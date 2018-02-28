Предполагаемый организатор перевозки 389 кг кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук заявил, что в схеме могут быть замешаны американские спецслужбы. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката подозреваемого Владимира Жеребенкова. По его словам, Ковальчук убежден, что наркотики ему подбросила аргентинская полиция при участии американских спецслужб, чтобы дискредитировать российскую дипмиссию.

Как рассказал Жеребенков изданию «Коммерсантъ», Ковальчук шокирован произошедшим и считает, что его подставили.

Владимир Жеребенков youtube.com

По его версии, летом 2016 года во время очередной поездки в Аргентину он приобрел крупную партию кофе, сигар, бытовой химии, которые упаковал в чемоданы и с разрешения своего знакомого Али Абянова, работавшего завхозом в посольстве, оставил в подсобке здания, принадлежащего школе при дипмиссии. Помимо этого, в чемоданах были личные вещи Ковальчука и подарки. При этом на каждом из чемоданов на случай его потери были указаны его данные и номер телефона.

По его словам, сотрудники посольства были в курсе того, что было в чемоданах, а также знали, что их должны были отправить в Москву.

В настоящее время Ковальчук находится в Германии, где проживал последние годы. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ковальчук также заявил, что собирался вернуться в Россию, однако передумал, поскольку уверен, что его сразу арестуют. При этом он выразил готовность дать показания по делу и представить документы, подтверждающие его невиновность.

«У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе, - подтвердил адвокат. - Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет».

Чемодан с кокаином ЦОС ФСБ/ren.tv

Адвокат Али Абянова Александр Костанянц при этом сообщил, что его подзащитный считает, что его подставил Ковальчук, и категорически отказывается признавать себя виновным.

Абянов родился в Нижнем Новгороде и работал инженером ЖКХ в ряде российских посольств. Абянов и Ковальчук познакомились в Москве в 2012 году, во время строительно-инженерных работ в посольстве Германии в Москве. При этом Ковальчук якобы намекал на свою причастность как к МИДу, так и к российским спецслужбам. Позднее Абянов виделся с Ковальчуком уже в Аргентине, куда нередко приезжал последний. Ковальчук якобы попросил Абянова на время положить на хранение свой багаж в школу при посольстве, где также работала учителем его жена Гюльнара.

Абянов вернулся в Россию во второй половине 2016 года после окончания командировки. Он предупредил нового завхоза посольства о том, что Ковальчук придет забрать чемоданы. Наркотики были обнаружены в конце ноября 2017 года новым завхозом посольства, который решил провести инвентаризацию хозяйства.

Абянов также утверждает, что никогда не был знаком с двумя другими фигурантами дела – Иштимиром Худжамовым и Владимиром Калмыковым, которых также арестовали в Москве.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ три раза приезжали в Аргентину для расследования дела, об этом телеканалу RT сообщила министр безопасности страны Патрисия Булрич. По ее словам, преступную схему удалось ликвидировать благодаря совместным усилиям спецслужб двух стран. К переправке готовилась партия наркотиков стоимостью почти шестьдесят миллионов евро.

Патрисия Булрич

Ранее СМИ сообщили о возможной связи погибшего сотрудника латиноамериканского департамента Петра Польшикова с делом о задержании кокаина. Польшиков был найден мертвым в своей квартире в Москве в декабре 2016 года. Российский МИД опроверг эту информацию, заявив что Польшиков погиб в результате несчастного случая.

«К сожалению, в этой информационной бойне не щадят даже тех, кого с нами больше нет», — говорится в сообщении МИД РФ, где опровергается связь с наркокартелями бывшего сотрудника Латиноамериканского департамента МИД России, ныне покойного Петра Польшикова. По словам МИД, подтверждена его трагическая гибель в результате несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью.

В Кремле расследование дела не комментируют. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, следят ли за делом в Кремле, заявил, что это является в первую очередь прерогативой МИД.

«Нет, это не прерогатива Кремля, это министерство иностранных дел и, насколько я знаю, они предоставили всю необходимую информацию», — заявил Песков.

Получила развитие и история с фотографиями самолета летного спецотряда «Россия», на котором, предположительно, перевозилась партия наркотиков. Выяснилось, что опубликованные ранее жандармерией Аргентины фотографии, на которых видно, как в самолет грузят чемоданы, оказались подлинными. Это подтвердили в аргентинской полиции, передает РБК. Ранее в пресс-службе летного спецотряда «Россия» заявили о фальсификации фотографий, допустив применение монтажа.

«Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия», — сообщили в жандармерии.

Аэропорт Эсейса Juan Francisco Rojas Henríquez/flickr.com

Между тем, в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе был задержан гражданин России, пытавшийся провезти в своем чемодане 3,526 кг кокаина. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич. По ее словам, наркотики были спрятаны в двойном дне чемоданов, которые мужчина сдал в багаж.

Мужчину арестовали 25 февраля, однако известно об этом стало через несколько дней после его ареста. Имя россиянина пока не разглашается. Известно, что ему около 50 лет и что он собирался лететь во Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa. При этом аргентинская полиция не исключает, что оба дела могут быть связаны.