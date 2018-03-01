Депутат Госдумы Денис Кравченко: Строительство центров ядерной науки и технологий за рубежом на базе российских исследовательских реакторов – это возможность занять новые рынки

28 февраля в Москве на полях заседания Российско-монгольской межправительственной комиссии состоялась церемония подписания Меморандума о намерениях между Госкорпорацией «Росатом» и Комиссией по ядерной энергии Правительства Монголии о сотрудничестве в области создания центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ).



С российской стороны документ подписал заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Николай Спасский, со стороны Правительства Монголии – секретарь Комиссии по ядерной энергии Монголии Г. Манлайжав.



Целью меморандума является развитие взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и разработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) на территории Монголии. Согласно документу, российские специалисты окажут содействие монгольской стороне в определении предварительных требований и конфигурации объектов ЦЯНТ. Также в рамках Меморандума будет разработана предварительная «дорожная карта» реализации проекта ЦЯНТ. Для организации работы по этим направлениям предполагается создание профильных экспертных рабочих групп.



Денис Кравченко, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:



Строительство центров ядерной науки и технологий за рубежом на базе российских исследовательских реакторов – это возможность занять новые рынки. В перспективе в таких странах возможно сооружение атомных станций, и присутствие там отечественных технологий, используемых в медицине, сельском хозяйстве, других областях, может существенно повысить шансы России как поставщика высокотехнологичных решений при строительстве АЭС.



Монголия в последние годы демонстрирует очень заметный рост экономики, и вполне естественно, что параллельно растут потребности в новых современных высокотехнологичных решениях и потенциал для их реализации. С точки зрения российско-монгольского сотрудничества это очень перспективный рынок.