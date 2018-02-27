Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 февраля 2018, вторник, 20:09
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В Ростове 18 марта выберут объекты для благоустройства
Секретарь Общественной палаты: большая часть отмеченных «Голосом» нарушений является ложными
Лыжники Большунов и Спицов получили денежные премии от губернатора Тюменской области
Социальная сеть Одноклассники подвела итоги просмотра Зимних Олимпийских Игр-2018
Подозреваемый найден: следствие по факту изнасилования двух несовершеннолетних тюменок продолжается
Тюменец рассказал об угрозах со стороны посреднической фирмы «Гарант Финанс»
Дамбы будут построены в Вагайском районе для защиты от паводка
Сайт по оптовой продаже поддельных полисов ОСАГО был заблокирован Ишимской прокуратурой
Ресторан Burger King в Тюмени подловили на демонстрации нацистской атрибутики
Ресторан Burger King в Тюмени подловили на демонстрации нацистской атрибутики
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
27 февраля 2018, 18:00

Топ новостей 27 февраля

Операция полиции по пресечению наркотрафика
Операция полиции по пресечению наркотрафика
YouTube.com

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились новые подробности «кокаинового дела», вокруг послания Владимира Путина Федеральному собранию во время предвыборной кампании развернулась полемика, Федерация керлинга России рассказала о ходе расследования дела Александра Крушельницкого.

СМИ рассказали о фигурантах «кокаинового дела»

Один из трех граждан РФ, арестованных по «кокаиновому делу», был безработным, двое — работали в московских компаниях, сообщают СМИ: «Калмыков является бывшим генеральным директором ООО "Центр правовых услуг", Худжамов — бывший менеджер по продажам одной из столичных компаний, занимающейся оптовыми продажами. Третий фигурант Али Абянов числится безработным».

Управделами президента опровергло причастность спецборта к «кокаиновому делу»

 
Ил-96, летный спецотряд «Россия»

В Управлении делами президента РФ опровергли сведения о причастности самолета специального летного отряда (СЛО) «Россия» к «кокаиновому скандалу». После публикации о самолете летного спецотряда «Россия» Ил-96 с бортовым номером 96023, задействованном в операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, сайт russianplanes.net стал недоступен.

Песков опроверг интерес Кремля к «кокаиновому скандалу»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что за «кокаиновым делом» в правительстве не следят, это прерогатива МИД России: «Они предоставили всю необходимую информацию».

«Яблоко» призвало Путина отредактировать послание к Федсобранию

 
Эмилия Слабунова / tvc.ru

Партия «Яблоко» призывает президента РФ Владимира Путина ограничить в этом году послание к Федеральному собранию отчетом о результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 годов, говорится в письме за подписью лидера партии Эмилии Слабуновой. В письме выражено мнение, что оглашение послания действующим главой государства, который одновременно является кандидатом на выборах-2018 и ведет избирательную кампанию, нарушает Конституцию РФ и избирательное законодательство, которое запрещает использовать преимущества должностного или служебного положения. Слабунова пишет: «Ваши политические технологи и советники оказали Вам медвежью услугу, убедив в необходимости пренебречь нормами права ради электорального эффекта».

В Кремле не нашли оснований для переноса даты послания Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что повода для переноса послания Владимира Путина Федеральному Собранию с 1 марта на другую дату нет: «Это конституционная обязанность президента. В любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее. Это происходит каждый год».

В Федерации керлинга рассказали о ходе расследования дела Крушельницкого

 
Снаряды для керлинга / pixabay.com

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что 27 февраля состоится заседание, в ходе которого будет обсуждаться дело керлингиста Александра Крушельницкого. Свищев отметил, что ФКР активно сотрудничает с СКР и на ближайшее время запланированы «встречи и допросы». «Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК все-таки пошел навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое», — добавил он.

США пообещали санкции против РФ в течение 30 дней

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что объявление о новых санкциях против России последует в течение 30 дней. В ходе выступления в Калифорнийском университете Мнучин заявил: «Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней». Ранее американский министр заявлял, что в Белом доме ведется работе по подготовке новых антироссийских санкций.

Минтруд пообещал скорректировать список запрещенных для женщин профессий

 
Девушка в каске / pixabay.com

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что его ведомство намерено откорректировать список профессий, запрещенных для женщин. Глава Минтруда отметил: «Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, но это не будет полномочиями работодателей».

В Думе пообещали поправки о домогательствах из-за скандала со Слуцким

Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина заявила, что намерена инициировать включение положения об ответственности за сексуальные домогательства в законопроект о равных правах мужчин и женщин. Напомним, ранее три журналистки, работавшие с главой думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким, рассказали о том, что депутат их домогался. Слуцкий написал в твиттере, что в ближайшее время намерен встретиться со всеми представительницами журналистского пула Госдумы и выяснить, кто обвинил его в неподобающем поведении.

СМИ узнали о планах Apple выпустить осенью три новых iPhone

 
Смартфон на столе / pixabay.com

Американская компания Apple осенью текущего года намеревается выпустить три новые модели своего флагманского смартфона iPhone. По словам источников, одна из новинок под кодовым названием D33 станет рекордной среди «яблочных» смартфонов по размерам — разрешение экрана 1242 x 2688. Еще одна модель будет тех же размеров, что и iPhone X, однако будет отличаться рядом обновлений. Третья новинка, предположительно, будет отличаться более демократичной ценой при наличии ряда ключевых функций флагмана.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Президент России Владимир Путин
Кремль уточнил время начала обращения Путина к Федсобранию
Штаб-квартира WADA
Россия потеряла право проведения международных соревнований
Чемоданы с кокаином
Песков опроверг интерес Кремля к «кокаиновому скандалу»
Система «Платон»
Минтранс пообещал не повышать тариф «Платона» до конца года
Раскладка товара в супермаркете
Объем «свободных денег» россиян достиг десятилетнего максимума
19:56 Россия потеряла право проведения международных соревнований
19:28 Немецкая полиция подключилась к поискам организатора поставок кокаина в Россию
19:06 Кремль уточнил время начала обращения Путина к Федсобранию
19:00 В Башкирии в результате ДТП погибли девять человек
18:43 Объем «свободных денег» россиян достиг десятилетнего максимума

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Филатов
Владимир Петрович Филатов
27 февраля 1875 года родился Владимир Филатов, офтальмолог.
18:23 Московский суд отклонил пять исков к Apple
17:57 Путин расширил полномочия ФСО
17:36 Путин наградит призеров южнокорейской Олимпиады 28 февраля
17:18 Премьера «Мстителей» в России вновь назначена на майские праздники
17:02 Организатор «кокаинового дела» заявлял о близости к спецслужбам
16:32 Суд отказал ОНЭКСИМу в иске к «Открытие холдингу»
16:10 Подрядчиков Минкульта обыскали по подозрению в мошенничестве
15:47 Песков опроверг интерес Кремля к «кокаиновому скандалу»
15:18 В Кремле не нашли оснований для переноса даты послания Путина
15:00 Минтранс пообещал не повышать тариф «Платона» до конца года
14:43 Минкомсвязи раскрыло украинский след в создании вируса NotPetya
14:26 Сбербанк опроверг сообщения о сбое в системе
14:08 Передачу кредитов ОПК Промсвязьбанку предложили увязать с его статусом
13:52 В Федерации керлинга рассказали о ходе расследования дела Крушельницкого
13:27 Силовики обыскали кабинет главы Минстроя Дагестана
13:02 В центре Гороховца найден финский могильник
13:01 СКР нашел виновника гибели оператора Первого канала
12:41 В Таиланде автобус с россиянами попал в аварию
12:23 Telegram вернет деньги инвесторам ICO в случае неудачи
12:06 На повышение МРОТ регионам выделят 20 млрд рублей
11:44 СМИ узнали о проекте ЕР по увеличению явки на выборах
11:36 Минтруд пообещал скорректировать список запрещенных для женщин профессий
11:20 В ДНР задержаны министр энергетики и десятки чиновников
11:05 Курс доллара упал до минимума почти за три года
11:02 Прочитаны геномы шести видов слонов и мамонтов
10:59 Nokia обосновалась в «Сколково»
10:58 В США озвучили «основную проблему» армии
10:34 В Думе пообещали поправки о домогательствах из-за скандала со Слуцким
10:32 СМИ рассказали о фигурантах «кокаинового дела»
10:15 В Израиле началась массовая депортация украинцев
09:53 Управделами президента опровергло причастность спецборта к «кокаиновому делу»
09:46 Прокуратура попросила посадить экс-президента Южной Кореи на 30 лет
09:33 Заявки на голосование не по месту регистрации подали 1,16 млн россиян
09:19 Посол РФ призовет Великобританию сдержать боевиков в Восточной Гуте‍
09:13 «Яблоко» призвало Путина отредактировать послание к Федсобранию
08:52 СМИ узнали о планах Apple выпустить осенью три новых iPhone
08:32 Совбез ООН принял российскую резолюцию по Йемену
08:17 Ананьевы разделили активы после санации Промсвязьбанка
08:01 США пообещали санкции против РФ в течение 30 дней
26.02 20:55 Россельхознадзор перенес запрет на импорт белорусского молока
26.02 20:40 МОК допустил до Паралимпиады 30 нейтральных российских спортсменов
26.02 20:24 Обвиняемый во взрыве в петербургском «Перекрестке» признан невменяемым
26.02 20:16 ФСБ сообщила детали задержания фигурантов «кокаинового дела»
26.02 19:41 «Аэрофлот» пересмотрел нормы ручной клади после жалоб пассажиров
26.02 19:18 Самолет для перевозки первых лиц оказался лайнером из «кокаинового дела»
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.