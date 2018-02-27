Росатом планирует построить первый реактор БН-1200 в 2020-х годах

Росатом рассчитывает на строительство первого промышленного реактора на быстрых нейтронах мощностью 1200 МВт в 2020-х годах, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Конечно, хотелось бы от опытного проекта «Прорыв» перейти уже к промышленному комплексу и начать строить быстрые реакторы по всему миру. Для этого нужно построить первый промышленный мощный реактор на быстрых нейтронах мощностью не менее 1200 мегаватт в Российской Федерации», - отметил Лихачев.

«Мы вышли с такими предложениями в Правительство, надеемся, что нам удастся поместить в 2020 годы в энергетическую систему первый мощностью 1200 мегаватт реактор на быстрых нейтронах. И тогда, соответственно, мы можем также предложить не просто строительство наших типовых водо-водяных реакторов, но и строительство целых промышленных энергетических комплексов нашим партнёрам так же активно по всему миру, какую работу мы сегодня и ведём», - добавил он.

Основным достоинством реакторов на быстрых нейтронах считается возможность вовлечь в топливный цикл такие материалы как уран-238 и торий-232, что значительно расширяет топливную базу ядерной энергетики. Помимо этого, они позволяют относительно безопасно избавиться от самых активных и долгоживущих изотопов в отработанном ядерном топливе, что сокращает срок его биологической опасности.

Эксперты-атомщики полагают, что такие реакторы целесообразно использовать в двухкомпонентной системе, в рамках которой быстрые реакторы используются для воспроизводства и переработки отработанного ядерного топлива, полученного с тепловых реакторов. Это многократно увеличивает топливную базу атомной энергетики и позволяет решить проблему радиоактивных отходов.

В 2016 году началась промышленная эксплуатация энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800. Этот реактор должен стать прототипом для БН-1200, который также планируется построить на Белоярской АЭС.