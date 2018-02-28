«Следователи поработают с копиями». Минюст предлагает запретить в ходе обысков изымать жесткие диски у предпринимателей.

«Оправдания на кофейной гуще». Заочно обвиняемый МВД России в организации контрабанды кокаина из Аргентины Андрей Ковальчук утверждает, что хотел отправить на родину не 12 чемоданов наркотиков, а кофе, сигар и бытовой химии.

«Ведомости» в материале «О чем скажет Путин в послании Федеральному собранию» предполагают, что президент пообещает избирателям больше денег, но не станет «грозить» реформами.

«Плохой рассказ про кокаин». Запоздавшие и не всегда последовательные объяснения истории обнаружения кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине демонстрируют растерянность российских официальных представителей, не привыкших к работе с неприятной для них информацией.