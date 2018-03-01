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01 марта 2018, 16:47
«Газпром» «Нафтогаз Украины» Россия суды Украина
Алексей Белогорьев

«Нафтогаз» vs «Газпром». Суд не без политики

Газопровод на Украине
Газопровод на Украине
freeimage4life/flickr.com

Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» в споре с «Газпромом». По его решению российская компания должна заплатить украинской $4,6 млрд за недостаточные объемы транзита в 2009–2017 годах.

Иск к «Газпрому» был подан украинской стороной еще в октябре 2014 года. Как напоминает газета «Коммерсантъ», «Нафтогаз» требовал изменить параметры контракта по транзиту, приведя их в соответствие с нормами Третьего энергопакета Евросоюза и украинским антимонопольным законодательством (в частности, он добивался изменения правила расчета транзитных платежей, так как его не устраивало, что платеж определяется по формуле и зависит в первую очередь от цены поставок российского газа на Украину).

А главным требованием было требование компенсации главное более низкой загрузки украинской газотранспортной системы по сравнению с уровнем в 110 миллиардов кубометров, который, по мнению «Нафтогаза», обозначен в контракте в соответствии с принципом ship-or-pay («качай или плати»; также часто переводят как «бери или плати»). 

 
Андрей Коболев
U.S. Embassy Kyiv Ukraine/flickr.com

Изначально Украина требовала в качестве компенсации 16 миллиардов долларов, однако эти требования суд отклонил. Новое же решение удовлетворяет Киев. «Это решение соответствует нашим ожиданиям. Оно означает, что "Нафтогаз" может продолжать успешно развиваться на благо народа Украины», — приводит слова председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева газета «Ведомости».

«Нафтогаз» отметил также, что арбитраж отклонил единственное финансовое требование, которое «Газпром» выдвигал в рамках конкретного спора. Это было требование выплатить 7 миллионов долларов за газ, который, по мнению российской компании, был несогласованно отобран украинской из транзитного потока. 

В то же время, уточняет газета «Коммерсантъ», Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» относительно изменения методики расчета транзитной платы и относительно приведения контракта на транзит в соответствие с положениями Третьего энергопакета и украинского законодательства. Это, кстати, укрепляет позиции «Газпрома» в судебных разбирательствах с Антимонопольным комитетом Украины, оштрафовавшим его на 3,5 миллиарда долларов за якобы допущенные нарушения на рынке транзита газа.

 
Петр Порошенко

Тем не менее, президент Украины Петр Порошенко даже поздравил граждан Украины с решением арбитража. «Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!», — написал он в своем микроблоге в социальной сети Twitter. В изложении главы государства событие выглядело так, что Украина «выиграла 4 миллиарда 600 миллионов долларов США».

В «Газпроме» с решением арбитража не согласны: компания утверждает, что к настоящему моменту в результате двух судебных разбирательств с «Нафтогазом» «по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт».

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Он высказал мнение о решении арбитража, объяснил, в чем может заключаться сложность при его оспаривании, а также подчеркнул, что считает оспаривание решения шагом нужным.

«Это тот нечастый случай, когда можно согласиться с позицией "Газпрома": решение очень странное и юридически нелогичное. Его даже трудно назвать обоснованным, поскольку в контакте на транзит газа были указаны объемы транзита, но не было утверждено никаких санкций за то, что "Газпром" эти объемы не станет транспортировать. В отличие, кстати, от контракта с принципом "бери или плати" на поставку газа, который раньше рассматривался арбитражем.

То есть сама обоснованность решения тут вызывает весомые вопросы.

Второе. Учитывая, что предыдущий спор — спорт по контракту на поставку — был решен арбитражем к удовлетворению обеих сторон, и арбитраж при этом явно исходил из стремления минимизировать потери каждой стороны и свести их взаиморасчеты практически к нулю, то все ожидали, что аналогичное решение будет принято и по транзиту. То есть предполагалось, что если там и будет решение не в пользу "Газпрома", то оно не будет жестким: самое большее — обяжут компенсируют те платежи, которые были предусмотрены для "Нафтогаза" в решении по поставке газа.

 
Международная конференция «Нефтегазовый сектор Украины на пути реформ. Модернизация и развитие»
U.S. Embassy Kyiv Ukraine/flickr.com

То, что арбитраж принял на сей раз решение, явно дискриминационное по отношению к "Газпрому", стало неожиданностью для большинства экспертов (в том числе и для меня). На мой взгляд, это тот случай, когда можно говорить о какой-то политической подоплеке решения. Потому что правовая сторона вопроса тут является очень спорной.

Что касается возможного оспаривания решения суда, то здесь есть сложности. Нам известен, благодаря утечкам со стороны Украины, текст контракта на поставку газа. И в этом тексте зафикисировано, что арбитражное решение в случае спора фактически невозможно пересмотреть, оно не подлежит обжалованию. Его "Газпром" обжаловать по этой причине не может. 

А вот точный текст контракта на транзит газа неизвестен, но можно предположить, что там содержится та же самая оговорка. Поэтому насколько "Газпром" сможет его оспорить в шведских судах я, честно говоря, не могу сказать. Видимо, это будет непросто с юридической точки зрения.

Но оспаривать, конечно, его надо. Потому что, повторюсь, решение носит явно дискриминационный характер и выглядит по меньшей мере очень странно», — сказал Алексей Белогорьев.

 
Александр Медведев
gazprom.ru

По последним данным, «Газпром» не намерен поставлять «Нафтогазу» газ в марте. Как сообщил информационному агентству «Интерфакс» заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил , что с 1 марта поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут.

Медведев пояснил, что хотя «Газпром» получил от «Нафтогаза» деньги в счет оплаты мартовских поставок, до сих пор не было согласовано «дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок». Так что «Газпром» вернула оплату за мартовские поставки в полном объеме.

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