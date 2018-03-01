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1 марта 2018, четверг, 15:00
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01 марта 2018, 08:56
Bitcoin Brexit Аргентина Владимир Путин выборы «Исламское государство» наркотики погода расизм терроризм хакеры
Илья Карпюк

Заголовки утра. 1 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсант» в статье  «Аргентинские наркодилеры обманули российских» пишет, что хранившийся в посольской школе кокаин был сильно разбавлен.

«"Нафтогаз" отыгрался на транзите». «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

«Не бывает правил без исключенных». Президент России Владимир Путин встретился с олимпийскими атлетами России, которые завоевали медали в XXIII Олимпийских играх.

«Предубежден значит вооружен».Россия и США больше не хотят сокращать свои ядерные арсеналы.
 
«Ведомости» сообщают, что кандидаты в президенты будут вступать в полемику друг с другом, хотя официальный сценарий этого не предусматривает. Об этом в материале «Собчак, Жириновский и Грудинин договорились нарушать регламент дебатов».
 
«Иностранцы принесли российскому кино 17% сборов». В 2017 г. российские фильмы вне России посмотрело 10,7 млн зрителей, сборы достигли $44,3 млн, посчитал государственный Фонд кино.
 
«X5 Retail Group с помощью big data хочет лучше изучить клиентов». Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, управляющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», делает ставку на проекты в сфере анализа больших данных.
 
РБК: «И флаг в руки: что означает возвращение России олимпийских прав». Международный олимпийский комитет восстановил членство ОКР в олимпийском движении.
 
«Выбить почву из-под ног: зачем Киев хочет отменить закон о языках». Конституционный суд Украины признал неконституционным закон, дававший русскому языку статус регионального.
 
Также РБК публикует предвыборную статью кандидата в президенты Григория Явлинского «Нерешенный вопрос: как узаконить частную собственность в России».

«Известия»: «Путин рассказал о волнении за российских хоккеистов в финале Олимпиады». Президент  отметил достижение российских хоккеистов и назвал олимпийское золото огромным подарком миллионам россиян. 
 
«Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в первый день весны». Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 10 градусов ожидается в Москве в днем 1 марта. 

The Economist: "Исламское государство" прячет миллионы долларов в Ираке и за его границей (Islamic State has been stashing millions of dollars in Iraq and abroad). Сейчас проект халифата, который пыталась установить террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), рушится, и джихадисты копят средства для будущей борьбы.

Bloomberg: Переговоры по Brexit'у оказались под угрозой, после того как Мэй отвергла проект сделки, предложенный ЕС (Brexit Talks in Peril After May Rejects EU Draft Deal). Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что она никогда не примет такой сценарий отделения Британии от ЕС, какой опубликовал ЕС в среду. Это может означать, что переговоры о сделке приближаются к срыву.

The Wall Street Journal: Предложение ЕС по Brexit'у оживило борьбу по поводу ирландской границы (EU Brexit Proposal Revives Irish Border Fight). Предложенный ЕС документ по условиям отделения Британии подстегнул полемику о будущем Северной Ирландии и едва не сорвал достижения декабрьских переговоров.

Reuters: Российская хакерская группа взломала немецкие министерства и похитила данные: СМИ (Russian hacker group breached German ministries, took data: media). Немецкие СМИ сообщили, что российские хакеры атаковали министерства иностранных дел и обороны Германии.

CNBC: Поникший биткоин к середине года удвоится в цене, говорит Том Ли с Уолл-Стрит (Struggling bitcoin will double by mid-year, Wall Street's Tom Lee says). Эксперт с Уолл-Стрит ожидает, что рынок криптовалюты в скором времени восстановится.

Al Jazeera: Власть народу: левая партия бросает вызов "расистской логике" (Power to the People: Left-wing party challenges 'racist logic'). Новое итальянское движение, куда входит молодежь, стремящаяся помочь мигрантам, стремится заполнить вакуум в левой части итальянского политического спектра.

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