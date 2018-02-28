Депутат Госдумы Денис Москвин: Государственная поддержка проекта строительства энергоблока БН-1200 представляется мне оправданной и необходимой

Объем инвестиций госкорпорации «Росатом» вырос за последние шесть лет примерно на 20%, при этом собственно доля инвестиций, выделяемых из бюджета, упала с 40% до 24%. Об этом сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Глава госкорпорации проинформировал президента об итогах работы в прошлом году, а также об инвестиционной программе Росатома на ближайшие года. В частности, он рассказал, что госкорпорация инвестирует свои деньги как в новые продукты, так и в строительство атомных станций. Одним из наиболее перспективных проектов с точки зрения развития российских технологий может стать строительство первого в мире промышленного реактора на быстрых нейтронах мощностью 1200 МВт – БН-1200.

Денис Москвин, член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Развитие технологии быстрых реакторов до перехода в коммерческую плоскость – а российские атомщики постарались максимально приблизить проект БН-1200 по экономическим характеристикам к реакторам ВВЭР аналогичной мощности – будет означать переход в новое качество для всей мировой атомной энергетики. Промышленное производство энергии на БН-1200 позволит создать энергосистему с замкнутым ядерным топливным циклом, где будет решена проблема радиоактивных отходов.

Россия на сегодняшний день – признанный лидер в области «быстрых реакторов», а реализация проекта БН-1200 укрепит эти позиции. Эффективная работа Росатома в последние годы свидетельствует о том, что государственные средства, вкладываемые в его проекты, расходуются ответственно и с умом. Они возвращаются в виде заказов для отечественной промышленности, новых рабочих мест, налогов. Поэтому государственная поддержка такого крупномасштабного проекта, как строительство энергоблока БН-1200, представляется мне оправданной и необходимой.