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26 февраля 2018, 19:50
Владимирская область Дальний Восток Екатеринбург Крым Омск Ярославль

#Россия 26.02 Главное

Раскопки финского захоронения
Раскопки финского захоронения
Фото: Институт археологии РАН

Главная новость

Во Владимирской области нашли 2000-летний финский могильник 

Ученые из Института археологии РАН обнаружили в Гороховце Владимирской области уникальный финский могильник, которому, по оценкам ученых, может быть до двух тысяч лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу института.

Грунтовый могильник начала I тысячелетия нашей эры был найден в центральной части города летом 2017 года. 

По словам одного из руководителей экспедиции Сергея Милованова, находка этих захоронений стала полной неожиданностью для археологов. На территории городов Северо-Восточной Руси финские могильники практически не известны, пояснил он. Изучение могильника поможет ученым лучше понять особенности быта и культуры финских племен, которые были предшественниками славян в Волго-Окском регионе.

Ученые исследовали три погребения, в которых были найдены детали костюмов и предметы – топор-кельт, наконечник копья, железные кольчатые удила, железные ножи, железные пряжки и две фибулы из цветного металла. В одном из захоронений обнаружены украшения из цветного металла – умбоновидная подвеска, сюлгама (застежка-фибула) и ременная пряжка.

Раскопки на территории Гороховца ведутся с 2015 года при поддержке Министерства культуры РФ. За последние три года ученым удалось найти подтверждения, что город возник в середине XII века.


Антиновость

Фигурантам дела «Дальспецстроя» огласили сроки 

Дальневосточный окружной военный суд признал фигурантов дела о хищениях на «Дальспецстрое» виновными в растрате, и обязал возместить ущерб в размере 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал бывшего главы «Дальспецстроя», выступавшего генподрядчиком строительства космодрома Восточный в Амурской области Юрия Хризмана и главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина виновными в злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома Восточный.

 
Юрий Хризман и Владимир Ашихмин. Фото: Архив ИА AmurMedia

Хризмана приговорили к 12 годам колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей, Ашихмина - к семи годам колонии.

Им вменяется погашение кредитов «Дальспецстроя» частью выданных на строительство объектов космодрома авансов, а также растрата при поставках предприятию цемента, автомобильных шин и металлопродукции. С обоих фигурантов солидарно взыскан ущерб по иску Роскосмоса в размере 5,2 млрд рублей. Они также лишены права занимать должности в госорганах. 

Михаила Хризмана и бывшего спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова суд признал виновными в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Их приговорили к 5,5 лет и семи годам колонии общего режима соответственно. Они также должны выплатить штрафы в 800 тысяч и 900 тысяч рублей.

Помимо этого дела, по иску Главного военно-строительного управления № 6 (бывший «Дальспецстрой») суд также постановил взыскать с подсудимых Юрия и Михаила Хризманов в солидарном порядке свыше 26 млн рублей, а с Юрия Хризмана и Виктора Чудова более 60 млн рублей.

 

Непонятная новость

Ярославское агентство по взысканию долгов задолжало 14 млн рублей

В Ярославле коллекторское агентство задолжало 14 млн рублей коллекторам. Об этом сообщает Regnum.

Организация, основным видом деятельности которой является сбор платежей по кредитам, сама оказалась в долгу у коллекторов.  

В результате суд постановил арестовать имущество агентства. Судебные приставы арестовали денежные средства, находящиеся на счетах организации, а также зарегистрированные на агентство автомобили — Cadillac Escalade, Mercedes Benz и Ford Focus. Также суд арестовал принадлежащее агентству здание и земельный участок, расположенные в соседней области.

Как сообщили в самом агентстве, сумма долга снижается в судебном порядке. Однако в службе судебных приставов эту информацию не подтвердили.


Ассорти

В Омске инвалида убили из-за неправильно понятого жеста

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с убийством глухонемого соседями из-за неверно интерпретированного жеста. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на СУ СК по Омской области.

 
Подсудимый в зале суда

Конфликт произошел в селе Сергеевка 24 февраля. Между 36-летним инвалидом и супругами, проживающими по соседству, произошла ссора. По версии следствия, глухонемой жестом попросил закурить, однако выпившему соседу показалось, что жест носил оскорбительный характер.

После этого началась драка, в ходе которой мужчины упали на землю и продолжили борьбу. Гражданская жена соседа попыталась вступиться за сожителя и нанесла инвалиду несколько ударов по голове мясорубкой. В результате глухонемой мужчина получил тяжелую травму и скончался в больнице.

В отношении 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». 

В 2018 году количество пляжей в Крыму увеличится до 450‍

Количество пляжей в Крыму к лету 2018 года увеличится с 387 до 450. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

Купальный сезон в Крыму будет открыт с 1 июня.

 
Девушка на пляже / pixabay.com

Как сообщил Волченко, все пляжи будут оборудованы спасательными средствами, на каждом пляже будут дежурить матросы-спасатели.

В 2017 году Крым посетили до 5,39 млн туристов. Ожидается, что к 2020 году число туристов может превысить планку в 8-10 млн человек в год.

*

В Екатеринбурге ожидается двухдневный снегопад

В Екатеринбурге ожидается сильный снегопад, который может затянуться на несколько дней. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По прогнозам, обильные осадки ожидаются 27 февраля во второй половине дня. Как отмечают синоптики, на Екатеринбург выпадет до 11 мм осадков в водяном столбе.

В связи со снегопадом дорожные службы города будут переведены на усиленный режим работы. Коммунальные службы просят жителей не парковать машины у обочин дрог и в парковочных карманах, чтобы уборочная техника могла оперативно очищать улицы от снега.

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