Антироссийские санкции, наложенные Западом в 2014 году и только ужесточавшиеся с тех пор, никогда не будут сняты, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин. Это мнение он высказал в интервью газете «Коммерсантъ», подчеркнув, что для России эти ограничения дают «шанс проявить лучшие черты нашего национального характера».

«Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут, только в случае если мы снова станем слабыми», — приводит издание слова Рогозина.

Действительно, пока никакие из ограничений, действующих в отношении России со стороны Евросоюза или США и их сторонников после присоединения Крыма к России еще не были сняты, хотя ряд европейских политиков высказывали мнение о том, что сделать это следовало бы. Тем не менее, Соединенные Штаты расширяли спектр этих ограничений, хотя Евросоюз уже не выражал желания присоединяться к этим мерам.

Добавим, что в начале февраля президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, выразил надежду, что странам Запада надоест политика санкций, и их отношения с Россией нормализуются. «Всё-таки надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнёрами в нужном направлении», — приводит информационное агентство РИА Новости слова российского лидера.

Владимир Путин на съезде РСПП / kremlin.ru

Между тем у США с некоторых пор есть еще один повод для введения санкций в отношении России помимо ситуации на Украине и присоединения к России Крыма. Новое ухудшение отношений между Россией и Западом началось после президентских выборов в США в 2016 году. Победитель выборов Дональд Трамп в самих Соединенных Штатах значительной частью политических элит воспринимается к сторонник Москвы, неофициально поддерживающий с ней контакты и едва ли не готовый действовать в разрез с интересами США.

После выборов его команду заподозрили в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в ход выборов в США с целью сделать президентом именно Трампа. В середине января 2018 года американские прокуроры даже предъявили обвинения в этом 13 российским гражданам и трем организациям; санкции в связи с этими обвинениями еще не введены, однако Вашингтон обещает их ввести.

Прокомментировать для «Полит.ру» высказывания вице-премьера Рогозина о «вечных» санкциях согласился Игорь Бунин, президент Центра политических технологий. По его оценке, в этом утверждении есть определенная доля истины, так как если Европа в целом настроена на то, чтобы при известных условиях введенные ограничения снять, то США таких намерений, по сути, не имеют.

Игорь Бунин

«В некотором смысле Дмитрий Рогозин прав, но это относится только к Соединенным Штатам Америки, а не ко всему Западу. У Франции есть свои интересы, связанные с Россией; у Германии тоже есть свои интересы, связанные с Россией. И если мы решим проблему соблюдения Минских соглашений и договоримся с Украиной, то, думаю, и с Германией, и с Францией проблема будет решена.

А что касается Соединенных Штатов Америки, то здесь против отмены санкций действуют сразу два механизма. Один — институциональный: санкции были введены Конгрессом, а Конгресс рассматривает Россию не просто как врага, но и как союзника действующего президента США Дональда Трампа, которого демократы не любят, а часть республиканцев не принимает. То есть здесь есть институционально фиксированный барьер, а это очень сложный механизм.

В Штатах вообще отменить введенные санкции очень сложно. Их отменить можно, но для этого надо пойти на какую-то систему новых отношений с США, как это было, например, в 1991 году. То есть отменить их можно, но это будет принципиально иная Россия.

И вторая проблема, не менее важная, чем институциональный барьер, который существует в США: это барьер, связанный с восприятием. Психологически в США Россию воспринимают как одного из своих неприятелей, и воспринимают ее так и на уровне лидеров, и на уровне общества. И это тот фактор, который заставляет парламентариев и сенаторов и правительство действовать в соответствии с этой логикой. Они не могут пойти против общественного мнения.

Так что эти два фактора — постоянный институциональный и настроения общества — не дают надежды на отмену санкций. Конечно, речь о том, что санкции останутся "навечно", на деле не идет — они будут отменены в среднесрочной перспективе. Но сколько лет продлится эта среднесрочная перспектива, я сказать не могу», — объяснил Игорь Бунин.

Он уточнил, что не считает вероятным такое изменение отношения России к США в близком будущем, которое сделало бы возможным отмену санкций, всяком случае, в пределах трех-пяти лет. «Но говорить о долгосрочной перспективе мы не может», — добавил Игорь Бунин, подчеркнув, что ситуация с ограничениями, наложенными на Россию Евросоюзом, совершенно иная.

Солдат НАТО на учениях / flickr.com

«Повторю: Европа в принципе, если мы пойдем навстречу, готова к снятию санкций. У нее в этом есть свои и экономические, и политические интересы. И с Соединенными Штатами у Европы сейчас не идеальные отношение, это не период Обамы, когда союзники были столь близки.

Сейчас эти отношения я бы описал как конфликтно-союзнические. Поэтому если мы пойдем навстречу Европе, то мы сможем договориться о частичном снятии санкций. Во всяком случае, санкций, связанных не с Крымом, а с Донбассом», — объяснил Игорь Бунин.