Вашингтон, Площадь Немцова

Перед российским посольством в Вашингтоне торжественно открыли площадь Бориса Немцова. В материале «Полит.ру» снимки новой городской достопримечательности.

Так площадь выглядит на карте. По-английски она называется Boris Nemtsov Plaza и находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне.

Ее торжественно открыли к третьей годовщине со дня убийства оппозиционного политика в центре Москвы.

На открытии выступили официальные лица из США, председатель фонда Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, дочь политика Жанна Немцова.

Площадь Немцова — это участок Висконсин авеню перед посольством. Официальный адрес посольства, указанный на его сайте: 2650 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007.

С площади Немцова открывается отличный вид на посольство.