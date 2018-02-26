Санкции и война в Сирии помогли российскому ОПК развивать новые технологии, а также значительно увеличить объемы производства российской военной техники в рамках импортозамещения. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Рогозин, курирующий оборонную отрасль с 2011 года, заявил об удачной интеграции технологий импортозамещения в ОПК. Так, по его словам, с 2014 года украинская продукция была замещена более чем в ста образцах вооружений и военной техники. Что касается продукции стран НАТО и ЕС, то в этой части было замещено около 200 образцов вооружений. Он также отметил, что в 2017 году не было ни одного случая срыва выполнения гособоронзаказа из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих, поскольку все комплектующие были заменены разработанными в России аналогами.

Таким образом, cанкции серьезно поспособствовали развитию новых технологий в военной промышленности. По словам Рогозина, с учетом новой ситуации был создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам.

Пуск ракеты "Калибр" / mil.ru

Как подчеркнул вице-премьер, перед российскими специалистами изначально не стояла задача скопировать импортную продукцию. Наоборот, требовалось изготовить новые и более качественные изделия, подходящие при этом под системы уже разработанных моделей.

Что же касается попыток диверсифицировать российскую оборонную отрасль, то сейчас данное направление становится одним из приоритетных для российской промышленности, отметил Рогозин. «Продукция для нужд ТЭКа устойчиво занимает второе место в структуре выпуска гражданской продукции, в целом на нее приходится не менее 8,2% гражданской продукции оборонной промышленности, - рассказал Рогозин. По его словам, доля оборудования для ТЭКа в структуре производства гражданской продукции ОПК за последние годы в среднем составляет около 10%. Это связана с исторически сложившейся структурой оборудования нефтяных, газовых и энергетических компаний, в основном состоящей из импортной техники и оснастки, что сдерживало развитие производства отечественных аналогов.

Cейчас ситуация с производством гражданского оборудования меняется, пояснил вице-премьер. «Создание газотурбин ГТД-110М будет организовано на базе «Сатурна» в Рыбинске, там реально сделать три турбины за два года, а также изготавливать все детали ГТД-110М», - сказал он.

Сбор двигателей на НПО «Сатурн» / 24ri.ru

Как отметил Рогозин, недавно подписанная президентом новая госпрограмма вооружения (ГПВ) разрабатывалась на основе данных испытаний новых вооружений, проведенных в Сирии, в чем и заключается ее отличие от предыдущей. По его словам, всего в них было задействовано более 200 типов вооружений и техники. Новая ГПВ включает робототехнику, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защиту самолетов от огневого поражения, а также высокоточные боеприпасы. В ходе проверки «была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах». Прежде всего это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности.

Как пояснил вице-премьер, при ведении боевых действий в городских условиях использование неуправляемых боеприпасов может привести к потерям среди мирного населения, что, в свою очередь, может усилить поддержку боевиков.

«Чтобы этого избежать, нужно, как говорят охотники, бить белке в глаз: лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора, - рассказал Рогозин. - При этом нельзя закрывать глаза на наращивание силового потенциала НАТО, на реализацию США концепции "глобального удара", на намерения разместить оружие в космосе, а также на развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия». Россия сможет достойно ответить на эти вызовы, добавил он.

Во время военной операции в Сирии в сирийских городах Хмеймиме и Тартусе находились бригады специалистов более чем от 50 российских военных предприятий, напомнил Рогозин.

Самолет на аэродроме / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Между тем, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в оборонной промышленности, еще не принятые на вооружение истребители пятого поколения Су-57 были отправлены на авиабазу Хмеймим для испытаний в боевых условиях. Такое решение связано с желанием военных испытать машины в условиях, приближенных к боевым. Сообщается, что всего в Сирию отправили четыре истребителя. Они были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года.