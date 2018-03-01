Президент России Владимир Путин 1 марта огласил Послание к Федеральному Собранию. Это, четырнадцатое по счету президентское Послание и первое, которое зачитывалось не в Кремле, а Большом Манеже, Путин назвал рубежным.

В Послании, оглашение которого заняло примерно два часа, президент говорил о как о достижениях в различных областях жизни страны, так и о том, что еще предстоит изменить, улучшить или исправить. При этом первая и более долгая часть Послания была посвящена социальным вопросом, а вторая часть — вопросам безопасности и военно-технических возможностей России.

В «социальной» части были затронуты темы технического и технологического совершенствования, улучшения качества жизни людей, обеспечения благополучия населения. Поднимались вопросы бедности, занятости, повышения рождаемости (Путин пообещал, что регионы получат на поддержку материнства и детства 50 миллиардов рублей), поддержки старшего поколения (в том числе — через повышение пенсий), улучшения социального и медицинского обслуживания.