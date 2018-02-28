Англоязычные СМИ обсуждают обострение конфликта в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Больше всего их сейчас занимает первый опыт инициированной Россией в этой операции «гуманитарной паузы», который они оценивают как неудачный.

Первый гуманитарный коридор для Восточной Гуты, пишет Financial Times окончился неудачей: не удалось ни эвакуировать мирных жителей, ни доставить им помощь. Организованная Россией гуманитарная пауза началась во вторник и должна была продолжаться пять часов, с девяти часов утра и до двух часов пополудни. Но ООН и международные агентства гуманитарной помощи утверждают, что эта односторонняя мера не может сработать, потому что ее не обсуждали и не координировали с повстанцами, которые сейчас контролируют Восточную Гуту.

Российская военная полиция в Восточной Гуте

Во вторник у эвакуационного коридора из Восточной Гуты ожидали автобусы для тех, кто захочет покинуть эту территорию. Но никто из жителей не пришел. Не было и международных групп гуманитарной помощи: они утверждали, что коридор небезопасен для жителей, потому что он не был согласован с повстанцами. Кроме того, в период прекращения огня время от времени имели место удары, некоторые из которых пришлись непосредственно на гуманитарный коридор. Конфликтующие стороны перекладывали друг на друга ответственность за них.

Эта операция, комментирует FT, напоминает аналогичные события в Алеппо, который был перезахвачен у оппозиции правительственными силами в конце 2016 г. Тогда Россия тоже организовывала гуманитарные коридоры, после чего имела место полноценная атака, в результате которой собственно была взята часть города, которую держала оппозиция.

Эвакуация из восточного Алеппо и поселков Кафрея и Аль-Фуа. Декабрь 2016г. sana.sy

Гражданская война в Сирии, напоминает FT, началась с того, что повстанцы пытались свергнуть президента Сирии Башара Асада. В последние месяцы роль противостояния между повстанцами и сирийским правительством в этом конфликте становилась все менее важной — за счет того, что позиции Асада укрепились благодаря помощи со стороны России и Ирана. Но вот уже две недели как тема конфронтации правительства и повстанцев снова актуализировалась. Начались бомбардировки Восточной Гуты, появились отчеты о большом числе погибших.

Wall Street Journal, ссылаясь на местных жителей, сообщает, что сирийское правительство и его российские союзники сами нарушали во вторник гуманитарную паузу, нанося по ней авиаудары. Восточная Гута, комментируют авторы, - это территория с населением в 400 тысяч человек. В течение пяти лет она находилась под контролем повстанцев, потому что правительственные попытки перезахвата не приводили к успеху, и правительство ограничивалось тем, что держало ее в осаде. Недавно бомбардировки участились.

Восточная Гута

Резолюция ООН в большинстве случаев требует немедленного снятия осады, эвакуации мирных жителей и предоставления гуманитарной помощи. Она делает исключение для военных операций против террористов вроде «Аль-Каиды» или «Исламского государства» (организации запрещены в РФ). Россия настаивает на том, что в восточной Гуте действуют группировки, ранее сотрудничавшие с подразделением «Аль-Каиды» под названием «Фронт ан-Нустра» (запрещена в РФ). Этим Россия обосновывает необходимость продолжать операцию против сил, контролирующих эту территорию.