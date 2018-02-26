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26 февраля 2018, 12:36
допинг МОК Олимпийские игры Россия фигурное катание хоккей
Николай Яременко

Олимпиада. Итоги

Алина Загитова и Евгения Медведева
Алина Загитова и Евгения Медведева
Republic of Korea/flickr.com

Зимняя Олимпиада-2018, проходившая в Пхенчхане, завершилась. Российские спортсмены закончили Игры с двумя золотыми медалями, команда заняла 13 место в общем зачете. Больше всего медалей – сразу восемь – принесли россиянам лыжники.

Обе золотых медали были вполне ожидаемыми: первое золото получила российская фигуристка Алина Загитова (она и Евгения Медведева, по итогам двух выступлений занявшая второе место и получившая серебро, и были фаворитами в одиночном женском фигурном катании); второе выиграла мужская сборная по хоккею, которая в результате особенностей проведения турнира и была сильнейших из всех, однако в финале обыграла сборную Германии с небольшим перевесом (счет был 4:3).

 
Кирилл Капризов и Никита Гусев

Интересно, что по данным информационного агентства РИА Новостиссылающегося на знакомый с ситуацией источник, главный тренер сборной России по хоккею может в скором времени смениться. По его данным, Олег Знарок, возможно, вскоре покинет этот пост, а на его место уже рассматривается кандидатура Ильи Воробьева, возглавлявшего до осени 2017 года клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска.

Как напоминает информационное агентство «Р-Спорт», Воробьев работает в составе тренерского штаба сборной с 2014 года. Он отказался комментировать информацию о своем возможном назначении. 

Неожиданностью Олимпиады стали отсутствие медалей у россиян за биатлон и парные танцы на льду, а также сразу восемь наград, которых добились российские лыжники. Многие спортивные журналисты и комментаторы называли мужскую лыжную команду россиян самым ярким явлением Игр. Между тем, согласно сообщениям СМИ, некоторые спортсмены из других стран стали высказывать подозрения в том, что российские лыжники могли принимать допинг.

 
Александр Большунов и Денис Спицов. Серебряные медали в команднос спринте
Republic of Korea/flickr.com 

Допинговые истории у россиян на Олимпиаде также были: разговоры о том, что россияне, из-за допингового скандала и так отправившиеся на Игры не в полном составе и как представители российской сборной, а как отдельные «Олимпийские атлеты из России», которых Международный олимпийский комитет счел достойными приглашения на Олимпиаду, могут принимать допинг и на соревнованиях в Южной Корее, начались после того, как допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого оказались положительными.

Крушельницкий был дисквалифицирован, бронзовая медаль, которую он завоевал в паре с Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте, отобрана. Дальнейшую его судьбу будет решать Международная федерация керлинга; Федерация керлинга России замерена защищать спортсмена, утверждающего, что не нарушал антидопингого законодательства. Затем последовала история с обнаружением допинга в анализах Надежды Сергеевой, российской бобслеистки.

В то же время Международный олимпийский комитет, возможно, согласится восстановить членство Олимпийского комитета России в организации, еще до весны 2018 года. По словам члена МОК Шамиля Тарпищева, это может случиться в ближайшие дни. «Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг», — приводит слова Тарпищева информационное агентство ТАСС.

 
Шамиль Тарпищев
Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Ранее, напомним, не исключалось, что членство ОКР может быть восстановлено еще до конца Олимпийских Игр-2018, в результате чего российские спортсмены, выступавшие под белым олимпийским флагом, смогли бы на церемонии закрытия пройти под флагом российским, а также получили бы право на то, чтобы прозвучал гимн России. Однако после обнаружения допинга было решено не восстанавливать ОКР в правах окончания Олимпиады.

Побеседовать с «Полит.ру» по поводу Олимпиады и ее итогов согласился Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт», ранее предсказывавший, что к концу Олимпийских Игр в Пхенчхане российская команда сможет занять 13-15 место в неформальном медальном зачете. По его мнению, Олимпиада ясно показала: никто не стремится к изоляции России от олимпийского движения.

«Что касается общего результата, то да, я говорил, что на Олимпиаде мы будем 13-15-е и что у нас будет две-три золотые медали: женское фигурное катание было очевидно, и хоккей был очевиден (потому что мы не ожидали, что с командами в таком турнире будем играть так слабо, что чуть даже золота в хоккее не упустим. И третья медаль у меня была из жанра "авось где-нибудь повезет". Ну, получилось, что нигде не повезло.

Теоретически где-то еще нам могла прилететь золотая медаль, но это было именно на уровне "везет-не везет". Вот где-то на нижнем уровне ожиданий мы и оказались.

Думать о том, что будто бы всех наших лидеров "отцепили", а с ними у нас была бы россыпь наград, несерьезно — это доводы в жанре пропагандистских клише. Условно говоря, тот же Виктор Ан в лучшем случае "зацепился" бы за бронзу — он уже не в том возрасте, чтобы активно ковать медали в большом количестве. Да и с другими ситуация сходная. 

Где-то, конечно, мог бы Шипулин показать себя, где-то мог бы Устюгов. Но говорить, что — ах, мы бы тогда золото в биатлонной эстафете взяли, странно: что-то я не припомню, чтобы мы часто золото в биатлонной эстафете брали. В общем, такие разговоры — это больше лукавство.

Если говорить о политических итогах Олимпийских Игр, Олимпиада показала, что никто не настроен на политику изоляции России от международного олимпийского движения. В самом деле никто не заинтересован, чтобы одного из серьезных игроков (которым Россия пока продолжает оставаться, все-таки по общему числу медалей мы пока в топ-10 мирового спорта, пусть по золотым медалям мы и тринадцатые) куда-то отодвигать. Тем более, что в олимпийском движении сейчас наметился финансовый кризис (проблема была с рекламными сборами, с доходами).

 
На церемонии закрытия Олимпиады

Понятно, что не было возможности снять бан с ОКР после двух допинговых скандалов. Но тень от этих допинг-скандалов падает не только на Россию. Потому что формально это Международный олимпийский комитет в индивидуальном порядке приглашал российских спортсменов. И это он гарантировал, что Олимпиада будет чистой, поэтому по большому счету тень брошена и на сам МОК.

Так что, когда все допинг-пробы будут тщательно перепроверены, то, как было подчеркнуто, это по факту автоматически означает снятие бана с ОКР. Просто обсуждать эту тему было невозможно после двух ярких допинг-скандалов.

По лыжам, надо сказать, у нас есть много вопросов. Да, восемь медалей из 17, то есть почти половину всех наград россиян, завоевали наши лыжники. И все бы хорошо было, можно было бы даже говорить о том, что в Россию возвращается наш традиционно любимый вид спорта, лыжи. Но здесь есть нюансы.

Во-первых, на трибунах была забаненная МОК Елена Вяльбе, а во-вторых, тренером работал Юрий Бородовко, который сам отбыл многие годы дисквалификации после допинг-скандалов. И я допускаю, что здесь тема допинга не закрыта: ведь вряд ли человек, который всю жизнь занимался допинг-технологиями, неожиданно очистился. И поэтому думаю, что наши "зарубежные партнеры" будут старательно эту тему копать.

Ну, допинг-пробы специально хранятся 10 лет для того, чтобы при меняющихся технологиях можно было перепроверить результат исследования и найти то, что не находили раньше. Так что допускаю, что нынешние цифры медального зачета будут когда-нибудь в ближайшие 10 лет пересмотрены.

Что касается хоккея... Понятно, что даже второсортным олимпийский хоккейный турнир называть не повернется язык, потому что второсортным обычно является Чемпионат мира, куда приезжают часть энхаэловских лузеров, которые уже вылетели из решающих стадий "Кубка Стэнли" или завершили свой сезон в регулярном чемпионате. А тут нет даже и их, ведь впервые за последние 20 лет энхаэловцы в этом турнире вообще не участвуют.

Так что, по сути, на турнире не было ни реальной сборной Канады, ни реальной сборной США; были очень сильно обескровлены чехи, финны, шведы, которые традиционно портят нам кровь. Ну, и то, что даже от очень посредственной сборной Германии мы "отскочили" за 55 секунд до окончания третьего периода, сравняв счет и уйдя от поражения, говорит о многом.

Да,сейчас мы видим некий наносной ура-патриотизм: все эти крики, что "мы лучшие" и чуть ли не снова взяли Рейхстаг — на этот счет появились многочисленные мемы. Но в любом случае, годы проходят, золотые медали остаются. И лично за Олега Знарка, главного тренера российской хоккейной сборной, чисто по-человечески я очень рад. 

 
Олег Знарок на церемонии награждения

А что касается возможной замены главного тренера, о которой стали писать СМИ, то я не думаю, чтобы кто-то был в этом сильно заинтересован. У хоккея есть кураторы — Роттенберг-младший достаточно серьезно представлен в хоккейной Федерации России. Учитывая, что тренер дает результат, зачем его менять? Тем более, что ему дана "зеленая улица": он может совмещать посты и главного тренера своего клуба СКА, и главного тренера сборной, чего в прежние годы другим главным тренерам не позволялось. 

Так что, думаю, все эти разговоры пока — от лукавого. А что касается его собственных высказываний о том, что он очень устал и еще будет размышлять, оставаться ли ему на посту главного тренера сборной, то это, на мой взгляд, обычная торговля. Нужно же намекнуть работодателю, что тот должен начать уговаривать работника. Мол, не только работник был в тонусе, но и сам работодатель тоже. Я полагаю, что Олег Валерьевич делает такие вполне традиционные шаги», — сказал Николай Яременко.

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