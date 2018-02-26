Дело юриста Сергея Магнитского вновь получило продолжение — на сей раз отреагировала Латвия. Министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в своем твиттере сообщил, что в Латвиюзапрещен въезд 49 гражданам РФ. Чиновник опубликовал также резолюцию за своей подписью.

«Я намерен проинформировать коллег о решении Парламента Латвии по делу Магнитского. Мы призываем все страны Европы к действиям по этому вопросу», — написал он.

Как напоминает РИА Новости, с требованием ввести санкции против ряда россиян выступил сейм Латвии. Парламент издал законопроект, осуждающий Россию и официальные власти страны, которые, по мнению латвийских депутатов, недостаточно тщательно расследовали обстоятельства смерти Магнитского. За проголосовали 60 членов сейма, против высказались семь, трое воздержались.

Эдгар Ринкевич Latvian Foreign Ministry

В список опальных россиян попали глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, которого правоохранительные органы Великобритании подозревали в убийстве экс-работника спецслужб Александра Литвиненко, и бывший начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ, а ныне заместитель полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов. Об этом сообщает издание Delfi.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что запрет на въезд в Латвию не имеет никакого значения для Рамзана Кадырова.

«Не буду говорить язвительно, скажу спокойно: конечно, никакого значения этот запрет не имеет для главы Чечни, которого совершенно не волнует очередной всплеск эмоций латвийских властей в угоду коллегам из НАТО. Какое значение это может иметь для Чеченской Республики, глава которой предпочитает находиться со своим народом у себя в регионе и заниматься его проблемами? Мы с сожалением относимся к тому, что пытается сейчас выразить Латвийская республика. Жаль, прекрасная страна, хорошая столица»,— цитирует его ТАСС.

Напомним, что Сергей Магнитский был сотрудником инвестфонда Hermitage Capital Management. Он заявлял, что российские чиновники похитили крупные суммы денег. Позднее юрист был обвинен в махинациях с налогами, помещен под арест в СИЗО «Матросская тишина», где и скончался через год после избрания в отношении него меры пресечения. Его смерть вызвала широкий резонанс в России и за ее пределами. Впоследствии ряд стран принял санкции в отношении российских граждан, якобы замешанных в деле Магнитского. В их числе США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания, а теперь и Латвия.

Когда в середине января этого года Литва опубликовала решение о введении собственного варианта закона Магнитского, российский МИД отреагировал довольно жестко, назвав действия властей страны «откровенно русофобскими».

«Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня предостаточно», — говорили РИА Новости в департаменте информации и печати российского международного ведомства.

В литовский список также попали 49 человек — скорее всего, он не отличается от латвийского.