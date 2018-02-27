#Россия 27.02 Главное
Главная новость
В доме министра строительства и ЖКХ Дагестана прошли обыски
В доме министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
Обыски также прошли в рабочем кабинете Казибекова в министерстве.
По данным следствия, Казибеков вступил в сговор с бывшим премьер-министром республики, ранее арестованным Абдусамадом Гамидовым. Чиновники завышали цены при реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.
По информации источника, в настоящее время Казибеков находится за пределами Дагестана.
Уголовное дело в отношении министра пока не возбудили. Следователи изучают материалы дела.
Антиновость
Восточная часть Крыма частично обесточена из-за аварии
Несколько крупных населенных пунктов на востоке Крыма оказались обесточены из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Сообщается, что в результате аварии частично обесточены Феодосия, Керчь и Ленинский район. Энергоснабжение также отчасти нарушено в Кировском районе.
Причины произошедшего устанавливаются.
Непонятная новость
В Марий Эл кошка разбудила хозяина во время пожара
Кошка разбудила своего хозяина во время пожара, вспыхнувшего в одном из частных домов Горномарийского района Марий Эл. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне в селе Виловатово.
Сообщается, что на момент возникновения пожара в доме находился мужчина 1990 года рождения. По его словам, он проснулся оттого, что на него прыгнула кошка. Из-за того, что путь к двери был отрезан огнем, хозяину дома пришлось выбираться из горящего здания через окно. Мужчина не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
Ассорти
ЛГБТ-активисты подали заявку на проведение гей-парад в Сергаче
Гей-активист Николай Алексеев подал заявку на проведение гей-парада 9 марта в Сергаче Нижегородской области. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
Алексеев сообщил, что подал заявку в администрацию Сергачского района на проведение акции в поддержку «толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России».
По его словам, в ближайшее время активисты планируют провести два пикета в защиту секс-меньшинств и гей-парад в Сергаче. Представители ЛГБТ-сообщества намерены прошествовать по улице Свердлова от Выездной до Вокзальной.
Помимо Сергача, акции планируется впервые провести Козьмодемянске, Новочебоксарске, Волжске, Зеленодольске, Цивильске, Канаше и Шумерле.
*
В Брянске задержали банду «черных копателей»
ФСБ задержала в Брянске банду «черных копателей», производивших раскопке в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.
В феврале в Брянске был задержан организатора преступной группы и три его сообщника.
Члены региональной преступной группы причастной к незаконному обороту оружия и организации нелегальных мастерских по его изготовлению и модернизации.
У задержанных изъяли 21 единицу оружия - два пистолета-пулемета, 14 пистолетов и револьверов, пять карабинов, винтовок и ружей, а также свыше 100 запчастей к оружию и четыре глушителя.
Помимо этого, найдены мины калибром 50 мм, ручные осколочные гранаты, электродетонаторы, 2 кг взрывчатых веществ, более 3 тысяч патронов различного калибра.
*
На Алтае впервые за много лет замерзло Телецкое озеро
Входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Телецкое озеро в республике Алтай замерзло впервые за долгие годы полностью замерзло. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр управления деятельностью Алтайского природного биосферного заповедника.
С помощью методик дистанционного зондирования специалисты центра зафиксировали, что 23 февраля озеро впервые за много лет замерзло полностью.
По словам замдиректора заповедника Светланы Щигревой, подобное явление случается примерно один раз в десятилетие. Причиной произошедшего стали климатические условия, сложившиеся этой зимой в регионе.
Согласно данным спутниковых снимков, формирование льда на озере проходило в период с 22 января по 1 февраля.
Телецкое озеро расположено в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай.