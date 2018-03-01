«Рубежное» Послание президента
Президент России Владимир Путин 1 марта огласил Послание к Федеральному Собранию. Это, четырнадцатое по счету президентское Послание и первое, которое зачитывалось не в Кремле, а Большом Манеже, Путин назвал рубежным.
В Послании, оглашение которого заняло примерно два часа, президент говорил о как о достижениях в различных областях жизни страны, так и о том, что еще предстоит изменить, улучшить или исправить. При этом первая и более долгая часть Послания была посвящена социальным вопросом, а вторая часть — вопросам безопасности и военно-технических возможностей России.
В «социальной» части были затронуты темы технического и технологического совершенствования, улучшения качества жизни людей, обеспечения благополучия населения. Поднимались вопросы бедности, занятости, повышения рождаемости (Путин пообещал, что регионы получат на поддержку материнства и детства 50 миллиардов рублей), поддержки старшего поколения (в том числе — через повышение пенсий), улучшения социального и медицинского обслуживания.
По мнению Путина, Россия должна держать курс на увеличение продолжительности жизни и к 2024 году войти в число стран «80+», для чего стране потребуется «сделать большой шаг в своем развитии», цитирует высказывание президента информационное агентство РБК.
Путин также предложил «развернуть масштабную программу пространственного развития России и как минимум удвоить расходы на это в предстоящие шесть лет». По его словам, развитие городов должно стать опорой для развития всей России; но не менее важно продолжать развитие сел и решать проблемы сельского хозяйства.
Прозвучали также соображения по поводу повышения доступности жилья, в том числе за счет ипотечных программ; замечания о необходимости удвоить за шесть лет средства на строительства дорог, увеличить сокращающуюся еще со времен СССР мощность портов, расширить сеть региональных аэропортов, а также обеспечить быстрый доступ в интернет по всей стране.
Поднимались также проблемы доступности медицинской помощи, проблемы экологии, образования, воспитания молодежи, развития ее талантов, а также проблема технологических прорывов и даже проблема получения российского гражданства «для молодых, здоровых, образованных» иностранных граждан.
Речь также шла о налоговой реформе, развитии среднего и малого предпринимательства, помощи бизнесу и его ответной помощи государству, дальнейшем сокращении инфляции, росте производительности труда. Затем президент перешел к проблемам безопасности России, ее действиям в Сирии и новому оружию, благодаря некоторым видам которого были достигнуты успехи в сирийской кампании.
Президент отметил, что вокруг России развернуты системы ПРО США, и в ответ на это в стране создаются собственные новейшие системы вооружений. Рассказав о пяти типах нового оружия (рассказ сопровождался инфографикой и видео его действия), он подчеркнул уникальность ряда разработок, дающих, по его словам, преимущество «преимущество в сфере любой военной борьбы».
«Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас», — такими словами Путин сопроводил рассказ об этих вооружениях. Он прибавил, что Россия никому не угрожает, но выразил надежду, что «все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора». Президент также призвал другие страны и организации сесть за стол переговоров с Россией.
«Даже если наши позиции не совпадают, мы остаемся партнерами», — пояснил Путин, имея ввиду и ООН, и ЕС, и США и ЕвроАзЭС, сообщает информационное агенство РИА Новости.
Политологи и журналисты отмечают, что в ходе выступления Путин сделал множество сравнений с СССР, отсылок к истории современной России. В то же время, по мнению некоторых из них, Послание от 1 марта 2018 года вполне может знаменовать собой начало новой эры.
Прокомментировать для «Полит.ру» особенности Послания согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий.
«Насчет новой эры я бы все-таки воздержался от утверждений. Что же касается самого Послания, то я бы сказал, что оно не распадается на две части, а наоборот, соединяется из двух частей. На самом деле чего хотят люди? Они хотят жить в сверхдержаве. А и то, что упоминалось в первой части Послания, и то, что фигурировало в части второй, есть компоненты сверхдержавы.
Если взять экспертное сообщество, то в нем есть запрос "или - или". То есть эксперты говорят, что нужно либо развивать оружие, создавать современные виды вооружений, включаться в масштабную гонку в этой области, либо развивать здравоохранение, образование, проводить модернизацию социальной сферы. В общем, в экспертном сообществе эти направления рассматриваются обычно как альтернатива.
Если же брать массовое сознание, то люди не понимают, о каких альтернативах можно вести речь. Они говорят: "Мы хотим и того, и другого! Мы хотим не "или - или", а "и - и"." То есть атрибуты сверхдержавы для них — это и медицина, и образование, и ракеты. В общественном сознании это зафиксировано очень четко. И, фактически, в данной ситуации Путин выразил желание общества.
Он выразил именно это: "Мы хотим, чтобы у нас были и ракеты, и школы, и больницы". По сути дела, это хорошо известный нам подход, восходящий еще к советскому времени. Если мы вспомним, то руководители Советского Союза тоже продвигали такой комплексный подход.
Правда, в Советском Союзе не было такой концентрации общественного внимания на оборонной сфере. То есть все всё знали, но публичная риторика была подчеркнуто миролюбивой. Как говорится, "но советские ракеты мирным людям нестрашны: знают все, Страна Советов против атомной войны!".
А сейчас время другое, и миролюбивая риторика сейчас в общественном сознании связывается не столько с периодом Брежнева, сколько с периодом Горбачева (а к этому времени сейчас у многих отношение глубоко негативное). Поэтому эта риторика уже не востребована.
Общество хочет самоутвердиться, но при этом хочет, чтобы была комфортная жизнь. Отсюда и получаются два этих компонента вместе. С точки зрения экспертов они могут очень серьезно противоречить друг другу, а с точки зрения общества они соединяются. Вот мы и получили именно такой проект желаемого будущего.
Ну и, кроме того, если советские руководители мало думали о том, как все это "упаковать", как продвинуть в публичном пространстве (использовались очень инерционные технологии — со съездами партии, с пионерами, с огромными докладами с большим количеством цифр, то сейчас все это делается на современном пиаровском уровне. С инфографикой, с видео — все это наглядно, красиво, убедительно. И все это создает ощущение не будничности (не еще одно мероприятие, еще один доклад), а ощущение чего-то исключительного.
Что совершенно не отменяет сомнений занудных экспертов в том, хватит ли на все это ресурсов.
Кроме того, еще одним адресатом Послания является Запад. Причем думаю, что не Америка: в Америке президент Трамп, которым мы еще недавно восхищались, как раз начал большую программу перевооружений и тоже пиаровски ее упаковывает. Так что для Америки это, наоборот, скорее будет сильнейшим вызовом и раздражителем. Это, скорее, адресовано Европе, Европейскому союзу. Такой сигнал: мол, вы хотите дальше Россию обижать и раздражать? А вы ведь хорошо живете, для вас падение ВВП на 0,5% — уже великое событие. У вас совсем другая жизнь, другие приоритеты. Может, вам лучше и продолжать такую жизнь, а не вести, скажем, политическую борьбу за Украину? Вот вы, мол, устроили эту борьбу — и в результате получили такое выступление. И, мол, если вы будете поддерживать внутрироссийскую оппозицию, можете получить и еще что-то более серьезное.
То есть, по сути, это Послание — такой сигнал политическим элитам и странам Европейского союза. Сигнал, что игра носит запредельно рискованный характер, и Россия здесь очень серьезно повышает ставки. И в публичном пространстве прямо об этом говорит. Вот, мол, давайте дружить с нами, давайте быть потребителями нашего газа — мы готовы вам его продавать, и чем больше, тем лучше. Но не надо нас раздражать.
Такой вот второй интересный момент относительно этого Послания. То есть главный его адресат — внутри страны, а второй — на Западе, в первую очередь — в Европейском союзе.
А что касается многочисленных упоминаний об СССР, то отчасти это связано именно с отсылками к теме сверхдержавы. Но это иначе подано: сейчас уже другое время, и целого ряда "упаковок", которые были в ходу в Советском Союзе (тогда надо было упаковать все в коммунистическую идеологию, которая всем изрядно надоела, включая и тех, кто этим профессионально занимался). Тогда была упаковка в миротворчество, миролюбие.
Сейчас эти упаковки сняты — они отброшены как архаичные, неэффективные. Сейчас все представлено куда более откровенно и куда более наглядно и ярко.
Что же касается вопроса о том, почему это послание "рубежное"... Не знаю, насколько его можно считать действительно рубежным: в советское время тоже использовалось много звучных эпитетов в отношении тех или иных документов. Но я думаю, что на деле "рубежность" Послания определяется его результативностью. Тем, чего реально с его помощью удалось добиться. А результативность в значительной степени тут определяется ощущениями граждан, населения.
Понятно, оно не может контролировать, насколько эффективно какое-нибудь гиперзвуковое или лазерное оружие. Но оно может проконтролировать, насколько эффективны перемены в том же здравоохранении, с которым граждане сталкиваются напрямую. Или насколько в самом деле изменился коррупционный барьер, насколько больше стало экономических свобод. Вот это, наверное, и будет индикатором», — сказал Алексей Макаркин.