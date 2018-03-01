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01 марта 2018, 18:00

Топ новостей 1 марта

Послание Президента Федеральному Собранию
Послание Президента Федеральному Собранию
АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию — и рассказал о созданных в России новых видах сверхсовременного оружия, кандидат в президенту от КПРФ Павел Грудинин отказался впредь участвовать в дебатах, «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» 4,63 млрд долларов.

Путин объявил о создании неуязвимой ракеты и гиперзвукового комплекса

В ходе традиционного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил об испытаниях новой ракетной системы с ядерным двигателем. По его словам, данная система представляет собой высокоточный гиперзвуковой ракетный комплекс, не имеющий мировых аналогов. Помимо этого официально подтверждено создание и испытание беспилотной подлодки с компактной ядерной установкой и мощным ядерным зарядом.

Путин назвал источник финансирования заявленных перемен

 
Послание Президента Федеральному Собранию / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию отметил, что деньги на озвученные им перемены будут получены путем целевого расходования бюджетных средств, привлечения частных инвестиций и хорошо проработанного, стабильного налогового режима.

Послание Путина к Федеральному собранию стало самым длинным в истории

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию длилось один час 57 минут и стало самым длинным за все годы. В этом год был также впервые задействован мультимедийный формат. Присутствующим были показаны видеозаписи запуска стратегической ракеты «Сармат», крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой и видеомоделирование ядерных ударов, нанесенных новыми подводными беспилотниками.

ЦИК не нашел агитации в послании Путина Федсобранию

Глава Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не содержало нарушений законодательства о выборах. Глава ЦИК подчеркнула, что агитации в выступлении главы государства «не услышала». Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, заявил: «Я не думаю, что это агитация, это анализ работы президента».

Грудинин назвал теледебаты балаганом и отказался от дальнейшего участия

 
Павел Грудинин, кандидат на должность президента РФ

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во время дебатов на Первом канале обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и телеканалы в намеренном превращении эфира в балаган. «Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган», — подчеркнул Грудинин перед уходом из студии.

«Газпром» отказал «Нафтогазу» в поставках в марте

 
Офис компании "Нафтогаз"

Заместитель председатель правления компании «Газпром» Александр Медведев сообщил, что с 1 марта поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут. 1 марта пресс-служба украинской компании сообщила, что Стокгольмский арбитражный суд обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Шойгу подтвердил испытания Су-57 в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Сирии состоялись испытания истребителей пятого поколения Су-57. Он сообщил, что оба самолета неделю назад вернулись в Россию. Однако глава Минобороны опроверг подлинность опубликованных ранее в интернете фотографий Су-57, сделанных якобы со спутников. Шойгу подчеркнул, что «такие самолеты никогда вместе не стоят».

Белоруссия пообещала ответить на запрет поставок молока в Россию

 
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпримет ответные меры в отношении России после введения запрета на ввоз белорусского молока. Лукашенко заявил: «Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко».

Минтруд опроверг участие в возрождении вытрезвителей

Министерство труда и социальной защиты России опровергает сообщения о том, что ведомство займется возрождением сети вытрезвителей в стране. В пресс-службе министерства пояснили: «Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что "вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты", не соответствует действительности».

Умер Луис Альберто из сериала «Богатые тоже плачут»

 
Рохелио Герра, актер

В Мексике на 82-м году жизни скончался актер Рохелио Герра. Российским зрителям Герра известен по главной роли в телесериале «Богатые тоже плачут» — актер сыграл в «мыльной опере» Луиса Альберто Сальватьерру.

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