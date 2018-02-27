Заголовки утра. 27 февраля
Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова выиграл конкурс ВЭБа на управление «Сибуглеметом». Об этом - в материале «Коммерсанта» «Чемпион по коксу».
«Наркодилеры поймались на чемоданы». За контрабанду наркотиков арестован экс-сотрудник посольства России в Аргентине, его коллегу ищут.
В материале «Си Цзиньпин перекраивает Китай под себя» рассказывается, что в стране готовится к принятию крупнейший с 2004 года пакет поправок в конституцию, который призван идеологически трансформировать Китай в соответствии с видением генерального секретаря Компартии страны Си Цзиньпина.
«Биткойн не стал массовым». Криптоактивы впервые в России стали предметом банкротного разбирательства. Арбитражный суд отказался включить криптоактивы должника-банкрота в конкурсную массу.
«Ведомости» в материале «Братья Ананьевы разделили активы после краха Промсвязьбанка» пишут о том, что Алексей Ананьев забрал «Техносерв», а Дмитрий Ананьев – финансовый и девелоперский бизнес.
«Путину предложили отказаться от президентского послания». «Яблоко» считает, что его превращение в предвыборную программу незаконно.
«Почему доходы россиян снижаются при росте зарплат». Ни инвестиции, ни бизнес, ни теневая занятость больше не обеспечивают их рост.
РБК выяснил, что бортовой номер самолета, фигурировавшего в деле о пресечении поставок наркотиков из Аргентины в Россию, совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду «Россия», обслуживающему первых лиц государств. Развитие дела - в материале «Реестр полетов оказался недоступен после публикации о "кокаиновом деле"».
«Известия» в статье «Американские СМИ рассказали о проблеме вооруженных сил США» рассуждают, что армия сильно полагается на элитные подразделения, а это подрывает авторитет других отрядов.
«США введут новые санкции против РФ в течение 30 дней». Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что президент США Дональд Трамп поприветствовал решение минфина США ввести в ближайшее время санкции против фигурантов «кремлевского доклада».
Bloomberg: США - по-прежнему нация иммигрантов (The U.S. Is Still a Nation of Immigrants). Об этом свидетельствуют многочисленные специфические языковые обороты и цитаты, которые используют в своих интересах как демократы, так и республиканцы.
The Wall Street Journal: Лейборист Корбин поддерживает таможенный союз с ЕС после Brexit'а (Labour’s Corbyn Backs EU Customs Union After Brexit). Лидер британских лейбористов Джереми Корбин выступил со своими предложениями как раз в тот момент, когда премьер-министр Британии Тереза Мэй пытается убедить конфликтующий парламент в правоте своего подхода.
The New York Times: Объяснение идеи Си Цзиньпина: новая идеология для новой эпохи (Xi Jinping Thought Explained: A New Ideology for a New Era). Новая идеология, развивающаяся в Китае, предназначена для укрепления власти на трех уровнях: национальном, партийном и личном (собственно, власти китайского президента Си Цзиньпина).
The Guardian: Силы Асада игнорируют требования ООН прекратить огонь в восточной Гуте (Assad forces defy UN demands for ceasefire in eastern Ghouta). Как минимум 29 человек погибло с момента голосования в Совете безопасности ООН. Также появились очередные сообщения о задействовании химического оружия.
Al Jazeera: Израильский премьер-министр Нетаньяху "недолго сможет цепляться за власть" (Israeli PM Netanyahu 'cannot cling on to power much longer'). По мнению некоторых аналитиков, дни политической жизни премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сочтены.