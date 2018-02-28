1 марта 2018 года состоится оглашение ежегодного Послания президента России Федеральному Собранию. Оглашение этого Послания было перенесено с конца 2017 года на начало 2018 года; оглашаться оно будет не в Кремле, как обычно, а в Большом Манеже, утверждают СМИ.

Предполагается, что на оглашении Послания будут присутствовать не только представители власти, но и граждане России, выступающие в качестве доверенных лиц Владимира Путина как одного из кандидатов в президенты России. Напомним, президентские выборы должны состояться 18 марта.

Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, близкий к администрации президента, Послание от 1 марта 2018 будет охватывать задачи на ближайшие шесть лет. Ранее в своих обращениях к парламентариям президент всего формулировал основные тезисы работы на ближайший год.

Послание Президента Федеральному Собранию / kremlin.ru

Между тем партия «Яблоко» призвала Путина не оглашать 1 марта ту часть Послания, которая касается планов в области внутренней и внешней политики, а лишь отчитаться о результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 годов. По мнению руководства этой партии, в противном случае Послание превратится в предвыборную программу, а Путин, будучи действующим президентом, получит преимущество и как кандидат на этот пост на новый срок.

Как отмечается в письме, подписанном лидером «Яблока» Эмилией Слабуновой, это нарушает Конституцию и избирательное законодательство, запрещающее использовать преимущества должностного или служебного положения, передает газета «Ведомости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже подтвердил, что видение задач на будущее, которое Путин представит в послании, будет совпадать с его программой как кандидата в президенты, пишет газета. «В каждом послании каждый год президент очерчивает перспективы на будущее. Так что ничего нового. Это чистая прерогатива президента», — отметил Песков.

Слабунова также призвала перенести сроки оглашения Послания. Однако, как сообщает информационное агентство РИА Новости, Дмитрий Песков пояснил, что повода для переноса даты оглашения нет.

Добавим: ранее СМИ распространили информацию о том, что распоряжению президента министерства готовят свои предложения, которые могут быть включены в президентское Послание, а затем в более полной форме были изданы в качестве отдельных указов, аналогичных «майским указам» 2012 года.

Побеседовать с «Полит.ру» об ожиданиях от Послания согласился Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. Сроки оглашения Послания переносились с конца 2017 года на начало 2018 неслучайно, полагает он.

Олег Бондаренко

«Это Послание носит исключительный характер: во-первых, оно перенесено с прошлого года, обычно оно всегда оглашалось в конце года, в ноябре-декабре; во-вторых, оно будет оглашаться не в обычном месте. Тот факт, что оглашение Послания перенесли, на мой взгляд, говорит о том, что президент хотел выступить не как формалист, с отчетом о проделанной за год работе, а хотел обозначать некие принципиально важные, новые системные направления своей дальнейшей деятельности.

В этой связи, я уверен, в Послании будет идти речь о развитии России на ближайшие несколько лет. В этом смысле оно адресовано не только парламентариям, а всему обществу. В пользу этого говорит также тот факт, что для оглашения Послания избрана новая площадка: все будет происходить не в Кремле, а в Манеже. То есть это специально вынесено за стены Кремля, чтобы подчеркнуть, что это касается не только власть предержащих, а всего социума.

На мой взгляд, вполне естественно, что это Послание Путин озвучит и как президент, и как кандидат в президенты — тут не надо ничего особенно бояться или стесняться. Все-таки каждый человек, который баллотируется в президенты, имеет и сейчас какую-то работу. И, наверное, хочет ее продолжать и до выборов. Если та же Эмилия Слабунова возглавляет партию "Яблоко", то перед тем, как ее переизберут на новый срок на тот же пост, она должна будет отчитаться о проделанной работе, а во-вторых, обозначить некие новые перспективы дальнейшей деятельности.

Это вполне нормальная процедура, известная в политике во всем мире. Поэтому обвинять Путина в том, что он собирается выступать с Посланием о грядущем, а не только о прошедшем, немного смешно. Послания всегда носят характер практического прогнозирования.

Если же говорить о предложениях ведомств для Послания, а затем и новых "майских указов", то надо отметить, что "майские указы" 2012 года реализовывались с большими проблемами. Да, они в основном реализованы, но то, с какими невероятными сложностями они воплощались, также известно. И Путин прекрасно понимает, что если он хочет остаться президентом и дальше проводить свою политику, то он должен заранее обозначить ее контуры. И честно было бы это сделать до выборов, а не после.

Я склонен солидаризироваться с мнением тех экспертов, кто считает избирательную кампанию самого Путина довольно скучной. Он, как уже не раз отмечали, не спешил обнародовать свою программу, какие-то новые принципиальные шаги, действия. Но я надеюсь, что программой его действий и станет это Послание. А ожидаемые "новые майские указы"... Я уверен, что они будут носить социальный характер. Может быть, они будут затрагивать перспективы развития государственно-частного партнерства в разных сферах. И, естественно, эти указы будут исходить из новой санкционной реальности, в которой мы живем (и которая, кстати, отразилась, в том числе и на сроках выполнения первых "майских указов", потому что в стране косвенным путем в связи с санкциями стало меньше денег)», — считает Олег Бондаренко.

По мнению Ильи Гращкенкова, руководителя Центра развития региональной политики, главная функция Послания состоит в том, чтобы замаскировать одно обстоятельство. В беседе с «Полит.ру» он изложил свои представления о том, что это за обстоятельство и каким в итоге окажется Послание.

В избирательном штабе В.Путина / mskagency.ru

«На мой взгляд, очевидно следующее. Во-первых, поскольку Путин толком не вел избирательную кампанию (а за весь ее период мы не получили пока никаких ориентиров того, чем будет отмечен его следующий президентский срок, хотя во всех предыдущих кампаниях он четко артикулировал, в чем состояла его повестка), у нас есть огромное пространство для домыслов.

Недавно появилась информация, что в случае победы на выборах Путин предложит Медведеву остаться во главе правительства. Это, на мой взгляд, говорит о том, что где-то процентов на 90 будет сохраняться текущая ситуация: Путин доволен своим правительством, и его экономический блок, видимо, не поменяется, сохранится полностью в том формате, в котором существует.

Поэтому я думаю, что и Послание, и подготовка к "майским указам" просто должны завуалировать то, что в стране ничего не поменяется. Да, в такой статике пребывать не принято, значит, надо завуалировать это некоторой условной динамикой. И, думаю, конкретика тут будет очень четкой: кому и на сколько процентов поднять пенсии, или какие-то выплаты, и так далее. В результате при полном сохранении экономического курс будет ощущение, что проведена некая модернизация. В этом — смысл Послания.

С другой стороны, есть часть, которая в будущем поменяется. Скорее всего, это будут внешняя политика и военная политика. Потому что в том состоянии, в котором они пребывают сейчас, существовать проблематично: военные расходы у нас на максимуме, денег нет, отношения со многими странами испорчены. И часть Послания, касающаяся внешнеполитической ситуации, скорее всего, также будет полностью проартикулирована Путиным», — объяснил Илья Гращенков.