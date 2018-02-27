Топ новостей 27 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились новые подробности «кокаинового дела», вокруг послания Владимира Путина Федеральному собранию во время предвыборной кампании развернулась полемика, Федерация керлинга России рассказала о ходе расследования дела Александра Крушельницкого.

Один из трех граждан РФ, арестованных по «кокаиновому делу», был безработным, двое — работали в московских компаниях, сообщают СМИ: «Калмыков является бывшим генеральным директором ООО "Центр правовых услуг", Худжамов — бывший менеджер по продажам одной из столичных компаний, занимающейся оптовыми продажами. Третий фигурант Али Абянов числится безработным».

Ил-96, летный спецотряд «Россия»

В Управлении делами президента РФ опровергли сведения о причастности самолета специального летного отряда (СЛО) «Россия» к «кокаиновому скандалу». После публикации о самолете летного спецотряда «Россия» Ил-96 с бортовым номером 96023, задействованном в операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, сайт russianplanes.net стал недоступен.

Управделами Путина сообщило, что на самом деле кокаин перевозился не их самолётами, а самолётами управделами Трампа! pic.twitter.com/xF9DQ7Ge8L — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 27 февраля 2018 г.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что за «кокаиновым делом» в правительстве не следят, это прерогатива МИД России: «Они предоставили всю необходимую информацию».

МИДельинский картель — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 27 февраля 2018 г.

Эмилия Слабунова / tvc.ru

Партия «Яблоко» призывает президента РФ Владимира Путина ограничить в этом году послание к Федеральному собранию отчетом о результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 годов, говорится в письме за подписью лидера партии Эмилии Слабуновой. В письме выражено мнение, что оглашение послания действующим главой государства, который одновременно является кандидатом на выборах-2018 и ведет избирательную кампанию, нарушает Конституцию РФ и избирательное законодательство, которое запрещает использовать преимущества должностного или служебного положения. Слабунова пишет: «Ваши политические технологи и советники оказали Вам медвежью услугу, убедив в необходимости пренебречь нормами права ради электорального эффекта».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что повода для переноса послания Владимира Путина Федеральному Собранию с 1 марта на другую дату нет: «Это конституционная обязанность президента. В любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее. Это происходит каждый год».

Если смотреть на события последнего времени (кокаин, Рыбка, идиотская выборная кампания, супермельдонист в керлинге), то кажется, что Харви Вайнштейн перебрался в Россию и продюсирует фриковое реалити-шоу, в котором участвует вся страна. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 27 февраля 2018 г.

Снаряды для керлинга / pixabay.com

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что 27 февраля состоится заседание, в ходе которого будет обсуждаться дело керлингиста Александра Крушельницкого. Свищев отметил, что ФКР активно сотрудничает с СКР и на ближайшее время запланированы «встречи и допросы». «Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК все-таки пошел навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое», — добавил он.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что объявление о новых санкциях против России последует в течение 30 дней. В ходе выступления в Калифорнийском университете Мнучин заявил: «Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней». Ранее американский министр заявлял, что в Белом доме ведется работе по подготовке новых антироссийских санкций.

Девушка в каске / pixabay.com

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что его ведомство намерено откорректировать список профессий, запрещенных для женщин. Глава Минтруда отметил: «Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, но это не будет полномочиями работодателей».

Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина заявила, что намерена инициировать включение положения об ответственности за сексуальные домогательства в законопроект о равных правах мужчин и женщин. Напомним, ранее три журналистки, работавшие с главой думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким, рассказали о том, что депутат их домогался. Слуцкий написал в твиттере, что в ближайшее время намерен встретиться со всеми представительницами журналистского пула Госдумы и выяснить, кто обвинил его в неподобающем поведении.

Смартфон на столе / pixabay.com

Американская компания Apple осенью текущего года намеревается выпустить три новые модели своего флагманского смартфона iPhone. По словам источников, одна из новинок под кодовым названием D33 станет рекордной среди «яблочных» смартфонов по размерам — разрешение экрана 1242 x 2688. Еще одна модель будет тех же размеров, что и iPhone X, однако будет отличаться рядом обновлений. Третья новинка, предположительно, будет отличаться более демократичной ценой при наличии ряда ключевых функций флагмана.