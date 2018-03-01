Топ новостей 1 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию — и рассказал о созданных в России новых видах сверхсовременного оружия, кандидат в президенту от КПРФ Павел Грудинин отказался впредь участвовать в дебатах, «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» 4,63 млрд долларов.

В ходе традиционного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил об испытаниях новой ракетной системы с ядерным двигателем. По его словам, данная система представляет собой высокоточный гиперзвуковой ракетный комплекс, не имеющий мировых аналогов. Помимо этого официально подтверждено создание и испытание беспилотной подлодки с компактной ядерной установкой и мощным ядерным зарядом.

Кстати, в видосе про новую супер-ракету бомбят Флориду.



Российские чиновники экстренно распродают свои квартиры в Майами pic.twitter.com/OImeLYUEoE — Лентач (@oldLentach) 1 марта 2018 г.

Сегодня Пентагон узнал о секретной разработке россиян! pic.twitter.com/erydX3rdaJ — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 1 марта 2018 г.

Один раз человек простудился - и на тебе, у нас самое мощное оружие в мире.



Может, ему почаще без шапки гулять? Так и коррупцию победим, и бедность, и что там еще осталось. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 1 марта 2018 г.

Послание Президента Федеральному Собранию / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию отметил, что деньги на озвученные им перемены будут получены путем целевого расходования бюджетных средств, привлечения частных инвестиций и хорошо проработанного, стабильного налогового режима.

Путин: За последние годы Россия достигла таких перемен, на которые другим понадобились столетия. Надо быть смелыми и брать на себя ответственность



Перемены, которые ты заслужил! pic.twitter.com/H6mKwCiMBU — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 1 марта 2018 г.

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию длилось один час 57 минут и стало самым длинным за все годы. В этом год был также впервые задействован мультимедийный формат. Присутствующим были показаны видеозаписи запуска стратегической ракеты «Сармат», крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой и видеомоделирование ядерных ударов, нанесенных новыми подводными беспилотниками.

Глава Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не содержало нарушений законодательства о выборах. Глава ЦИК подчеркнула, что агитации в выступлении главы государства «не услышала». Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, заявил: «Я не думаю, что это агитация, это анализ работы президента».

Павел Грудинин, кандидат на должность президента РФ

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во время дебатов на Первом канале обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и телеканалы в намеренном превращении эфира в балаган. «Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган», — подчеркнул Грудинин перед уходом из студии.

Офис компании "Нафтогаз"

Заместитель председатель правления компании «Газпром» Александр Медведев сообщил, что с 1 марта поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут. 1 марта пресс-служба украинской компании сообщила, что Стокгольмский арбитражный суд обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Сирии состоялись испытания истребителей пятого поколения Су-57. Он сообщил, что оба самолета неделю назад вернулись в Россию. Однако глава Минобороны опроверг подлинность опубликованных ранее в интернете фотографий Су-57, сделанных якобы со спутников. Шойгу подчеркнул, что «такие самолеты никогда вместе не стоят».

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпримет ответные меры в отношении России после введения запрета на ввоз белорусского молока. Лукашенко заявил: «Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко».

Министерство труда и социальной защиты России опровергает сообщения о том, что ведомство займется возрождением сети вытрезвителей в стране. В пресс-службе министерства пояснили: «Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что "вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты", не соответствует действительности».

Рохелио Герра, актер

В Мексике на 82-м году жизни скончался актер Рохелио Герра. Российским зрителям Герра известен по главной роли в телесериале «Богатые тоже плачут» — актер сыграл в «мыльной опере» Луиса Альберто Сальватьерру.