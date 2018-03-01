Зачитанное в четверг послание президента парламенту было, пожалуй, самым ожидаемым за всю карьеру Владимира Путина. И дело даже не в том, что в 2017 году глава государства «пропустил» послание, а в том, что именно сейчас, как ожидалось, он представит хоть что-то, что похоже на предвыборную программу.

Владимир Путин довольно активно начинал предвыборную кампанию, объезжал регионы, встречался с трудовыми коллективами крупных предприятий и т. д. Но потом все заглохло — в Кремле даже признали, что президент заболел. Но из-за этого затишья стало непонятно, собирается Владимир Путин хотя бы формально заниматься агитацией, или (вполне справедливо) рассчитывает на победу просто так.

В результате послание Федеральному собранию стало чуть ли ни единственным развернутым выступлением главного кандидата в президенты за последние месяцы. Ожидалось, что основной упор Путин сделает на «социалку». Уровень жизни, образование, медицина, зарплата бюджетникам — обо всем этом, как известно, Владимир Путин любит говорить много и подробно. Но в этот раз упор был сделан на другое — хотя и «социалку», конечно, не забыли.

Послание Президента Федеральному Собранию / kremlin.ru

Так, например, улучшить качество жизни людей, уверен Владимир Путин, поможет развитие технологий. «Ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Я подчеркну, решающими». Также Путин подчеркнул, что это произойдет «несмотря на то, кто станет президентом России». «Технологическое отставание неизбежно ведет к размыванию человеческого капитала», — с уверенностью заявил он и добавил, что «мы готовы к настоящему прорыву».

Путин заявил, что приоритет для власти — обеспечение благополучия населения. Он рассказал о необходимости обновления структуры занятости и необходимости создания «достойных рабочих мест». Одной из ключевых задач на десять лет он называет снижение «как минимум вдвое» уровня бедности.

Из-за того, что численность работоспособного населения сократилась примерно на миллион, в ближайшие десять лет необходимо создать условия для повышения рождаемости, уверен Путин. И сразу перечислил меры: увеличение числа мест в детских садах и яслях, помощь молодым матерям, сохранение программы материнского капитала.

Не забыл он и о пожилых людях: «Наш нравственный долг — поддержать старшее поколение. Мы должны добиться увеличения размеров пенсий. Нужно повысить качество социального и медицинского обслуживания. Будущее новое правительство должно будет подготовить новую программу поддержки людей старшего поколения».

Не забыл глава государства и об улучшении жилищных условий граждан — для этого, например, он попросил ЦБ позаботиться о снижении инфляции. При этом сейчас в России годовая инфляция (2,2% по итогам января) уже заметно ниже, чем установленная цель ЦБ (4%).

Послание Президента Федеральному Собранию / kremlin.ru

После социальной политики Путин начал говорить об экономике. Он успел рассказать и о контейнерных портах, и о сети региональных авиаперевозок, и о быстром интернете для всей страны и о многих других вопросах, которые, по правде сказать, волнуют разве что специалистов.

Но главный месседж послания, безусловно, был дан в его последней части, которая растянулась примерно на час.

Путин не без удовольствия рассказал всем о новинках российской оборонной промышленности. Был, например, показан, 3D-ролик запуска баллистической ракеты «Сармат», оснащенной системой преодоления противоракетной обороны. На на другом видео были продемонстрированы испытания новейших крылатых ядерно-энергетических установок с неограниченной дальностью полета. «Ничего подобного в мире ни у кого пока нет. Когда-нибудь появится, но за это время наши ребята что-нибудь придумают», — заверил президент. Было показано, как запущенная из России ракета долетела до Южной Америки и даже обогнула ее. Также было показано видеомоделирование подводного беспилотника с ядерным зарядом, который может поразить авианосец и береговую линию.

«Обладание таким оружием дает преимущество в сфере любой военной борьбы», — заверил президент.

Послание Президента Федеральному Собранию. Д.Медведев, С.Лавров, В.Володин

На фоне этих роликов стало понятно, зачем накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказывал журналистам о том, что Соединенные Штаты готовятся нанести тактический ядерный удар по России — очевидно, на этом фоне презентация новейшего российского вооружения, которую сделал президент, выглядит еще эффектнее. «Отмечу, в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию», — отметил Путин.

Наконец, можно обратить внимание, чем состоявшееся послание отличается от всех остальных. Многие отметили, что Владимир Путин пришел почти вовремя — начало задержалось всего на минуту. Также стало очевидно, что Путин действительно болеет — он постоянно кашлял, а в середине речи ему вынесли термокружку. Вряд ли именно этот факт скажется на предвыборной кампании, но Путин все-таки крайне редко появляется перед россиянами не в идеальной физической форме.