64 Гб встроенной памяти). Galaxy S9+ доступна по предзаказу за 67 или 75 тысяч рублей (с 64 или 256 Гб).