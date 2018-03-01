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01 марта 2018, 11:48
Борис Титов Владимир Жириновский Владимир Путин выборы Григорий Явлинский Ксения Собчак Павел Грудинин Сергей Бабурин
Игорь Бунин

«Какими бы ни были кандидаты, надо прийти на выборы»

В общественном транспорте Нальчика
В общественном транспорте Нальчика
onf.ru

18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента. На этот пост претендуют восемь человек, однако по оценкам политологов и социологов результат голосования вполне предсказуем уже сейчас – вопрос только в конкретной цифре и уровне явки. Это мнение порождает у части россиян ложное убеждение, будто участвовать в выборах необязательно или даже бессмысленно.

Напомним, в качестве кандидатов в президенты Центризбирком зарегистрировал: Сергея Бабурина (выдвигается от «Российского общенародного союза»); Павла Грудинина (выдвигается от КПРФ вместо привычного Геннадия Зюганова); Владимира Жириновского («лицо» ЛДПР); Владимира Путина (идет как самовыдвиженец); Ксению Собчак (выдвигается от партии «Гражданская инициатива»); Максима Сурайкина (выдвигается от «Коммунистов России»); Бориса Титова (кандидата от созданной им Партии роста); Григория Явлинского (партия «Яблоко»).

 
Граффити в Волгограде
onf.ru

При этом вполне очевидно, что не все кандидаты одинаково хорошо известны населению. Имя Владимира Путина вопросов не вызывает. Сергей Бабурин, популярный в 1990-е политик, в настоящее время не слишком активен на политической сцене; Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Ленинском районе Московской области, привлек к себе значительное внимание СМИ лишь после того, как Зюганов на съезде партии в конце 2017 года предложил именно его кандидатуру. Ряд политологов тогда не исключал, что Грудинину, возможно, и не удастся собрать такого количества голосов, которые отдали бы на выборах за Зюганова.

Ксения Собчак имеет достаточно высокую узнаваемость – не столько в силу того, что она является телеведущей и журналистом, сколько в силу активной избирательной кампании, в которой используется множество разноплановых громких информационных поводов, чтобы заставить говорить о себе. Имя Владимира Жириновского на слуху у многих, Григорий Явлинский и Борис Титов несколько уступают им в узнаваемости; в то же время о Максиме Сурайкине, который по сути является единственным сколько-нибудь известным представителем партии-спойлера КПРФ,  значительная часть россиян не может сказать ничего.

 
На избирательном участке
Никеричев Андрей/АГН "Москва"

В целом россияне относятся к предстоящим выборам достаточно спокойно, однако в большинстве своем способны назвать только четырех кандидатов из восьми: Грудинина, Жириновского, Путина и Собчак, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как сообщило информационное агентство ТАСС, получившее в свое распоряжение материалы исследования ВЦИОМ, 53% опрошенных граждан отметили, что вообще не говорили на тему выборов со своими родными, друзьями и знакомыми. 21% обсуждали, за кого голосовать, и только 10% говорили с кем-либо в своем окружении «о личностях и достижениях кандидатов».

Между тем участие в выборах, в особенности в выборах президента страны, для граждан этой страны, имеющих право голоса, является важным. Ведь именно таким образом каждый россиянин определяет, кому согласен доверить управление страной. С помощью механизма выборов он также может оказывать непосредственное влияние на власть – ведь в случае недовольства властью  избиратели могут законно запустить процесс перемен. Учитывая, что выборы главы государства в России сейчас проходят только раз в шесть лет, упускать возможность выразить свое отношение к происходящему в стране неразумно. Больше того: участие в выборах является проявлением личной гражданской позиции, неравнодушия к тому, что творится в стране.

 
Художественная школа в Северной Осетии
onf.ru

Кроме того, как отмечают политтехнологи, выборы с максимально высокой явкой являются наиболее честными: чем больше избирателей прямо высказывают свою волю, тем меньше возможностей для фальсификаций, подтасовок результатов голосования и тем более результат выборов будет адекватен настроениям в обществе и объективен. Если же сторонники кого-либо из кандидатов не придут на выборы и не выразят через голосование свое мнение, у победителя выборов сложится иллюзия, что у граждан просто нет иных мнений и что его линия поддерживается всеми.

По оценке Игоря Бунина, президента Центра политических технологий, участие в выборах важно для граждан как раз в силу того, что является проявлением их гражданской позиции. Невыражение этой позиции, неучастие в выборах вне зависимости от того, каким будет их результат, влечет за собой негативные переживания для избирателя, убежден он.

«В любом случае, при любом составе кандидатов граждане должны идти на выборы, потому что нехождение на выборы – это не гражданская позиция. Какими бы ни были кандидаты, все равно ты должен прийти и искать среди них самого идеологически близкого тебе человека. Это первое.

Если же ты не можешь найти среди кандидатов самого идеологически близкого тебе, ты должен подумать о том, против кого хотел бы бороться. Если ты считаешь, что важно не допустить победы какого-то кандидата, ты должен подумать, поддержка кого из его соперников нанесет наибольший ущерб этому кандидату. И проголосовать за этого человека.

То есть и в этом случае ты должен прийти на выборы и сделать свой или идеологический, или рациональный выбор. Потому что после окончания голосования ты будешь думать, стыдно тебе или не стыдно за собственный выбор, за неучастие или за участие и неправильно отданный голос. Так что ты должен найти такое решение, которое принесло бы тебе максимальное удовольствие.

 
Голосование
АГН "Москва"

Американские ученые провели исследование и установили: чаще всего люди делают выбор при голосовании, желая использовать свой бюллетень так, чтобы потом это не вызывало у них негативных эмоций. То есть ты должен не допустить негативного восприятия своего участия в выборах. Неучастие же в выборах в любом случае вызовет негативные эмоции.

Допустим, ты не участвовал – и побеждает тот кандидат, который тебе не нравится. Это неприятно. А если он побеждает, даже когда ты участвовал в выборах, таким образом ты показываешь, что пытался что-то сделать, пытался противодействовать этому. Таково мое мнение», – сказал Игорь Бунин.

Он согласился с соображением, что нет резона упускать возможность выразить свое мнение, отказываясь от участия в выборах, поскольку следующие выборы состоятся нескоро.

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