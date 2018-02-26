Топ новостей 26 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о подготовке новых «майских указов», CAS заявил о рекордном содержании мельдония в пробе Крушельницкого, а также стало известно об аресте троих россиян по делу о контрабанде кокаина из Аргентины.

Владимир Путин / kremlin.ru

В Кремле началась подготовка новых «майских указов», которые президент подпишет в случае избрания в первом туре вскоре после инаугурации. Они станут продолжением послания Владимира Путина Федеральному собранию. Одной из основных тем новых указов может стать борьба с бедностью. В Кремле обсуждение подготовки новых «майских указов» подтвердили, но заявили, что решение об этом примет президент.

Одной из тем новых "майских указов" будет борьба с бедностью. (с)



– Лейтенант Петров, отдел по борьбе с незаконной бедностью. Почему в бедном виде по улице разгуливаете? Что значит маленькая зарплата? Поедете с нами в отделение, там разберёмся. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 26 февраля 2018 г.

– Свой следующий президентский срок я собираюсь посвятить борьбе с беднотой.

– Может, с бедностью?

– Нет. — Сосиска Колбасы (@bulka_hleba) 26 февраля 2018 г.

CAS опубликовал решение отстранению от Игр Александра Крушельницкого из-за обнаруженного в его допинг-пробах запрещенного препарата мельдония. В пробе, которую спортсмен сдал во время Игр 12 февраля, концентрация мельдония составляла 8069 нанограммов на миллилитр, что является рекордным значением. В федерации керлинга эти показатели объяснили тем, что спортсмену подбросили таблетку.

В допинг–пробе Крушельницкого нашли рекордное содержание мельдония — 8069 нанограммов на миллилитр. Это почти в 10 раз больше, чем у Шараповой, которую отстраняли в 2016 за 890 нанограммов https://t.co/8jpCN9nBGs — Телеканал Дождь (@tvrain) 26 февраля 2018 г.

В моче практически смертельная доза, соответствующая концентрация милдроната в крови вызывает кому. Выступать с такой дозой невозможно, можно только тихо лежать и подыхать. Значит сыпали в пробирку. Ну или он в коме золото взял. https://t.co/koFoz3T03v с помощью @sportsru — Публикации.ру (@publikatsii_ru) 26 февраля 2018 г.

Владимир Путин на заседании Совбеза России поручил ввести гуманитарные паузы в регионе Восточная Гута вблизи сирийского Дамаска. Они вводятся с 27 февраля. При этом огонь будет прекращаться лишь на несколько часов. Для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор, координаты которого будут сообщены в ближайшее время.

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности: ситуация в Восточной Гуте, внутрироссийская повестка дня https://t.co/qsKrNXa0rI pic.twitter.com/LcfuVfgzQg — Президент России (@KremlinRussia) 26 февраля 2018 г.

Апелляционная коллегия Верховного суда и отклонила жалобу штаба Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина. Он пытался доказать, что регистрация Путина кандидатом незаконна, так как он «уже неоднократно занимал должность президента». Верховный суд с доводами представителей Собчак не согласился.

Ксения Собчак продолжает напоминать о том, что в России произошла узурпация власти и Путин, который находится на своем посту незаконно, вновь участвует в выборах президента. Это очень важно, об этом нужно говорить. pic.twitter.com/O0o1wsq9LL — Рустем Адагамов (@adagamov) 26 февраля 2018 г.

Белый порошок и весы / pixabay.com

Три гражданина России находятся под арестом в рамках дела о попытке контрабанды в Россию через посольство в Аргентине 389 кг кокаина. Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны 13 декабря 2017 года. Дело возбуждено еще 15 ноября 2017 года по статьям о производстве и контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Совпадение



Посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил властям о сумках с кокаином в декабре 2016 года.



20 декабря 2016 года в Москве нашли застреленным в голову начальника отдела Латиноамериканского департамента МИД России Петра Польшикова. — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 26 февраля 2018 г.

В ленте так часто встречается слово "кокаин", что я даже слегка словила кайф. — Тётя Роза (@Anakoyher) 26 февраля 2018 г.

Суд назначил всем фигурантам дела о хищениях на космодроме Восточный реальные сроки заключения. Экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман получил 12 лет лишения свободы, его сын - пять с половиной лет. Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов окажется в колонии на 6 лет, а главбух предприятия Владимир Ашихмин — на 7 лет.

Роскомнадзор исключил две страницы сайта Navalny.com политика Алексея Навального из реестра запрещенной информации. Они содержали материалы расследования о связях Олега Дерипаски и Сергея Приходько. В пресс-службе ведомства подтвердили разблокировку сайта после удаления информации.

Хорошая новость: разблокировали сайт Навального. Плохая: наш сайт все еще заблокированhttps://t.co/9JwPshH77B — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 26 февраля 2018 г.

Защита Бориса Грица просит следствие переквалифицировать обвинение со статьи «Покушение на убийство» на «Причинение тяжкого вреда здоровью», так как «следствие проигнорировало выводы психолого-психиатрической экспертизы, по заключению которой Гриц признан невменяемым и не мог… осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

Сегодня открылись первые пять станций большой кольцевой линии метро. Движение запустили между станциями: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Общая протяженность большого кольца метро составит 68 км. Полностью запустить движение по линии планируется в 2020-2021 годах.

Внимательно смотрю на схему новой Большой кольцевой линии и вообще не врубаюсь, что там делает апендикс до Делового центра. Это ж не кольцо, а петля, удавка транспортная — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 26 февраля 2018 г.

Арбитражный суд Москвы отказался включить криптовалюту в конкурсную массу россиянина Ильи Царькова, признанного банкротом. Сам он возражал против этого, поскольку правовой статус криптовалют в России не определен. Суд поддержал эту позицию.