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01 марта 2018, 09:41
автопром
Симон Жаворонков

Автопром. Инновации вместо скидок

В.Путин и новая модель Lada
В.Путин и новая модель Lada
kremlin.ru

Правительство, наконец, приняло стратегию развития автопрома. Об этом, во всяком случае, со ссылкой на свои источники, пишет «Коммерсантъ» — на сайте самого правительство говорится лишь, что 27 февраля прошло совещание на эту тему.

Стратегию развития автопрома ждут уже более двух лет, Владимир Путин поручал подготовить ее еще к марту 2016 года. Неизвестно, в какой именно редакции стратегия принята сейчас, пока документ не опубликован, остается только довериться источникам «Коммерсанта», по словам которых документ не сильно отличается от того, что обсуждалось в декабре 2017 года.

Если это действительно так, то господдержка отрасли несколько изменит свой формат. Сейчас поддержка автопрома направлена, главным образом, на стимулирование потребительского спроса — государство, например, может субсидировать процентную ставку при покупке первого автомобиля в семье, если он произведен в России.

Необходимость господдержки автопрома объясняется тем, что для производства автомобилей задействованы множество секторов экономики, от металлургии до IT и сферы услуг, а значит, как считается, рост производства автомобилей будет стимулировать рост всей экономики.

 
Продажа автомобиля / pixabay.com

У этой концепции есть и слабые места. Например, многим не нравится, что государство помогает покупателям автомобилей — по определению не самым бедным людям. Также есть сомнения в том, что стране нужна повальная автомобилизация. Если в сельской местности это оправдано, то в крупных городах увеличение количества автомобилей приводит к транспортному коллапсу. Так что, например, в Москве складывается странная ситуация: федеральные власти стимулируют покупку автомобилей, а городские, напротив, делают все, чтобы автомобилистов было меньше — через введение платных парковок, сужение некоторых улиц, развитие сети общественного транспорта и т.д. Также не стоит забывать, что автомобили вносят свой вклад в ухудшение экологии мегаполисов.

В новой стратегии развития автопрома, судя по всему, постарались все это учесть. В декабрьской версии документа в качестве цели устанавливалось покрытие 80–85% внутреннего спроса российскими производителями и поставка 12–14% машин на экспорт. Объем экспорта в деньгах должен вырасти в 3,6 раза, до 272 млрд рублей в 2025 году. Также планируется, что до 2025 года объем господдержки сохранится на уровне 2017 года — 62,3 млрд руб. При этом к 2020 году поддержка будет направлена только на новые продукты, такие как газомоторный и электротранспорт, автономные машины, подключенный к сети транспорт. То есть от прямого стимулирования спроса через скидки или льготные кредиты планируется отказаться.

 
В.Путин с новым автомобилем Lada

Также автопроизводителей будут стимулировать к углублению локализации. Предполагается, что Минпромторг будет подписывать специнвестконтракты (СПИК), в рамках которых инвесторы обязаны будут выбирать из списка министерства, что именно он будет локализовывать. Стимулом будут госсубсидии для тех, кто на локализацию согласится. К 2025 году средний уровень локализации легковых автомобилей должен составить 70–75%, коммерческих — 75–85%. По данным «Коммерсанта», СПИК по-прежнему вызывают споры, так как создают неравные условия для уже проинвестировавших компаний и новых участников рынка.

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