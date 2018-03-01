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01 марта 2018, 21:04
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Виктория Дмитриева

#Россия 01.03 Главное

Василий Юрченко в суде
Василий Юрченко в суде

Главная новость

Приговор экс-губернатору Юрченко оставили в силе

Новосибирский облсуд оставил в силе приговор о превышении полномочий бывшему губернатору Василию Юрченко, получившему 3 года условно. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Юрченко заявил, что будет обжаловать решение суда.

20 октября 2017 года Центральный районный суд Новосибирска суд приговорил экc-губернатора к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По версии следствия, в 2010 году незаконные действия занимавшего в тот момент пост первого вице-губернатора Юрченко привели к отмене аукциона по приобретению земельного участка в центре Новосибирске и дальнейшей адресной продаже участка коммерческой организации по заниженной цене.

Предполагалось, что участке, где до середины 2000-х годов находилось лечебное учреждение, будет построена гостиница. В настоящее время участок арестован по решению суда.

Нанесенный экс-губернатором ущерб составил 135,7 тысяч рублей. 


Антиновость


В Росздравнадзоре Татарстана проходят обыски

Следователи проводят обыски в управлении Росздравнадзора по Татарстану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проходит изъятие документов по одной из больниц», - уточнили в Росздравнадзоре региона.

Как сообщили в ведомстве, следователи изъяли ряд документов в рамках уголовного дела в отношении одной из больниц республики. Изъятые документы касаются фармацевтической деятельности медучреждения за 2009-2010 годы.

 

Непонятная новость

Амурская таможня подарит ученым более двух с половиной сотен фрагментов бивней мамонтов

Амурскому научному центру Дальневосточного отделения РАН передадут конфискованные на таможне фрагменты бивней мамонтов стоимостью более 2 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

 
Кости мамонта / pixabay.com

Федеральная таможенная служба поручила Благовещенской таможне передать конфискованные 257 фрагментов бивней мамонта общей стоимостью свыше 2,2 млн рублей и весом 75 кг.

Фрагменты бивней, которые были задержаны специалистами таможенного органа в международном пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ, будут безвозмездно переданы центру 2 марта.



Ассорти


Между Петербургом и Нижним Новгородом начал ходить «Сапсан» 

Между Петербургом и Нижним Новгородом с 1 марта начал курсировать «Сапсан». Об этом сообщает «Бумага».

С 1 по 11 марта пассажиры смогут купить билеты со скидкой 50%.

По пути поезд будет делать остановки в Москве, Угловке, Твери, Владимире. Поезд будет отправляться из Петербурга в 17:00 и прибывать в Новгород в 00:59.

Время в пути составит 7 часов 59 минут и 8 часов 11 минут.

*

В Приморье родителей снимавших видео приближающегося поезда подростков привлекут к ответственности 

Полиция привлечет к административной ответственности родителей пятерых подростков, снимавших видео на железнодорожных путях перед приближающимся поездом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение об экстренном торможении грузового состава на перегоне между станциями Реттиховка и Буянки Черниговского района Приморского края.

 
Остановившийся поезд / mskagency.ru

Машинист поезда рассказал, что заметил на железнодорожных путях группу подростков, осуществлявших съемку на фоне приближающегося состава. При этом на предупреждающие звуковые сигналы подростки не реагировали и продолжали стоять на путях, после чего машинист был вынужден применить экстренное торможение.

Однако полицейские не смогли привлечь подростков к административной ответственности, так как те не достигли 16-летия.

В отношении родителей были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ.

В Иркутске вынесли первый приговор продавцам «Боярышника»

Свердловский районный суд Иркутска признал двух женщин виновными в распространении настойки «Боярышник», из-за чего погибли восемь человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».  

Первыми фигурантами дела стали индивидуальный предприниматель и продавец киоска, в котором продавали суррогат. 

Они признаны виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Обе женщины свою вину признали.  

Суд установил, что в декабре 2016 года хозяйка торгового павильона приобрела спиртосодержащее средство лосьон «Шалфей» и концентрат для принятия ванн «Боярышник», а продавец реализовывала товар.

Всего по делу о «Боярышнике» в декабре 2016 года были задержаны более 20 подозреваемых, в том числе двое чиновников.

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