Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова выиграл конкурс ВЭБа на управление «Сибуглеметом». Об этом - в материале «Коммерсанта» «Чемпион по коксу».

«Наркодилеры поймались на чемоданы». За контрабанду наркотиков арестован экс-сотрудник посольства России в Аргентине, его коллегу ищут.

В материале «Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя» рассказывается, что в стране готовится к принятию крупнейший с 2004 года пакет поправок в конституцию, который призван идеологически трансформировать Китай в соответствии с видением генерального секретаря Компартии страны Си Цзиньпина.

«Биткойн не стал массовым». Криптоактивы впервые в России стали предметом банкротного разбирательства. Арбитражный суд отказался включить криптоактивы должника-банкрота в конкурсную массу.

«Ведомости» в материале «Братья Ананьевы разделили активы после краха Промсвязьбанка» пишут о том, что Алексей Ананьев забрал «Техносерв», а Дмитрий Ананьев – финансовый и девелоперский бизнес.

«Путину предложили отказаться от президентского послания». «Яблоко» считает, что его превращение в предвыборную программу незаконно.

«Почему доходы россиян снижаются при росте зарплат». Ни инвестиции, ни бизнес, ни теневая занятость больше не обеспечивают их рост.

РБК выяснил, что бортовой номер самолета, фигурировавшего в деле о пресечении поставок наркотиков из Аргентины в Россию, совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду «Россия», обслуживающему первых лиц государств. Развитие дела - в материале «Реестр полетов оказался недоступен после публикации о "кокаиновом деле"».

«Известия» в статье «Американские СМИ рассказали о проблеме вооруженных сил США» рассуждают, что армия сильно полагается на элитные подразделения, а это подрывает авторитет других отрядов.

«США введут новые санкции против РФ в течение 30 дней». Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что президент США Дональд Трамп поприветствовал решение минфина США ввести в ближайшее время санкции против фигурантов «кремлевского доклада».

The Economist: Кто победит на итальянских выборах (Who is going to win the Italian election). Рассуждения о том, что каким бы ни был исход выборов в Италии, большой роли это не сыграет.