«Коммерсант» в статье «Аргентинские наркодилеры обманули российских» пишет, что хранившийся в посольской школе кокаин был сильно разбавлен.

«"Нафтогаз" отыгрался на транзите». «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

«Не бывает правил без исключенных». Президент России Владимир Путин встретился с олимпийскими атлетами России, которые завоевали медали в XXIII Олимпийских играх.

Предубежден значит вооружен ».Россия и США больше не хотят сокращать свои ядерные арсеналы.

«Ведомости» сообщают, что кандидаты в президенты будут вступать в полемику друг с другом, хотя официальный сценарий этого не предусматривает. Об этом в материале « Собчак, Жириновский и Грудинин договорились нарушать регламент дебатов ».