Законодательно определить ответственность за сексуальные домогательства пообещала журналистам информационного агентства РБК заместитель председателя думского комитета по делам семьи Оксана Пушкина. Это обещание депутат дала на фоне скандала с парламентарием от ЛДПР Леонидом Слуцким, руководителем думского комитета по международным делам.

«Если есть факты [о​ домогательствах Слуцкого], доводите дело до конца. Это процветает в нашем обществе», — приводит информагентство ее комментарий по поводу прозвучавших в эфире телеканала «Дождь» обвинения в сексуальных домогательствах к журналисткам со стороны Слуцкого. Обвинения, по сообщению телеканала, выдвинули три журналистки; никаких имен при этом не называется.

Леонид Слуцкий, депутат ГД / duma.gov.ru

Сам Слуцкий обвинения категорически отрицает. На своей странице в социальной сети Facebook он назвал оглашенные обвинения поклепом и провокацией. «Уверен, что руководство Государственной Думы и нашей фракции разберётся в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклёпа. А сам я в ближайшее время встречусь со всеми представительницами журналистского пула Госдумы. Не думаю, что кто-то из них принимал непосредственное участие в подготовке этой грязной информационной кампании, но всё же хочу лично в этом убедиться», — написал он.

В связи со случившимся кандидат в президенты Ксения Собчак, которая является журналистом и телеведущей, направила заявление о проверке соблюдения Слуцким этических норм. Как говорится в блоге на сайте Собчак, она просит организовать проверку, ведь «подобные действия депутата являются прямым нарушением ст. 9 Федерального закона № 3-ФЗ от 08.05.1994 "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации"».

Ксения Собчак / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

СМИ уже прозвали Слуцкого «русским Вайнштайном», по аналогии с американским кинопродюсером, с разоблачения огромного количества случаев домогательств со стороны которого в Голливуде, затем в США, а потом и в других странах началась кампания по борьбе с харассментом. Она широко распространилась благодаря не только СМИ, но и социальным сетям, в которых жертвы домогательств рассказывали свои истории, сопровождая их тэгом #MeToo (#ЯТоже).

Кампания привела уже к ряду отставок, в том числе с довольно высоких правительственных постов, а в мире киноиндустрии — к краху карьер некоторых актеров и режиссеров. Примыкать к ней стало трендом — о чем свидетельствует, в частности, высказывание Моники Левински, бывшего стажера Белого дома, связь с которой для президента США Билла Клинтона оказалась первым шагом к импичменту. Журналу Vanity Fair Моника сообщила, что кампания #MeToo вынудила ее пересмотреть историю с Клинтоном и придти к выводу, что и в их отношениях имело место злоупотребление властью.

Карикатура на Б.Клинтона и М.Левински

«Он был моим начальником, самым могущественным человеком на планете. Он был на 27 лет старше меня, с богатым жизненным опытом. В то время он находился на пике своей карьеры, а я пришла на первое место работы сразу после окончания колледжа», — приводит интернет-издание Lenta.Ru перевод слов Левински. Ранее, напомним, история Левински и Клинтона всегда подавалась так, будто отношения между ними возникли по взаимному согласию.

В беседе с журналистам РБК Оксана Пушкина признала, что сама по себе проблема наказания за домогательства на работе в России существует, а действующих статей Уголовного Кодекса для борьбы с явлением недостаточно. По ее слова, «никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства [на работе], за харассмент, а ст. 133 вообще фактически не работает», а сами женщины чаще всего женщины «в случаях сексуального домогательства молчат и в лучшем случае — увольняются».​

Между тем законопроект о гендерном равенстве мужчин и женщин, который планирует доработать Пушкина, был внесен в Госдуму 15 лет назад, в январе 2003 года группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным. Этот документ, определяющий главные направления госполитики в вопросе равенства полов, был принят только в первом чтении, а до второго до сих пор не дошел.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласилась социолог Асмик Новикова, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт». По ее оценке, поправить законодательство в этом аспекте важно, так как с проблемой и в самом деле многие сталкиваются. Что же касается срочности и очередности этих и других поправок, то этот вопрос каждый решает для себя сам.

Асмик Новикова

«Говорить о том, насколько именно сейчас необходимо принятие именно таких поправок в законодательство, довольно бессмысленно. Знаете, бывают дискуссии из серии "а вот защитники животных переживают за собак, а у нас тут дети голодают!". На мой взгляд, это вредоносная постановка вопроса, потому что российское общество очень разнообразно, и его части очень отличаются друг от друга.

Общество московское очень отличается от общества, допустим, в Алтайском крае, и везде есть свои проблемы. Если находится человек, который берет на себя инициативу в том, чтобы эти проблемы распознать, чтобы их аргументировать, чтобы найти им какое-то решение, это всегда хорошо. Так что с моей точки зрения принятие таких поправок в законодательство нужно, потому что с проблемой домогательств действительно очень многие сталкиваются. А что считать более важным и срочным — бороться с этим, защищать животных, спасать наркозависимых или немедленно выводить жителей Восточной Гуты — это вопрос личного выбора.

А если говорить о том, что у нас долго не принимался законопроект о равных правах женщин, к которому сейчас хотят вернуться... По-моему, у нас нет откровенно дискриминационных по половому признаку законов. С моей точки зрения, проблема заключается не в том, есть ли какой-то закон или его нет, а в том, что мы наблюдаем на высоких позициях в бизнесе и во власти мало женщин. Это один из маркеров ситуации.

Лариса Брычева (слева) на встрече в Кремле / kremlin.ru

Когда мы смотрим на политическую элиту страны, мы видим какое-то количество не очень убедительных женщин-политиков в Государственной Думе, но не так уж много представительц прекрасного пола мы вообще обнаруживаем в ресурсных группах. Я имею в виду и политические ресурсные группы, и бизнес. Хотя, с другой стороны, есть, например, и госпожа Брычева, которая возглавляет Государственно-правовое управление президентской администрации. Это очень влиятельный человек.

Вообще говоря, я не стану утверждать, что проблемы неравноправия у нас нет, но на себе лично я ее не испытываю», — сказала Асмик Новикова.