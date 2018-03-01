Международный олимпийский комитет восстановил Олимпийский комитет России в правах. Письмо о восстановлении членства ОКР в организации получили 28 февраля. В самой же России прошла церемония награждения олимпийских медалистов.

Восстановление членства ОКР в МОК произошло автоматически, согласно решению исполкома МОК от 25 февраля, поясняется на сайте Международного олимпийского комитета. Это решение было исполнено на основании того, что, помимо двух случаев обнаружения допинга в пробах у российских олимпийцев, «МОК может подтвердить, что все остальные результаты отрицательные».

Этот вывод и означал уже, что «приостановление членства Олимпийского комитета России автоматически отменяется». Эта новость, впрочем, была ожиданной: ранее о восстановлении членства ОКР в МОК заявил глава ОКР Александр Жуков.

Президент ОКР Александр Жуков и Почетный президент ОКР Виталий Смирнов Наталья Пахаленко/olympic.ru

По его словам, ОКР получил письмо о своем восстановлении. «Было сказано, что при выполнении всех условий временное отстранение будет снято, как только организация подтвердит отсутствие нарушений делегации олимпийских спортсменов России. Значит, ОКР может снова пользоваться всеми правами и может выполнять все обязанности»,— приводит газета «Коммерсантъ» слова Жукова.

Напомним: ранее предполагалось, что МОК примет решение о восстановлении членства ОКР еще 25 февраля. Это дало бы российским спортсменам, по решению МОК участвовавшим в Зимних Играх не в качестве сборной России, а как «Олимпийские атлеты из России» под белым олимпийским флагом, хотя бы на церемонии закрытия Игр пройти под флагом российским.

Однако незадолго до этого дня разразились скандалы с допинг-пробами двух российских спортсменов, керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой, и момент для снятия МОК бана с ОКР был неподходящим. Тем не менее спустя всего несколько дней комиссия МОК сочла, что два нарушения допинговых правил нельзя рассматривать как проявление глобальной проблемы, и восстановила ОКР в правах.

Дмитрий Медведев на награждении олимпийцев government.ru

В России же вечером 28 февраля чествовали олимпийских призеров. В Москве состоялась церемония вручения медалистам ключей от подарочных автомобилей BMW. В ходе церемонии, впрочем, произошла заминка: как сообщает информационное агентство РИА Новости, перепутали футляры с ключами фигуристки Екатерины Бобровой и лыжника Александра Большунова, завоевавшего на Зимних Играх 2018 года три серебряных и одну бронзовую медаль. Затем были перепутаны и награды хоккеистов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, вручая награды, подчеркнул, что в России высоко ценят достижения ее спортсменов, установленные, несмотря на «специфическую атмосферу», в которой происходили соревнования с участием россиян. «То, что вы сделали там, что называется, дорогого стоит, потому что за Олимпийскими играми с удвоенным вниманием следила вся наша страна», — приводит информагентство слова главы правительства.

О ситуации с «Полит.ру» побеседовал Николай Пешин, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проректор РМОУ. Он согласился с мнением, что позиция МОК в завершение Олимпиады продемонстрировала: никто не стремится отлучить Россию от международного олимпийского движения.

«Если говорить о МОК, то, думаю, у него в принципе нет стремления отлучить Россию от олимпийского движения. У него нет такого стремления применительно к любому государству, потому что любой национальный олимпийский комитет — это организация, которая уполномочена МОК представлять его интересы, развивать олимпийское движение.

МОК свои отношения с национальными олимпийскими комитетами, НОКами, строит по принципу признания: если он признает эту организацию, то она развивает олимпийское движение на территории соответствующего государства. Естественно, что интересы МОК состоят в том, чтобы как можно больше государств вобрать в свою орбиту.

Вручение государственных наград победителям и призёрам XXIII Олимпийских зимних игр kremlin.ru

Другое дело — что в мире между странами и даже между НОКами существуют определенные разногласия. Эти разногласия могут вылиться в том числе в политическое давление, и МОК становится субъектом такого давления. Тут уже ему приходится учитывать разные интересы, балансировать. Так что сказать, что сам МОК настроен категорически против России и ее участия в олимпийском движении невозможно.

Не будем забывать, что МОК — это организация, включающая в себя 115 членов из самых разных стран, и несколько представителей России являются членами МОК. Поэтому тут все очень неоднозначно. Я бы вообще не стал ставить вопрос, настроен ли МОК против российского государства или против ОКР», — объяснил Николай Пешин.

Эксперт признал, что после того, как стало известно об обнаружении допинга в пробах двух российских спортсменов, снять ограничения с ОКР до окончания Олимпиады сделалось невозможно, несмотря на то, что ранее МОК собирался так поступить.

«На таком фоне это стало невозможно. Да, первоначально Международный олимпийский комитет обещал это сделать до закрытия Игр, но исполком МОК вынес иное решение, оставив в силе приостановление признания Олимпийского комитета России.

Надо сказать несколько слов о структуре МОК: в нем, как в любом общественном объединении, есть орган управления — исполнительный комитет. Он голосованием должен принимать все решения. И поскольку признание Олимпийского комитета России было приостановлено именно в связи с историей с употреблением допинга, то понятно, что 25 февраля исполком МОК не мог принять иного решения, кроме как оставить в силе прежнее.

Ведь признание уже было приостановлено, а российские спортсмены все равно продолжали употреблять допинг. Поэтому, конечно, автоматически восстановить членство ОКР уже не могли, и эту ситуацию разрешили через решение исполкома», — сказал Николай Пешин.