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Погибшего при стрельбе в Казани росгвардейца представят к награде

Сотрудника ОМОНа Росгвардии, погибшего при попытке обезвредить стрелка в Казани, представят к награде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по Татарстану.

Сообщается, что у погибшего омоновца остались жена и трое детей.

Накануне вечером житель Казани начал стрельбу на почве бытового конфликта, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии, который позднее скончался. Жизни двух других пострадавших ничего не угрожает.

По данным МВД, мужчина 1981 года рождения конфликтовал с женой, которая ранее написала на него заявление в полицию, после чего он был арестован на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, он взял оружие и пришел в квартиру к брату жены, где находилась женщина, и начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию.

На место прибыли сотрудники полиции, которым мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказал вооруженное сопротивление.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «убийство».

Антиновость



Против замглавы МВД по Красноярскому краю‍ возбуждено дело о превышении полномочий

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против замначльника красноярского главка МВД Александра Кузнецова, который подозревается в хищении средств при строительстве СИЗО в Норильске. Об этом сообщает «Газета.ру».

В рамках расследования также задержан бывший заместитель начальника тыла Андрей Петручени, который сейчас находится на пенсии.

По версии следствия, в конце 2012 года Кузнецов и Петручени заключили договор о строительстве следственного изолятора в Норильске. Cтоимость строительных работ должна была составить 200 млн рублей, однако по факту было потрачено только 10 млн рублей. При этом СИЗО так и не был построен. Установлено, что оплата по контракту была произведена за фактически невыполненные работы.

Руководитель строительной фирмы, выполнявшей работы, приговорен к 1,5 годам лишения свободы.





Непонятная новость

Житель Петербурга украл почти 70 велосипедов за два года

Полиция Петербурга арестовала местного жителя, подозреваемого в краже 68 велосипедов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Колесо от велосипеда / pixabay.com

Сообщается, что 38-летний мужчина был задержан в августе 2017 года по делу о краже велосипеда из технического помещения на Московском проспекте.

Позднее выяснилось, что мужчина совершил 68 краж велосипедов из технических помещений жилых домов и имущества граждан из автомобилей на территории Московского, Приморского, Калининского и Петроградского районов Санкт-Петербурга в 2016-2017 годах. Похищенные велосипеды частично изъяты.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «кража».

Ассорти



В Петербурге предлагают поменять правила парковки

Власти Петербурга могут поменять правила парковки в городе, чтобы облегчить уборку снега. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на вице-губернатора Николая Бондаренко.

Уборка снега в жилом районе / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Он привел в пример Стокгольм, где с 1 ноября по 15 мая каждого года машины паркуются неделю на одной стороне, неделю — на другой стороне, что позволяет облегчить уборку. По его словам, коммунальные службы города тратят много времени на перестановку машин, в результате на подготовку к уборке по 2-3 дня вместо одного.

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский также заметил, что перемещение машин по ночам является дорогостоящим процессом. Таким способом в городе уже было перемещено 20 тысяч машин.

Бондаренко попросил депутатов разработать законопроект, который бы регламентировал парковку.

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В Иркутске раскрыли заказное убийство жительницы Таганрога



В Иркутске раскрыто заказное убийство жительницы Таганрога Натальи Мулиховой, которая являлась торговым представителем ювелирной компании. Об этом сообщается на сайте регионального СУ Следственного комитета.

По данным следствия, 18 февраля женщина прилетела в Иркутск и долго не выходила на связь с родными. На следующий день в связи с ее исчезновением было заведено дело. 20 февраля Мулихову нашли мертвой с огнестрельными ранениями.

Как установило следствие, женщину убили сразу после прилета, после того, как она села в такси. Двое мужчин, один из которых был водителем такси, вступили в преступный сговор, чтобы убить женщину из корыстных целей.

Оказалось, что земляк убитой, ранее работавший курьером в ювелирной компании, предложил жителю Иркутского района, с которым был ранее знаком, совершить убийство торгового представителя ювелирной компании с целью хищения у него дорогостоящих изделий.

Все трое участников преступного сговора задержаны.



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Более 170 школ Кузбасса закрыли из-за эпидемии ОРВИ

В восьми городах и 10 районах Кемеровской области приостановаили занятия в школах в связи с эпидемией ОРВИ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Куклы с градусником / pixabay.com

По данным ведомства, занятия были отменены в 170 школах, частично - в восьми классах трех школ. Помимо этого, на карантин полностью закрыты девять школ-интернатов и 18 дошкольных образовательных учреждений.

Превышение эпидемического порога также зафиксировано в Анжеро-Судженске, Белово, Гурьевске, Кемерово, Прокопьевске и Юрге. Самое большое превышение эпидемпорога отмечается в Ленинск-Кузнецке и Полысаево.