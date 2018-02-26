Новый блок указов президента, в чем-то подобный блоку так называемых «майских указов» 2012 года, готовят в правительстве России, утверждает информационное агентство РБК, ссылающееся на собственные неназванные источники. Содержание указов пока неизвестно, однако, по утверждению источников, различные ведомства по поручению главы государства Владимира Путина уже готовят свои предложения.

Предполагается, что указы могут быть приняты после того, как в России состоятся президентские выборы, намеченные на март 2018 года, а также будут подведены их итоги и пройдет инаугурация победителя (которым, по общему мнению политологов, с учетом всех социологических данных станет именно Владимир Путин). Об этом информагентству рассказали сразу три человека: федеральный чиновник и еще два источника, знакомые с ходом обсуждений проектов документов.

Один из источников утверждает, что пока предложения министерств собираются в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию (оно должно быть оглашено 1 марта), которое в дальнейшем может трансформироваться в серию указов. «Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив», — уточнил собеседник РБК.

Владимир Путин на совещании с членами Правительства kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил РИА Новости, что подготовка новых «майских указов» обсуждается, однако решение об этом примет президент.

«Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности, потому что существуют разные способы юридического оформления и фиксации вот этих вот основных ориентиров и основных целевых параметров», — отметил Песков.

Прокомментировать для «Полит.ру» эту информацию и ситуацию назревшими в стране реформами согласился Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы». По его мнению, хотя реформы в стране назрели, возможно, что новые «майские указы» не будут иметь к ним отношения, а будут представлять собой некие поверхностные, косметические преобразования, ответственность за исполнение которых, опять же, как то было в случае с «майскими указами» о росте зарплат учителей и врачей, будет возложена на регионы.

«Реформы России нужны, но для них нет не только ресурсов, а нет и политической воли. Собственно говоря, аналогия с 2012 годом сейчас возможна потому, что новые указы готовятся по поручению президента, и потому, что очевидно: основная тяжесть исполнения указов снова ляжет на регионы.

Понятно, что Путин хотел бы выглядеть человеком, который является движителем развития страны, драйвером ее развития. И очевидно, что он хочет показать: он продолжает понимать повестку. Но ресурсы у страны сейчас ограничены, и ясно, что для реализации амбициозных задач нужна серьезная финансовая подушка. Такой подушки у нас нет, но впечатления движения вверх и вперед хочется. И можно найти задачи, которые в принципе реализуемы и к которым общественность отнеслась бы благосклонно.

Ну, например, это могут быть проекты Минкультуры такого сорта: давайте построим в каждом районном или областном центре новые учреждения культуры. Это возможно? Возможно. Ведь на деле так или иначе развитие инфраструктуры происходит, жизнь на месте не стоит.

Да, совершенно очевидно, что подобное делается для поддержания рейтинга, получения симпатий большинства. Можно сделать ставку на культуру, можно сделать ставку на спорт, можно сделать ставку на все то, что не требует серьезных финансовых вливаний и серьезных институциональных изменений. Ведь одно дело — институциональные изменения в экономике или в общественно политической жизни, а другое — строительство нового клуба. Клуб можно строить при любой власти: советской, антисоветской, нынешней, прошлой, будущей.

Я полагаю, что ничего ничего судьбоносного и прорывного в этих указах не будет. Я думаю, поддерживать мнение о том, что страна развивается, они будут способны. Собственно, они нужны именно для этого. Ведь вопрос весь — в ресурсах: ресурсы страны в самом деле ограничены, а какие ресурсы, такие и проекты, по одежке протягивай ножки...

И понятно, что исполнение этого будет возложено на регионы. Я-то в этом вопросе совсем не против, даже за, но регионы с трудом выполняли предыдущие "майские указы", некоторые ради этого даже залезли в долги. Сейчас эта проблема как-то решается, но кардинально она до сих пор не решена. Что будет в этот раз — серьезный вопрос. Я думаю, что вообще-то нужны существенные реформы, реальные институциональный изменения, а не косметические меры, призванные подкрасить фасад, показать, что страна не стоит на месте. Но посмотрим.

На самом деле, пока информации немного, она ограничена. Но, будучи реалистами, мы все прекрасно понимаем, что при минимальном экономическом росте эти указы будут выглядеть как тюнинг "Запорожца", как покраска старого автомобиля, чтобы просто не было видно ржавчины. Но в любом случае, это лучше, чем ничего.

Антон Силуанов на встрече с главами регионов на Российском Инвестиционном форуме government.ru

Что же касается существенных реформ, то, думаю, они будут откладываться до последнего — пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Страна у нас консервативная, и власти исходят из того, что самое главное — ощущение стабильности. Собственно, эти указы и будут создавать ощущение стабильности. А проведение реформ считают сопряженным с разного рода рисками и угрозами для сложившейся системы.

Вообще сложившаяся система склонна к самовоспроизведению. Она может обновляться, но не кардинально. Не приходится ждать, что произойдет какой-то резкий поворот — слова о прорыве останутся скорее декларацией о намерениях. Потому что прорыв предполагает иные подходы — в том числе и готовность пожертвовать интересами некоторой части сильных мира сего, части элит. А никто не хочет нарушать баланс», — убежден Константин Калачев.