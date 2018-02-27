«Вечные» санкции
Антироссийские санкции, наложенные Западом в 2014 году и только ужесточавшиеся с тех пор, никогда не будут сняты, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин. Это мнение он высказал в интервью газете «Коммерсантъ», подчеркнув, что для России эти ограничения дают «шанс проявить лучшие черты нашего национального характера».
«Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут, только в случае если мы снова станем слабыми», — приводит издание слова Рогозина.
Действительно, пока никакие из ограничений, действующих в отношении России со стороны Евросоюза или США и их сторонников после присоединения Крыма к России еще не были сняты, хотя ряд европейских политиков высказывали мнение о том, что сделать это следовало бы. Тем не менее, Соединенные Штаты расширяли спектр этих ограничений, хотя Евросоюз уже не выражал желания присоединяться к этим мерам.
Добавим, что в начале февраля президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, выразил надежду, что странам Запада надоест политика санкций, и их отношения с Россией нормализуются. «Всё-таки надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнёрами в нужном направлении», — приводит информационное агентство РИА Новости слова российского лидера.
Между тем у США с некоторых пор есть еще один повод для введения санкций в отношении России помимо ситуации на Украине и присоединения к России Крыма. Новое ухудшение отношений между Россией и Западом началось после президентских выборов в США в 2016 году. Победитель выборов Дональд Трамп в самих Соединенных Штатах значительной частью политических элит воспринимается к сторонник Москвы, неофициально поддерживающий с ней контакты и едва ли не готовый действовать в разрез с интересами США.
После выборов его команду заподозрили в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в ход выборов в США с целью сделать президентом именно Трампа. В середине января 2018 года американские прокуроры даже предъявили обвинения в этом 13 российским гражданам и трем организациям; санкции в связи с этими обвинениями еще не введены, однако Вашингтон обещает их ввести.
Прокомментировать для «Полит.ру» высказывания вице-премьера Рогозина о «вечных» санкциях согласился Игорь Бунин, президент Центра политических технологий. По его оценке, в этом утверждении есть определенная доля истины, так как если Европа в целом настроена на то, чтобы при известных условиях введенные ограничения снять, то США таких намерений, по сути, не имеют.
«В некотором смысле Дмитрий Рогозин прав, но это относится только к Соединенным Штатам Америки, а не ко всему Западу. У Франции есть свои интересы, связанные с Россией; у Германии тоже есть свои интересы, связанные с Россией. И если мы решим проблему соблюдения Минских соглашений и договоримся с Украиной, то, думаю, и с Германией, и с Францией проблема будет решена.
А что касается Соединенных Штатов Америки, то здесь против отмены санкций действуют сразу два механизма. Один — институциональный: санкции были введены Конгрессом, а Конгресс рассматривает Россию не просто как врага, но и как союзника действующего президента США Дональда Трампа, которого демократы не любят, а часть республиканцев не принимает. То есть здесь есть институционально фиксированный барьер, а это очень сложный механизм.
В Штатах вообще отменить введенные санкции очень сложно. Их отменить можно, но для этого надо пойти на какую-то систему новых отношений с США, как это было, например, в 1991 году. То есть отменить их можно, но это будет принципиально иная Россия.
И вторая проблема, не менее важная, чем институциональный барьер, который существует в США: это барьер, связанный с восприятием. Психологически в США Россию воспринимают как одного из своих неприятелей, и воспринимают ее так и на уровне лидеров, и на уровне общества. И это тот фактор, который заставляет парламентариев и сенаторов и правительство действовать в соответствии с этой логикой. Они не могут пойти против общественного мнения.
Так что эти два фактора — постоянный институциональный и настроения общества — не дают надежды на отмену санкций. Конечно, речь о том, что санкции останутся "навечно", на деле не идет — они будут отменены в среднесрочной перспективе. Но сколько лет продлится эта среднесрочная перспектива, я сказать не могу», — объяснил Игорь Бунин.
Он уточнил, что не считает вероятным такое изменение отношения России к США в близком будущем, которое сделало бы возможным отмену санкций, всяком случае, в пределах трех-пяти лет. «Но говорить о долгосрочной перспективе мы не может», — добавил Игорь Бунин, подчеркнув, что ситуация с ограничениями, наложенными на Россию Евросоюзом, совершенно иная.
«Повторю: Европа в принципе, если мы пойдем навстречу, готова к снятию санкций. У нее в этом есть свои и экономические, и политические интересы. И с Соединенными Штатами у Европы сейчас не идеальные отношение, это не период Обамы, когда союзники были столь близки.
Сейчас эти отношения я бы описал как конфликтно-союзнические. Поэтому если мы пойдем навстречу Европе, то мы сможем договориться о частичном снятии санкций. Во всяком случае, санкций, связанных не с Крымом, а с Донбассом», — объяснил Игорь Бунин.