Топ новостей 28 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МОК восстановил членство России, Владимир Путин призвал МВД пресекать незаконные акции перед выборами, а фигурант «кокаинового дела» обвинил спецслужбы США в провокации.

Международный олимпийский комитет не нашел у российских спортсменов, выступавших на Играх в Пхенчхане, новых положительных проб на допинг. В связи с этим членство Олимпийского комитета России в организации автоматически восстановлено. Эту информацию подтвердил почетный президент ОКР Шамиль Тарпишев.

МОК снял санкции с Олимпийского комитета России и восстановил его членство!

Уверен, скоро опять разрешат мельдоний. И так до следующей олимпиады pic.twitter.com/A7JzTidX5G — Путин говорит (@CzarSays) 28 февраля 2018 г.

МОК восстановил членство ОКР. Пришла пора взносов — Во///дь™ (@Subb_Zer0) 28 февраля 2018 г.

Извинитесь ещё. На коленях. И мочу изъятую верните. И дырку заделайте в стене. pic.twitter.com/p1SYKXv8Bu — Львович (@Sector_KL) 28 февраля 2018 г.

Владимир Путин призвал МВД пресекать перед выборами «любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации». «Мы видим, что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь», - заявил он.

В правительстве согласовали документ о переносе старта хранения пользовательского трафика в рамках так называемого «закона Яровой» на 1 октября. Министр связи Николай Никифоров заявил, что существенных разногласий по постановлению нет.

Пакеты с белым порошком

Предполагаемый организатор поставок кокаина через посольство России в Аргентине Андрей Ковальчук заявил через своего адвоката, что наркотики подбросила аргентинская полиция при участии спецслужб США, чтобы дискредитировать российскую дипмиссию. По версии Ковальчука, в чемоданах находились кофе, алкоголь, а также личные вещи и подарки.

Дорогое посольство США. Если можно, то подкиньте и нам 400 кг кокаина. Очень нужно! — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 28 февраля 2018 г.

Между тем в аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин при попытке вывезти почти 4 кг кокаина в багаже. О его возможных связях с данным делом не сообщается.

Сергей Лавров / mskagency.ru

США готовят вооруженные силы европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России, заявил Сергей Лавров на Конференции по разоружению. «Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — отметил он. По словам министра, у России нет «развернутого тактического ядерного оружия».

Объявленные РФ гуманитарные паузы в сирийском регионе Восточная Гута не действуют из-за провокаций боевиков. В Кремле заявили, что Москва и Дамаск «продолжают стремиться к тому, чтобы обеспечить необходимые гуманитарные условия».

В ответ на возмущение русских несоблюдением гуманитарного перемирия в восточной Гуте проамериканскими террористами, Госдепартамент США сообщил, что его бородатые либералы воюют за свою свободу, никому ничего не должны, поэтому перемирие их точно не касается. — Филипп Масловский (@soulstray) 27 февраля 2018 г.

Анастасия Вашукевич / YouTube.com

Дмитрий Песков заявил, что визит Николая Патрушева в Таиланд не связан с недавним задержанием там россиян, в числе которых оказались Алекс Лесли и Настя Рыбка, так как официальные визиты лиц согласовываются заблаговременно. Патрушев в поездке обсудил с тайским коллегой тему безопасности туристов в стране.

Между тем СМИ сообщили, что Рыбка и Лесли попросили политическое убежище в США.

Вчера секретарь Совбеза России Патрушев летал в Таиланд, где находится задержанная Настя Рыбка. В тот же день туда полетел и самолёт, связанный с «кокаиновым делом». В Кремле утверждают, что связывать эти события нелепо https://t.co/M0dELqzKAs — TJ (@tjournal) 28 февраля 2018 г.

Соловецкий монастырь / pixabay.com

По результатам прокурорской проверки по поводу хищения 20 млн рублей по программе реставрации архитектурных памятников на Соловках возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве. В нем фигурируют компании «Балтстрой» и «ОпрСтрой», которые присутствовали и в первом «деле реставраторов» — расследовании о хищении средств при реставрации Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского монастыря и Изборской крепости.

Между тем еще в 2016 году специалисты предупреждали: в Соловках культурная катастрофа, но тогда их не услышали: https://t.co/Wl4W0v0j7B — Лев Шлосберг (@LevShlosberg) 28 февраля 2018 г.

Ким Чен Ир и Ким Чен Ын в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путем, выяснили журналисты Reuters, которые опубликовали фотокопии документов. Паспорта могли использоваться ими для поездок в Бразилию, а также Гонконг и Японию.

Папа Ына и Ын имели паспорта Бразилии.Они выбрали свободу от диктатуры.Как рабыня Изаура .https://t.co/nTOuWUF0a3 — Sakt (@Sakt59) 28 февраля 2018 г.

Екатерина Котрикадзе / RTVI

Замглавного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе сообщила, что в 2011 году депутат Госдумы Леонид Слуцкий пытался ее домогаться. Случай произошел, когда она работала на грузинский телеканал. Когда она пришла на интервью со Слуцким, он, с ее слов, запер дверь в кабинете и пытался поцеловать журналистку.