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27 февраля 2018, 18:52
Брянская область Дагестан Крым Марий Эл Нижегородская область Республика Алтай
Виктория Дмитриева

#Россия 27.02 Главное

Обыск в доме министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова
Обыск в доме министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова

Главная новость

В доме министра строительства и ЖКХ Дагестана прошли обыски

В доме министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Обыски также прошли в рабочем кабинете Казибекова в министерстве. 

По данным следствия, Казибеков вступил в сговор с бывшим премьер-министром республики, ранее арестованным Абдусамадом Гамидовым. Чиновники завышали цены при реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.

По информации источника, в настоящее время Казибеков находится за пределами Дагестана.  

Уголовное дело в отношении министра пока не возбудили. Следователи изучают материалы дела.


Антиновость

Восточная часть Крыма частично обесточена из-за аварии

Несколько крупных населенных пунктов на востоке Крыма оказались обесточены из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Сообщается, что в результате аварии частично обесточены Феодосия, Керчь и Ленинский район. Энергоснабжение также отчасти нарушено в Кировском районе. 

Причины произошедшего устанавливаются.  


Непонятная новость 

В Марий Эл кошка разбудила хозяина во время пожара

Кошка разбудила своего хозяина во время пожара, вспыхнувшего в одном из частных домов Горномарийского района Марий Эл. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.

 
Кошка / pixabay.com

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в селе Виловатово.

Сообщается, что на момент возникновения пожара в доме находился мужчина 1990 года рождения. По его словам, он проснулся оттого, что на него прыгнула кошка. Из-за того, что путь к двери был отрезан огнем, хозяину дома пришлось выбираться из горящего здания через окно. Мужчина не пострадал. 

Причина пожара устанавливается.



Ассорти

ЛГБТ-активисты подали заявку на проведение гей-парад в Сергаче

Гей-активист Николай Алексеев подал заявку на проведение гей-парада 9 марта в Сергаче Нижегородской области. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Алексеев сообщил, что подал заявку в администрацию Сергачского района на проведение акции в поддержку «толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России».

 
Человек с зонтиком / pixabay.com

По его словам, в ближайшее время активисты планируют провести два пикета в защиту секс-меньшинств и гей-парад в Сергаче. Представители ЛГБТ-сообщества намерены прошествовать по улице Свердлова от Выездной до Вокзальной.

Помимо Сергача, акции планируется впервые провести Козьмодемянске, Новочебоксарске, Волжске, Зеленодольске, Цивильске, Канаше и Шумерле.

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В Брянске задержали банду «черных копателей»‍

ФСБ задержала в Брянске банду «черных копателей», производивших раскопке в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости

В феврале в Брянске был задержан организатора преступной группы и три его сообщника.

Члены региональной преступной группы причастной к незаконному обороту оружия и организации нелегальных мастерских по его изготовлению и модернизации. 

 
Старые боеприпасы / pixabay.com

У задержанных изъяли 21 единицу оружия - два пистолета-пулемета, 14 пистолетов и револьверов, пять карабинов, винтовок и ружей, а также свыше 100 запчастей к оружию и четыре глушителя.

Помимо этого, найдены мины калибром 50 мм, ручные осколочные гранаты, электродетонаторы, 2 кг взрывчатых веществ, более 3 тысяч патронов различного калибра.

*

На Алтае впервые за много лет замерзло Телецкое озеро

Входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Телецкое озеро в республике Алтай замерзло впервые за долгие годы полностью замерзло. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр управления деятельностью Алтайского природного биосферного заповедника.

С помощью методик дистанционного зондирования специалисты центра зафиксировали, что 23 февраля озеро впервые за много лет замерзло полностью.

По словам замдиректора заповедника Светланы Щигревой, подобное явление случается примерно один раз в десятилетие. Причиной произошедшего стали климатические условия, сложившиеся этой зимой в регионе.

Согласно данным спутниковых снимков, формирование льда на озере проходило в период с 22 января по 1 февраля.

Телецкое озеро расположено в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай.

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