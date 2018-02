«Коммерсантъ» в статье «Олимпийские ответы из России» рассказывает, как национальная сборная выступила под нейтральным флагом.

«Просрочка докатилась до суда»: коллекторы меняют модель сбора долгов.

«Северную Корею преследуют под чужим флагом»: Минфин США начал применять санкции против третьих стран за сотрудничество с Пхеньяном.

«Чиновника МВД арестовали за "следопыта"»: попытку выслужиться перед начальством ведомство оценило почти в полтора миллиарда.

«Ведомости»: «За утечку не отвечаем». Государство не несет ответственности за доступ мошенников к персональным данным, хранящимся в государственных базах.

«Аналитики S&P назвали проблемы, мешающие российской экономике»: власти не готовы к структурным реформам и политической конкуренции.

«Есть ли счастье без флага»: чем запомнится россиянам Пхенчхан — победами или запретом триколора.

РБК: «Замаячили новые указы». В Кремле начали подготовку послевыборных поручений президента.

«Банкирам гарантируют нервозность»: в АКРА проанализировали риски на финансовом рынке.

«Долг выбрался из мусорной корзины»: что означает повышение суверенного российского рейтинга S&P.

«Известия» в статье «Олимпиада молодых» подводит итоги заключительной спортивной недели и всех Игр для российской сборной.

«Контракт на скорость»: вертолеты нового поколения будут существенно быстрее нынешних.

«Россияне выходят из свадебного кризиса»: количество браков увеличилось впервые за четыре года.

Как в Пхенчхане завершилась Олимпиада-2018 «Газета.ru» рассказывает в материале «Игры закончились: как Россия пошумела в последний день».

«Ватикан: прагматичный союзник России на Украине». Святой Престол пытается усилить свои позиции на украинском направлении.

The Economist: «Американские настроения по отношению к контролю над огнестрельным оружием» (American attitudes towards gun control). Большинство американцев выступают за ужесточение проверок для получения права на владение огнестрельным оружием, но по поводу более значительных ограничений единодушия нет.

Bloomberg: «Британские лейбористы стремятся к таможенному союзу с ЕС, чем усиливают давление на Мэй» (U.K. Labour Seeks Customs Union With EU, Piling Pressure on May). Британские лейбористы хотят, чтобы Британия добилась нового таможенного соглашения с ЕС после отделения от него. Тем самым они присоединились к бунтарям в среде консерваторов.

The Wall Street Journal: «Предложение Коммунистической партии Китая создает Си условия для сохранения власти» (China’s Communist Party Proposal Sets Stage for Xi to Hold Onto Power). Коммунистическая партия Китая предложила убрать конституционное ограничение по президентским срокам. Это подтверждает гипотезу, что президент Китая Си Цзиньпин намерен порвать с моделью, в которой регулярно сменяется правитель, и оставаться у власти еще много лет.

The Washington Post: «Китай предложил отменить двухсрочное ограничение, потенциально создавая для президента Си Цзиньпина возможность оставаться на посту дольше» (China proposes removal of two-term limit, potentially paving way for President Xi Jinping to stay on). Новое предложение может привести к изменению системы управления в Китае.

The Telegraph: «Британия не сможет заключать по всему миру сделки о свободной торговле без поддержки ЕС, согласно лейбористским планам по Brexit'у» (UK would be unable to strike global free trade deals without EU support under Labour's Brexit plans). В соответствии с планами британских лейбористов, Британия должна вступить с ЕС в таможенный союз на таких условиях, что она не сможет по своему усмотрению вступать во внешнеторговые отношения, а должна будет для этого получать согласие ЕС.

Reuters: «Северная Корея порицает санкции, но представляется открытой к переговорам с США» (North Korea condemns sanctions, but seen open to talks with U.S.). Высокопоставленные представители Пхеньяна в ходе визита в Южную Корею отметили, что КНДР открыта к переговорам с США. За несколько часов до того Северная Корея обвинила Вашингтон в том, что он пытается обострить конфликт на полуострове с помощью новых санкций.