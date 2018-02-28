Топ новостей 28 февраля
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МОК восстановил членство России, Владимир Путин призвал МВД пресекать незаконные акции перед выборами, а фигурант «кокаинового дела» обвинил спецслужбы США в провокации.
МОК восстановил членство России
Международный олимпийский комитет не нашел у российских спортсменов, выступавших на Играх в Пхенчхане, новых положительных проб на допинг. В связи с этим членство Олимпийского комитета России в организации автоматически восстановлено. Эту информацию подтвердил почетный президент ОКР Шамиль Тарпишев.
МОК снял санкции с Олимпийского комитета России и восстановил его членство!— Путин говорит (@CzarSays) 28 февраля 2018 г.
Уверен, скоро опять разрешат мельдоний. И так до следующей олимпиады pic.twitter.com/A7JzTidX5G
МОК восстановил членство ОКР. Пришла пора взносов— Во///дь™ (@Subb_Zer0) 28 февраля 2018 г.
Извинитесь ещё. На коленях. И мочу изъятую верните. И дырку заделайте в стене. pic.twitter.com/p1SYKXv8Bu— Львович (@Sector_KL) 28 февраля 2018 г.
Путин призвал МВД пресекать «дестабилизирующие» акции
Владимир Путин призвал МВД пресекать перед выборами «любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации». «Мы видим, что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь», - заявил он.
Глава Минкомсвязи рассказал о переносе хранения данных по «закону Яровой»
В правительстве согласовали документ о переносе старта хранения пользовательского трафика в рамках так называемого «закона Яровой» на 1 октября. Министр связи Николай Никифоров заявил, что существенных разногласий по постановлению нет.
Объявленный в розыск фигурант «кокаинового дела» обвинил во всем США
Предполагаемый организатор поставок кокаина через посольство России в Аргентине Андрей Ковальчук заявил через своего адвоката, что наркотики подбросила аргентинская полиция при участии спецслужб США, чтобы дискредитировать российскую дипмиссию. По версии Ковальчука, в чемоданах находились кофе, алкоголь, а также личные вещи и подарки.
Дорогое посольство США. Если можно, то подкиньте и нам 400 кг кокаина. Очень нужно!— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 28 февраля 2018 г.
Между тем в аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин при попытке вывезти почти 4 кг кокаина в багаже. О его возможных связях с данным делом не сообщается.
Отстал от патрушевского рейса? :) https://t.co/Zai84L7gPH— Ходорковский Михаил (@mich261213) 28 февраля 2018 г.
Лавров обвинил США в подготовке к применению ядерного оружия против России
США готовят вооруженные силы европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России, заявил Сергей Лавров на Конференции по разоружению. «Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — отметил он. По словам министра, у России нет «развернутого тактического ядерного оружия».
В Кремле сообщили о срыве гумпауз в Восточной Гуте террористами
Объявленные РФ гуманитарные паузы в сирийском регионе Восточная Гута не действуют из-за провокаций боевиков. В Кремле заявили, что Москва и Дамаск «продолжают стремиться к тому, чтобы обеспечить необходимые гуманитарные условия».
В ответ на возмущение русских несоблюдением гуманитарного перемирия в восточной Гуте проамериканскими террористами, Госдепартамент США сообщил, что его бородатые либералы воюют за свою свободу, никому ничего не должны, поэтому перемирие их точно не касается.— Филипп Масловский (@soulstray) 27 февраля 2018 г.
Песков заявил об отсутствии связи визита Патрушева в Таиланд с задержанием Рыбки
Дмитрий Песков заявил, что визит Николая Патрушева в Таиланд не связан с недавним задержанием там россиян, в числе которых оказались Алекс Лесли и Настя Рыбка, так как официальные визиты лиц согласовываются заблаговременно. Патрушев в поездке обсудил с тайским коллегой тему безопасности туристов в стране.
Между тем СМИ сообщили, что Рыбка и Лесли попросили политическое убежище в США.
Вчера секретарь Совбеза России Патрушев летал в Таиланд, где находится задержанная Настя Рыбка. В тот же день туда полетел и самолёт, связанный с «кокаиновым делом». В Кремле утверждают, что связывать эти события нелепо https://t.co/M0dELqzKAs— TJ (@tjournal) 28 февраля 2018 г.
По итогам проверки на Соловках возбуждено новое «дело реставраторов»
По результатам прокурорской проверки по поводу хищения 20 млн рублей по программе реставрации архитектурных памятников на Соловках возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве. В нем фигурируют компании «Балтстрой» и «ОпрСтрой», которые присутствовали и в первом «деле реставраторов» — расследовании о хищении средств при реставрации Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского монастыря и Изборской крепости.
Между тем еще в 2016 году специалисты предупреждали: в Соловках культурная катастрофа, но тогда их не услышали: https://t.co/Wl4W0v0j7B— Лев Шлосберг (@LevShlosberg) 28 февраля 2018 г.
Журналисты показали бразильские паспорта Ким Чен Ира и Ким Чен Ына
Ким Чен Ир и Ким Чен Ын в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путем, выяснили журналисты Reuters, которые опубликовали фотокопии документов. Паспорта могли использоваться ими для поездок в Бразилию, а также Гонконг и Японию.
Папа Ына и Ын имели паспорта Бразилии.Они выбрали свободу от диктатуры.Как рабыня Изаура .https://t.co/nTOuWUF0a3— Sakt (@Sakt59) 28 февраля 2018 г.
Первой открыто рассказавшей о домогательствах Слуцкого стала журналистка RTVI
Замглавного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе сообщила, что в 2011 году депутат Госдумы Леонид Слуцкий пытался ее домогаться. Случай произошел, когда она работала на грузинский телеканал. Когда она пришла на интервью со Слуцким, он, с ее слов, запер дверь в кабинете и пытался поцеловать журналистку.
Вчера в эфире RTVI наша смелая коллега Екатерина Котрикадзе первой открыто рассказала о домогательствах депутата Слуцкого. Подробнее читайте тут:https://t.co/nC3dt0VGUf— RTVI (@RTVi) 28 февраля 2018 г.