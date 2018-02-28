Заголовки утра. 28 февраля
«Следователи поработают с копиями». Минюст предлагает запретить в ходе обысков изымать жесткие диски у предпринимателей.
«Оправдания на кофейной гуще». Заочно обвиняемый МВД России в организации контрабанды кокаина из Аргентины Андрей Ковальчук утверждает, что хотел отправить на родину не 12 чемоданов наркотиков, а кофе, сигар и бытовой химии.
«Ведомости» в материале «О чем скажет Путин в послании Федеральному собранию» предполагают, что президент пообещает избирателям больше денег, но не станет «грозить» реформами.
«Плохой рассказ про кокаин». Запоздавшие и не всегда последовательные объяснения истории обнаружения кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине демонстрируют растерянность российских официальных представителей, не привыкших к работе с неприятной для них информацией.
Bloomberg: Мэй столкнулась с бунтом по таможенному союзу со стороны депутатов-тори (May Faces Rebellion on Customs Union From Tory Lawmakers). Восемь депутатов-консерваторов поддержали поправку, требующую, чтобы Британия сохранила более тесные связи с ЕС, после того как она выйдет из его состава. Эта попытка отменить стратегию премьер-министра Терезы Мэй может стать угрозой ее политическому выживанию.
The Wall Street Journal: Сирийские силы продолжают бомбежки в осажденной Восточной Гуте (Syrian Forces Continue Bombardment of Besieged Eastern Ghouta). Российская "гуманитарная пауза" в пригороде Дамаска не сработала, по словам местных жителей.
The Guardian: Даунинг-Стрит пытается стушевать высказывания Бориса Джонсона по поводу Ирландии (Downing Street plays down Boris Johnson comments on Ireland). Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сравнил ирландские пограничные проверки с лондонскими сборами против пробок.
CNBC: Следите за председателем ФРС Джеромом Пауэллом и его показаниями в конгрессе (Watch Fed Chairman Jerome Powell in his congressional testimony). Новый председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на этой неделе выступает в конгрессе с полугодовым отчетом.
BBC: Наступила сирийская "гуманитарная пауза" (Syria 'humanitarian pause' under way). Режим ежедневных передышек, который ввела союзница Сирии Россия, направлен на то, чтобы мирные жители могли выбраться из Восточной Гуты.