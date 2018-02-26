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26 февраля 2018, понедельник, 20:03
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26 февраля 2018, 18:00

Топ новостей 26 февраля

Александр Крушельницкий
Александр Крушельницкий

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о подготовке новых «майских указов», CAS заявил о рекордном содержании мельдония в пробе Крушельницкого, а также стало известно об аресте троих россиян по делу о контрабанде кокаина из Аргентины.

В Кремле начали готовить новые «майские указы»

 
Владимир Путин / kremlin.ru

В Кремле началась подготовка новых «майских указов», которые президент подпишет в случае избрания в первом туре вскоре после инаугурации. Они станут продолжением послания Владимира Путина Федеральному собранию. Одной из основных тем новых указов может стать борьба с бедностью. В Кремле обсуждение подготовки новых «майских указов» подтвердили, но заявили, что решение об этом примет президент.

В пробе Крушельницкого нашли рекордное количество мельдония

CAS опубликовал решение отстранению от Игр Александра Крушельницкого из-за обнаруженного в его допинг-пробах запрещенного препарата мельдония. В пробе, которую спортсмен сдал во время Игр 12 февраля, концентрация мельдония составляла 8069 нанограммов на миллилитр, что является рекордным значением. В федерации керлинга эти показатели объяснили тем, что спортсмену подбросили таблетку.

Россия ввела гуманитарные паузы в Восточной Гуте

Владимир Путин на заседании Совбеза России поручил ввести гуманитарные паузы в регионе Восточная Гута вблизи сирийского Дамаска. Они вводятся с 27 февраля. При этом огонь будет прекращаться лишь на несколько часов. Для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор, координаты которого будут сообщены в ближайшее время.

Верховный суд окончательно признал законность выдвижения Путина

Апелляционная коллегия Верховного суда и отклонила жалобу штаба Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина. Он пытался доказать, что регистрация Путина кандидатом незаконна, так как он «уже неоднократно занимал должность президента». Верховный суд с доводами представителей Собчак не согласился.

По делу о контрабанде 400 кг кокаина арестованы трое россиян

 
Белый порошок и весы / pixabay.com

Три гражданина России находятся под арестом в рамках дела о попытке контрабанды в Россию через посольство в Аргентине 389 кг кокаина. Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны 13 декабря 2017 года. Дело возбуждено еще 15 ноября 2017 года по статьям о производстве и контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Фигуранты дела о хищениях на Восточном получили сроки

Суд назначил всем фигурантам дела о хищениях на космодроме Восточный реальные сроки заключения. Экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман получил 12 лет лишения свободы, его сын - пять с половиной лет. Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов окажется в колонии на 6 лет, а главбух предприятия Владимир Ашихмин — на 7 лет.

Роскомнадзор разрешил доступ к сайту Навального

Роскомнадзор исключил две страницы сайта Navalny.com политика Алексея Навального из реестра запрещенной информации. Они содержали материалы расследования о связях Олега Дерипаски и Сергея Приходько. В пресс-службе ведомства подтвердили разблокировку сайта после удаления информации.

Защита напавшего на Фельгенгауэр попросила о смягчении обвинения

Защита Бориса Грица просит следствие переквалифицировать обвинение со статьи «Покушение на убийство» на «Причинение тяжкого вреда здоровью», так как «следствие проигнорировало выводы психолого-психиатрической экспертизы, по заключению которой Гриц признан невменяемым и не мог… осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

В Москве открыли пять станций большого кольца метро

Сегодня открылись первые пять станций большой кольцевой линии метро. Движение запустили между станциями: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Общая протяженность большого кольца метро составит 68 км. Полностью запустить движение по линии планируется в 2020-2021 годах.

Столичный арбитраж создал прецедент по взысканию криптовалюты с должника

Арбитражный суд Москвы отказался включить криптовалюту в конкурсную массу россиянина Ильи Царькова, признанного банкротом. Сам он возражал против этого, поскольку правовой статус криптовалют в России не определен. Суд поддержал эту позицию.

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