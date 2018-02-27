После завершения Олимпиады в Южной Корее Северная Корея заявила о том, что она открыта к переговорам с США. США, в свою очередь, стали подчеркивать, что это должны быть переговоры о разоружении Северной Кореи. СМИ с интересом наблюдают за развитием событий.

Окончание зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, пишет Bloomberg, ознаменовало собой и окончание периода, в течение которого действовал режим перемирия с Северной Кореей. Перемирие было хрупким, но все же успешно продержалось в течение двух недель. Теперь актуализировался вопрос, что будет дальше. Собственно, еще до окончания Олимпиады президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину пришлось решать два связанных с этим вопроса.

Мун Чжэ Ин и Иванка Трамп на ужине. 23.02.2018 Republic of Korea/flickr.com

Во-первых, нужно было решить, следует ли давить на руководство США, чтобы оно смягчило риторику пили отложило предстоящие военные учения, которые рискуют усугубить напряженность. Во-вторых, руководитель КНДР Ким Чен Ын пригласил Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян, и нужно было определить, стоит ли принимать это приглашение. Мун Чжэ Ин больше всего заинтересован в том, чтобы сохранить и закрепить успехи олимпийского перемирия. Но при этом он вынужден также заботиться и о том, чтобы не огорчить своих американских союзников, которые выражали намерение давить на КНДР до тех пор, пока она не свернет свою ядерную программу.

В преддверии воскресной церемонии закрытия Игр также появились и признаки возобновляющихся трений. Президент США Дональд Трамп ввел очередные санкции направленные на то, чтобы подорвать северокорейскую торговлю. В таком контексте велик риск, что США не захотят откладывать военные учения, а КНДР бурно на них отреагирует. Наилучшим для Южной Кореи сценарием было бы склонение КНДР и США к открытым и прямым переговорам. Эти переговоры могли бы стать и хорошим основанием для последующей встречи между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном.

На фоне критических высказываний КНДР по поводу новых санкций заявления о готовности вступить в переговоры с США выглядели несколько неожиданными. Financial Times пишет, что США очень осторожно отреагировали такой поворот событий. Необходимым условием для начала переговоров они считают готовность Пхеньяна к разоружению. Впрочем даже сам сигнал со стороны северокорейского руководства о возможности переговоров с США уже выглядит как значительный дипломатический прорыв. Особенно с учетом того накала страстей, который возник к концу прошлого года.

BBC тоже пишет, что, по версии США, главным предметом и целью любых их переговоров с КНДР должно стать ее ядерное разоружение. Специфика нынешнего риторического сдвига в том, что раньше КНДР утверждала, что не приемлет никаких предварительных условий для вступления в переговоры. Последние заявления о готовности к переговорам наводят на мысль о возможном смягчении ее позиции. Признаки такой возможности появились после того, как представители КНДР встретились с руководством Южной Кореи перед церемонией закрытия.

Болельщики с флагами Объединения Кореи Republic of Korea/flickr.com

Высказывания со стороны КНДР могут показаться противоречивыми, комментирует BBC. Сначала она выдала яростную реакцию на введение Вашингтоном новых санкций. Этот шаг она назвала военным актом. Главная претензия состояла в том, что КНДР и Южная Корея очень хорошо сотрудничали во время Олимпиады, а теперь США пытаются снова раздуть конфликт на Корейском полуострове. И почти сразу после этого поступили реплики о том, что Северная Корея «вполне готова» вступить в переговоры с США. Такая последовательность, вероятно, связана каким-то образом с южнокорейской дипломатией.