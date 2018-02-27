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27 февраля 2018, 16:10
Аргентина МИД России наркотики
Виктория Дмитриева

«Кокаиновое дело». Аресты и отрицания

Посол России в Аргентине Виктор Коронелли
Посол России в Аргентине Виктор Коронелли
Mauro Rico / Ministerio de Cultura de la Nación Argentina

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов «кокаинового дела» в Аргентине – бывшего технического сотрудника посольства РФ в Аргентине Али Абянова, а также Иштимира Худжамова и Владимира Калмыкова, сообщает «Коммерсантъ». 

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Худжамова, Калмыкова и Абянова по обвинению в покушении на контрабанду наркотиков и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств. Все трое фигурантов были арестованы в Москве на прошлой неделе. Они будут находиться под арестом до середины апреля.

 
ЦОС ФСБ/ren.tv

Двое других подозреваемых - сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, сын семьи эмигрантов из СССР, и выходец из Владивостока Александр Чикало, который являлся сотрудником фонде Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin  («Русские православные меценаты в Латинской Америке»), были арестованы в Буэнос-Айресе.

Бывший технический сотрудник дипломатических миссий в Германии Андрей Ковальчук сейчас находится в Германии и объявлен в международный розыск.

Выяснилось, что двое арестованных, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, работали в московских компаниях, Абянов числится безработным, передает «Интерфакс». Как сообщил источник агентства, Калмыков занимал пост бывшего генерального директора ООО «Центр правовых услуг», Худжамов является бывшим менеджером по продажам одной из московских компаний, которая занимается оптовыми продажами. 

Напомним, на прошлой неделе аргентинские власти сообщили о нахождении полицией в 2016 году 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина примерной стоимостью 50 млн евро на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. В полицию с заявлением обратился российский посол Виктор Коронелли.

 
Московский городской суд / mos-gorsud.ru

Россиийский МИД отрицает причастность своих сотрудников к скандалу, заявляя, что замешенные в схеме работники посольства уволились за некоторое время до произошедшего. 

Ранее гражданин России Максим Миронов, чьи дети учатся в школе при посольстве, написал пост в своем ЖЖ о том, что в учебное заведение было невозможно незаметно пронести 12 чемоданов с наркотиками, так как школа является режимным объектом, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ. По словам Миронова, кокаин сначала обнаружила аргентинская полиция, а не сотрудники посольства. 

При этом в МИД заявили, что наркотические вещества были обнаружены в своей школе посольством, а не аргентинскими властями, а также что у технических сотрудников посольства был доступ в школу. 

«Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании. Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу», - пояснили в МИД. 

В ведомстве объяснили действия Миронова тем, что «на протяжении последних нескольких лет он занимает известную политическую позицию, претендуя на роль лидера местной оппозиционной ячейки». 

Накануне РБК обратил внимание на возможную связь между преступниками и летным спецотрядом «Россия». Среди фотографий, опубликованных аргентинской жандармерией в своем твиттере, есть снимок с лайнером, в который грузили чемоданы. По данным издания, на видеозаписи отчетливо виден бортовой номер самолета — 96023. Сообщается, что в августе 2016 года самолет с таким же бортовым номером получил ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства. 

 
Специальный лётный отряд "Россия" 
Papas Dos/flickr.com

При этом Управделами президента РФ опровергло причастность отряда «Россия» к делу, сообщает ТАСС. Как заявила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова, данная информация не соответствует действительности. По ее словам, опубликованный снимок является фальсификацией. 

Также после публикации о возможной причастности «России» к делу оказался недоступен сайт russianplanes.net, на котором можно было отследить историю полетов  воздушных судов. Так, по информации ресурса, 6 декабря 2017 года Ил-96 с бортовым номером 96023 находился в аэропорту Буэнос-Айреса, а 7 декабря — в Кабо-Верде, после чего полетел в Москву. В сообщении сайте при этом говорилось, что ресурс закрыт навсегда. В настоящее время при переходе на сайт появляется сообщение об ошибке 404.

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