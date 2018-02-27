КНДР и США: разговоры о переговорах
После завершения Олимпиады в Южной Корее Северная Корея заявила о том, что она открыта к переговорам с США. США, в свою очередь, стали подчеркивать, что это должны быть переговоры о разоружении Северной Кореи. СМИ с интересом наблюдают за развитием событий.
Окончание зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, пишет Bloomberg, ознаменовало собой и окончание периода, в течение которого действовал режим перемирия с Северной Кореей. Перемирие было хрупким, но все же успешно продержалось в течение двух недель. Теперь актуализировался вопрос, что будет дальше. Собственно, еще до окончания Олимпиады президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину пришлось решать два связанных с этим вопроса.
Во-первых, нужно было решить, следует ли давить на руководство США, чтобы оно смягчило риторику пили отложило предстоящие военные учения, которые рискуют усугубить напряженность. Во-вторых, руководитель КНДР Ким Чен Ын пригласил Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян, и нужно было определить, стоит ли принимать это приглашение. Мун Чжэ Ин больше всего заинтересован в том, чтобы сохранить и закрепить успехи олимпийского перемирия. Но при этом он вынужден также заботиться и о том, чтобы не огорчить своих американских союзников, которые выражали намерение давить на КНДР до тех пор, пока она не свернет свою ядерную программу.
В преддверии воскресной церемонии закрытия Игр также появились и признаки возобновляющихся трений. Президент США Дональд Трамп ввел очередные санкции направленные на то, чтобы подорвать северокорейскую торговлю. В таком контексте велик риск, что США не захотят откладывать военные учения, а КНДР бурно на них отреагирует. Наилучшим для Южной Кореи сценарием было бы склонение КНДР и США к открытым и прямым переговорам. Эти переговоры могли бы стать и хорошим основанием для последующей встречи между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном.
На фоне критических высказываний КНДР по поводу новых санкций заявления о готовности вступить в переговоры с США выглядели несколько неожиданными. Financial Times пишет, что США очень осторожно отреагировали такой поворот событий. Необходимым условием для начала переговоров они считают готовность Пхеньяна к разоружению. Впрочем даже сам сигнал со стороны северокорейского руководства о возможности переговоров с США уже выглядит как значительный дипломатический прорыв. Особенно с учетом того накала страстей, который возник к концу прошлого года.
BBC тоже пишет, что, по версии США, главным предметом и целью любых их переговоров с КНДР должно стать ее ядерное разоружение. Специфика нынешнего риторического сдвига в том, что раньше КНДР утверждала, что не приемлет никаких предварительных условий для вступления в переговоры. Последние заявления о готовности к переговорам наводят на мысль о возможном смягчении ее позиции. Признаки такой возможности появились после того, как представители КНДР встретились с руководством Южной Кореи перед церемонией закрытия.
Высказывания со стороны КНДР могут показаться противоречивыми, комментирует BBC. Сначала она выдала яростную реакцию на введение Вашингтоном новых санкций. Этот шаг она назвала военным актом. Главная претензия состояла в том, что КНДР и Южная Корея очень хорошо сотрудничали во время Олимпиады, а теперь США пытаются снова раздуть конфликт на Корейском полуострове. И почти сразу после этого поступили реплики о том, что Северная Корея «вполне готова» вступить в переговоры с США. Такая последовательность, вероятно, связана каким-то образом с южнокорейской дипломатией.